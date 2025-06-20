2300 безпілотників, системи РЕБ, засоби зв’язку, - столична громада передала допомогу ще двом підрозділам, - Кличко

Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію дронів та системи РЕБ від столичної громади двом військовим підрозділам на гарячі напрямки.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців передав ще 1800 FPV-дронів різних типів. Чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" - 500 FPV-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, ⁠50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них. Та засоби звʼязку", - повідомив Кличко.

Мер зазначив, що раніше цього року 72 бригада отримала від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми - це вже 4000 БпЛА. А загалом від початку 2025 року ця бригада отримала з бюджету Києва на оснащення 79 млн грн. На потреби 411 полку з початку року з бюджету Києва виділено 50 млн грн.

"Загалом від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 000 БпЛА різних типів. Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Допомагати нашим військовим продовжимо і надалі!" - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги захисникам з бюджету Києва. Проєкт рішення Київради про виділення додатково 2 млрд гривень на потреби сил оборони найближчим часом має бути винесений на голосування.