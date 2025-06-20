РУС
424 9

2300 беспилотников, системы РЭБ, средства связи, - столичная громада передала помощь еще двум подразделениям, - Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал очередную партию дронов и системы РЭБ от столичной громады двум военным подразделениям на горячие направления.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Громада столицы продолжает помогать военным, которые защищают Украину на самых горячих направлениях фронта. Бойцам 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных запорожцев передал еще 1800 FPV-дронов различных типов. Очередную партию помощи получили и защитники 411-го отдельного полка беспилотных систем "Ястребы" - 500 FPV-дронов различных типов, 3 разведывательных БпЛА, 50 систем РЭБ (в частности, машинных и окопных) и комплектующие к ним. И средства связи", - сообщил Кличко.

дроны от общины Киева

Мэр отметил, что ранее в этом году 72-я бригада получила от Киева 2200 FPV-дронов. Вместе с сегодняшними - это уже 4000 БпЛА. А всего с начала 2025 года эта бригада получила из бюджета Киева на оснащение 79 млн грн. На нужды 411-го полка с начала года из бюджета Киева выделено 50 млн грн.

"Всего с начала года от громады отправили на передовую, в частности, более 20 000 БпЛА различных типов. В этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. Помогать нашим военным продолжим и в дальнейшем!" - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи защитникам из бюджета Киева. Проект решения Киевсовета о выделении дополнительно 2 млрд гривен на нужды сил обороны в ближайшее время должен быть вынесен на голосование.

Віталік наривається на санкції від РНБО.
20.06.2025 19:35 Ответить
100%. Це буде ясно, як тільки зелені "хурналісти" петров та іванов начнуть плюватися отрутою.
20.06.2025 19:37 Ответить
зараз вилізе на світ потужна позитивна блогерня з черговими обсєрами на Віталіка
20.06.2025 19:38 Ответить
Кличко відкрива міст/шляхопровід під час повномаштабного вторгнення. "Позитивні" з трусів вистрибують, що треба ці кошти було передати на ЗСУ
Кличко передає допомогу ЗСУ від громади або від себе. Ті ж самі "позитивні" вистрибують з тих самих трусів - піариться барига-казнокрад!
Призначенців найвеличішого в різних РДА міста ловлять на "схемах" чи хабарництві. "Позитивні" не на роботі - нічого не знаю, тому нічого сказати не можу...

Але зєлєбобіки хавають
20.06.2025 19:54 Ответить
я ж і кажу - треба санкції застосувать, а замість нього нареші поставити тімура фірудіновіча.
20.06.2025 20:13 Ответить
Якщо це побачать зєрмаки, то на них нападе "трясучка" і знову в карманих зелених ЗМІ Кличко стане ворогом, корупціонером і т. п.
А якщо побачать скільки сьогодні Порошенко передав в ЗСУ, то дай Боже, щоб зєрмачня обісралася від злоби. Я ще і відео додам, раптом хоч комусь це буде цікаво,навряд, але я надіюсь:
https://youtu.be/1iMXp8ld4cU?si=jV5fayxzEkfYjb5C
😱ТАК ОСЬ ДЕ ВСІ КВАДРОЦИКЛИ?? ЦЕ ВЖЕ ЙДЕ В ЗСУ...
20.06.2025 19:36 Ответить
Не трясучка, а ср@чка.
20.06.2025 19:45 Ответить
а де мамедов
20.06.2025 20:43 Ответить
Кричить алахуакбар і тисне в кишені доляри
20.06.2025 21:59 Ответить
 
 