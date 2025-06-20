150 мільйонів залишаються на рахунках: "Дарниця" рішуче заперечує звинувачення у відмиванні коштів

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" спростувала інформацію щодо начебто фінансових зловживань, яку поширили деякі медіаресурси та Telegram-канали. Йдеться про стандартну внутрішню операцію на суму 150 млн гривень в рамках управління ліквідністю, яка була здійснена відкрито й задекларована у фінансовій звітності відповідно до вимог Державної податкової служби України.

Про це заявила на своїй Facebook-сторінці директорка Ради директорів компанії Катерина Загорій, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Загорій, нещодавно в публічному просторі з’явилися повідомлення про переказ 150 млн грн з рахунку "Дарниці" на користь пов’язаної структури. Ця інформація спровокувала низку необґрунтованих припущень щодо можливого виведення коштів на тлі державного регулювання ринку, яке серед іншого призвело до зниження відпускних цін на низку лікарських засобів.

З огляду на це Рада директорів "Дарниці" рішуче заперечує будь-які податкові правопорушення з боку компанії та наголошує на повній законності та прозорості операцій; натомість компанія вбачає в згаданих публікаціях черговий елемент інформаційної агресії та засуджує поширення маніпулятивної інформації для вигоди третіх осіб.

"Триває паплюження репутації "Дарниці". Ця новина є прикладом маніпулятивної подачі фактів з метою створення репутаційного удару. Вона не містить правових звинувачень і не наводить жодного доказу зловживань. Жодного зв’язку з рішенням РНБО ця операція не має — окрім випадкової близькості у календарі", — підкреслила Катерина Загорій.

За її словами, 26 березня 2025 року "Дарниця" надала поворотну фінансову допомогу на 150 млн грн пов’язаній юридичній особі, як це передбачено у межах внутрішнього управління фінансами. Станом на зараз ці кошти вже повернулися на рахунок компанії в повному обсязі.

У "Дарниці" підкреслюють: операція була відкрито відображена у звітності, з якої її й взяли працівники недобросовісних медіаресурсів. При цьому тимчасовий перерозподіл коштів між внутрішніми структурами є звичайною практикою для великого бізнесу.

Як наголосила Катерина Загорій, попри інформаційні атаки "Дарниця" продовжує інвестувати в розвиток української фарми, запускати нові продукти та підтримувати державну політику зі зниження цін на ліки. Зокрема, за останні місяці компанія вивела на ринок три нових лікарських засоби, взяла участь у програмі здешевлення ліків на 30% у межах підписаної в лютому Декларації про взаємодію з державою та пройшла процедуру декларування 132 препаратів у новому механізмі контролю цін.

Нагадаємо, це вже не перший випадок спроб дискредитувати процес реформи фармацевтичного ринку та виробників ліків, які її підтримують, в тому числі компанію "Дарниця". Для прикладу, 26 травня, під час робочої наради фахівців Міністерства охорони здоров’я та державних регулювальних органів з представниками фармацевтичних компаній в Zoom, до наради приєднався невідомий користувач, який скористався ім’ям власника "Дарниці" Гліба Загорія і розмістив у чаті провокаційне повідомлення російською мовою. У відповідь в компанії підкреслили значущість реформи для знищення схем, для захисту яких проводяться подібні провокації, та закликали підвищити комунікаційну безпеку у державному середовищі.