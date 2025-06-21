Наев сообщил, что покидает должность командира тактической группы "Угледар"
Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о завершении каденции в должности командира тактической группы "Угледар".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.
"На основании распоряжения Генерального штаба завершил свою каденцию в должности командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами органа управления оставляем одно из самых горячих направлений Донетчины. В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из новосозданных корпусов Вооруженных сил Украины", - отметил Наев.
Подводя итоги, он поблагодарил "надежных и самоотверженных друзей-благотворителей, которые в течение четырех месяцев нашей ротации не оставили без внимания ни одного проблемного вопроса, возникшего в приданных бригадах. Благодаря вашей поддержке удалось оперативно реагировать на вызовы и повышать боеспособность подразделений".
Генерал-лейтенант добавил, что за период его каденции силами и средствами тактической группы "Угледар" было уничтожено:
- 19 608 оккупантов (из них 200-е 9692 и 300-е 9916);
- 74 танка, 138 ББМ;
- 316 артиллерийских систем;
- утилизировано 1296 единиц автомобильной техники.
"Благодаря слаженности, профессионализму и решительности наших офицеров мы удерживали фронт на критических участках, разрушали планы врага и демонстрировали инициативу там, где это казалось невозможным. Несмотря на численное преимущество противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз - заманить врага в пасту и уничтожить его технику", - отметил он.
Впрочем, самым главным, как подчеркнул генерал-лейтенант, стало недопущение прорыва врага на Днепровщину.
"Вместе с тем, главным приоритетом для меня остается жизнь и здоровье солдат и сержантов. Убежден: побеждать нужно не "мясными штурмами", а мудростью, точным просчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники", - резюмировал Сергей Наев.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
десь цю гниль я вже чув
раджу сходити до лікаря )
Новий підрозділ зможе бути хоча б таким ефективним, як той, яким командував Наєв?
"Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", - зазначив Наєв."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559145
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
А Сирійці, не СРАТЬєхі, вони щоденно виловлюють і дієво вішають, свою гидоту башарівську!! До їх слушної практики, варто і Українцям залучатися!!! Портновщину зкацаплену, в Урядовому кварталі та серед отих у мантіях, треба як карієс зачищати! Бо буде горе!!!!
Жарт долі - ВОНО керує Україною!
І, рухаючись тонкими клинами, вже захопив Федорівку, Бурлацьке та штурмує н.п. Комар-Перебудова, Запоріжжя та Шевченко. Що означає захоплення ворогом Шевченківського родовища літієвих руд.
А Наєв - про "ворог не дійшои до Дніпропетровської області".
Ось свіже повідомлення про обстановку в цьому районі:
@ "Шевченківський напрямок:
Російські війська просунулися до населеного пункту Шевченка з боку Бурлацького та ведуть штурм південно-західної, південної та східної частин селища."
Абсолютна брехня про провали і ніяк логічно не пояснюється тим, що оперативно-стратегічне управління передане корпусу: зі збереженням позицій, утриманих Наєвим.
Та він мав, начхавши на кар'єру, все зробити, щоби війська було все.
І що тепер? Якщо через відсутність *********** чи дронів гинули наші захисники, а ворог проривався то тут, то там, і вже намітилось оточення "кишені" з українськими позиціями в Одрадному, то треба подякувати за це Наєву? І побажати подальших успіхів у службі?
Міг - це коли 2/3 всіх отриманих дронів дають волонтери і сам Наєв і тількі 1/3 дає держава.
Мав - це коли 100% дронів дає держава.
Такі то справи !!!
Думай-Те!!!
Яким угрупованням )???
Тактична група - має створюватися на базі однієї бригади ..
А тут - декілька бригад , кілька танків та артилерійських гармат. Яке угруповання))??
Якщо зебіли забили болт на фронтових поставках і від цього рашисти починають розбирати нашу оборону, то тоді має діяти правило друге - не мовчати в тряпочку. А обдзвонювати сирських і умєрових з питанням "де **********!". А якщо і далі ігнор, то для цього є такі журналісти, як Бутусов.
Організував взаємодію між бригадами щодо спільного виконання завдань з ведення розвідки ; мінування; зниження противника безпілотниками та атрою.І завдяки роботі Наєва - а) противник ніс великі втрати; б) противнику не вдалось реалізувати свої наміри ; в) в рази підвищилась ефективність розвідки, мінування та вогневого ураження.
Наєв за допомогою друзів допомагав підпорядкованим бригадам дронами, позашляховиками , медичним устаткуванням.
Думай- Те!!!