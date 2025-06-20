2300 безпілотників, системи РЕБ, засоби зв’язку, - столична громада передала допомогу ще двом підрозділам, - Кличко
Мер Києва Віталій Кличко передав чергову партію дронів та системи РЕБ від столичної громади двом військовим підрозділам на гарячі напрямки.
Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Громада столиці продовжує допомагати військовим, які боронять Україну на найгарячіших напрямках фронту. Бійцям 72-ї окремої механізованої бригади ім. Чорних запорожців передав ще 1800 FPV-дронів різних типів. Чергову партію допомоги отримали й захисники 411-го окремого полку безпілотних систем "Яструби" - 500 FPV-дронів різних типів, 3 розвідувальних БпЛА, 50 систем РЕБ (зокрема, машинних і окопних) і комплектуючі до них. Та засоби звʼязку", - повідомив Кличко.
Мер зазначив, що раніше цього року 72 бригада отримала від Києва 2200 FPV-дронів. Разом із сьогоднішніми - це вже 4000 БпЛА. А загалом від початку 2025 року ця бригада отримала з бюджету Києва на оснащення 79 млн грн. На потреби 411 полку з початку року з бюджету Києва виділено 50 млн грн.
"Загалом від початку року від громади відправили на передову, зокрема, понад 20 000 БпЛА різних типів. Цього року Київрада вже спрямувала 6 млрд грн на підтримку сил оборони та безпеки. Допомагати нашим військовим продовжимо і надалі!" - наголосив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко ініціював збільшення допомоги захисникам з бюджету Києва. Проєкт рішення Київради про виділення додатково 2 млрд гривень на потреби сил оборони найближчим часом має бути винесений на голосування.
Кличко передає допомогу ЗСУ від громади або від себе. Ті ж самі "позитивні" вистрибують з тих самих трусів - піариться барига-казнокрад!
Призначенців найвеличішого в різних РДА міста ловлять на "схемах" чи хабарництві. "Позитивні" не на роботі - нічого не знаю, тому нічого сказати не можу...
Але зєлєбобіки хавають
А якщо побачать скільки сьогодні Порошенко передав в ЗСУ, то дай Боже, щоб зєрмачня обісралася від злоби. Я ще і відео додам, раптом хоч комусь це буде цікаво,навряд, але я надіюсь:
https://youtu.be/1iMXp8ld4cU?si=jV5fayxzEkfYjb5C
😱ТАК ОСЬ ДЕ ВСІ КВАДРОЦИКЛИ?? ЦЕ ВЖЕ ЙДЕ В ЗСУ...