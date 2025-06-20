150 миллионов остаются на счетах: "Дарница" решительно отрицает обвинения в отмывании средств

Украинская фармацевтическая компания "Дарница" опровергла информацию о якобы финансовых злоупотреблениях, которую распространили некоторые медиаресурсы и Telegram-каналы. Речь идет о стандартной внутренней операции на сумму 150 млн гривен в рамках управления ликвидностью, которая была осуществлена открыто и задекларирована в финансовой отчетности в соответствии с требованиями Государственной налоговой службы Украины.

Об этом заявила на своей Facebook-странице директор Совета директоров компании Екатерина Загорий, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Загорий, недавно в публичном пространстве появились сообщения о переводе 150 млн грн со счета "Дарницы" в пользу связанной структуры. Эта информация спровоцировала ряд необоснованных предположений о возможном выводе средств на фоне государственного регулирования рынка, которое среди прочего привело к снижению отпускных цен на ряд лекарственных средств.

Учитывая это, Совет директоров "Дарницы" решительно отрицает любые налоговые правонарушения со стороны компании и подчеркивает полную законность и прозрачность операций; зато компания видит в упомянутых публикациях очередной элемент информационной агрессии и осуждает распространение манипулятивной информации для выгоды третьих лиц.

"Продолжается очернение репутации "Дарницы". Эта новость является примером манипулятивной подачи фактов с целью создания репутационного удара. Она не содержит правовых обвинений и не приводит ни одного доказательства злоупотреблений. Никакой связи с решением СНБО эта операция не имеет - кроме случайной близости в календаре", - подчеркнула Екатерина Загорий.

По ее словам, 26 марта 2025 года "Дарница" предоставила возвратную финансовую помощь на 150 млн грн связанному юридическому лицу, как это предусмотрено в рамках внутреннего управления финансами. По состоянию на сейчас эти средства уже вернулись на счет компании в полном объеме.

В "Дарнице" подчеркивают: операция была открыто отражена в отчетности, из которой ее и взяли работники недобросовестных медиаресурсов. При этом временное перераспределение средств между внутренними структурами является обычной практикой для крупного бизнеса.

Как отметила Екатерина Загорий, несмотря на информационные атаки "Дарница" продолжает инвестировать в развитие украинской фармы, запускать новые продукты и поддерживать государственную политику по снижению цен на лекарства. В частности, за последние месяцы компания вывела на рынок три новых лекарственных средства, приняла участие в программе удешевления лекарств на 30% в рамках подписанной в феврале Декларации о взаимодействии с государством и прошла процедуру декларирования 132 препаратов в новом механизме контроля цен.

Напомним, это уже не первый случай попыток дискредитировать процесс реформы фармацевтического рынка и производителей лекарств, которые ее поддерживают, в том числе компанию "Дарница". Например, 26 мая, во время рабочего совещания специалистов Министерства здравоохранения и государственных регулирующих органов с представителями фармацевтических компаний в Zoom, к совещанию присоединился неизвестный пользователь, который воспользовался именем владельца "Дарницы" Глеба Загория и разместил в чате провокационное сообщение на русском языке. В ответ в компании подчеркнули значимость реформы для уничтожения схем, для защиты которых проводятся подобные провокации, и призвали повысить коммуникационную безопасность в государственной среде.