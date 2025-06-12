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Новини Фото Дрони для Сил оборони від громади Києва Допомога ЗСУ від громади Києва
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Ще дві бригади отримали допомогу від киян - 2400 БпЛА та вантажівки, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав двом бригадам чергову партію допомоги від киян. На фронт відправились ще 2400 безпілотників та 5 вантажівок.

Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Кличко передав допомогу військовим

"Громада столиці продовжує допомагати нашим військовим. І сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів. Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. Також чергову партію допомоги від Києва отримали і захисники 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ. На фронт поїхали 5 вантажівок", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що раніше у 2025 році бійці 112 бригади вже отримували від киян 2000 БпЛА різних типів.

Кличко передав допомогу військовим

дрони для ЗСУ від Києва

Кличко запевнив, що столиця й надалі допомагатиме захисникам.

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"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення — безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - підкреслив мер.

Кличко передав вантажівки військовим

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги ЗСУ від Києва ще на 2 млрд грн. Відповідний проєкт рішення найближчим часом має бути винесений на засідання Київради для ухвалення.

Автор: 

Київ (19688) Кличко Віталій (3529) 92 окрема штурмова бригада (257) тероборона (387)


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Молодець!!!
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12.06.2025 16:37 Відповісти
Пану Кличку щира подяка за постійну допомогу захисникам
нашоі краіни👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
Разом до Перемоги !!
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12.06.2025 16:39 Відповісти
ЦІЙ владі ТАКЕ не подобається.
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12.06.2025 17:32 Відповісти
Поки Кличко допомагає армії на мільярди, тим часом Банкова вивела під мерію заробітчан, які вдають із себе нещасних власниіків МАФів, з плакатами "Я просто хочу працювати", "Кличко, ти в курсі, що у нас війна", "Кличко воює зі своїм же народом.." Так і свербить ОПІ поставити свого волохатого абдурахмана фіруддіновіча ..
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12.06.2025 17:36 Відповісти
Зеленській владі дуже хочеться підмяти столицю під своїх ,
бо Кличко їм заважає обкрадати Київ - а це найбагатше місто в Україні!!
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12.06.2025 18:00 Відповісти
 
 