Ще дві бригади отримали допомогу від киян - 2400 БпЛА та вантажівки, - Кличко. ФОТО

Мер Києва Віталій Кличко передав двом бригадам чергову партію допомоги від киян. На фронт відправились ще 2400 безпілотників та 5 вантажівок.

Про це Кличко повідомив у Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада столиці продовжує допомагати нашим військовим. І сьогодні бійцям 112-ої бригади Тероборони Києва передав на фронт ще 2400 БпЛА різних типів. Зокрема, 2300 ударних FPV-дронів (серед них і оптоволоконні), 100 розвідувальних нічних та теплових дронів, 5 наземних станцій керування БпЛА. Також чергову партію допомоги від Києва отримали і захисники 92-ої окремої штурмової бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Сухопутних військ ЗСУ. На фронт поїхали 5 вантажівок", - повідомив Кличко.

Він зазначив, що раніше у 2025 році бійці 112 бригади вже отримували від киян 2000 БпЛА різних типів.

Кличко запевнив, що столиця й надалі допомагатиме захисникам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Батальйон "Свобода" отримав 2500 дронів, РЕБи та всюдиходи від громади Києва, - Кличко

"Нагадаю, цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. За ці кошти захисники купують вкрай необхідне оснащення — безпілотники, автомобільну техніку, системи РЕБ. Ми продовжимо допомагати нашим військовим, постійно шукаючи для цього будь-які можливості", - підкреслив мер.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги ЗСУ від Києва ще на 2 млрд грн. Відповідний проєкт рішення найближчим часом має бути винесений на засідання Київради для ухвалення.