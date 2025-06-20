2300 беспилотников, системы РЭБ, средства связи, - столичная громада передала помощь еще двум подразделениям, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию дронов и системы РЭБ от столичной громады двум военным подразделениям на горячие направления.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Громада столицы продолжает помогать военным, которые защищают Украину на самых горячих направлениях фронта. Бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев передал еще 1800 FPV-дронов различных типов. Очередную партию помощи получили и защитники 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" - 500 FPV-дронов различных типов, 3 разведывательных БпЛА, 50 систем РЭБ (в частности, машинных и окопных) и комплектующие к ним. И средства связи", - сообщил Кличко.

Мэр отметил, что ранее в этом году 72-я бригада получила от Киева 2200 FPV-дронов. Вместе с сегодняшними - это уже 4000 БпЛА. А всего с начала 2025 года эта бригада получила из бюджета Киева на оснащение 79 млн грн. На нужды 411-го полка с начала года из бюджета Киева выделено 50 млн грн.

"Всего с начала года от громады отправили на передовую, в частности, более 20 000 БпЛА различных типов. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Помогать нашим военным продолжим и в дальнейшем!" - подчеркнул Кличко.

Также читайте: Еще две бригады получили помощь от киевлян - 2400 БпЛА и грузовики, - Кличко. ФОТО

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи защитникам из бюджета Киева. Проект решения Киевсовета о выделении дополнительно 2 млрд гривен на нужды сил обороны в ближайшее время должен быть вынесен на голосование.