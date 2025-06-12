Еще две бригады получили помощь от киевлян - 2400 БПЛА и грузовики, - Кличко. ФОТО
Мэр Киева Виталий Кличко передал двум бригадам очередную партию помощи от киевлян. На фронт отправились еще 2400 беспилотников и 5 грузовиков.
Об этом Кличко сообщил в Telegram-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Громада столицы продолжает помогать нашим военным. И сегодня бойцам 112-й бригады Теробороны Киева передал на фронт еще 2400 БПЛА различных типов. В частности, 2300 ударных FPV-дронов (среди них и оптоволоконные), 100 разведывательных ночных и тепловых дронов, 5 наземных станций управления БПЛА. Также очередную партию помощи от Киева получили и защитники 92-й отдельной штурмовой бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко Сухопутных войск ВСУ. На фронт поехали 5 грузовиков", - сообщил Кличко.
Он отметил, что ранее в 2025 году бойцы 112-й бригады уже получали от киевлян 2000 БПЛА различных типов.
Кличко заверил, что столица и в дальнейшем будет помогать защитникам.
"Напомню, в этом году Киевсовет уже направил 6 млрд грн на поддержку сил обороны и безопасности. За эти средства защитники покупают крайне необходимое оснащение - беспилотники, автомобильную технику, системы РЭБ. Мы продолжим помогать нашим военным, постоянно ища для этого любые возможности", - подчеркнул мэр.
Ранее сообщалось, что Виталий Кличко инициировал увеличение помощи ВСУ от Киева еще на 2 млрд грн. Соответствующий проект решения в ближайшее время должен быть вынесен на заседание Киевсовета для принятия.
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