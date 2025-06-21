Наев сообщил, что покидает должность командира тактической группы "Угледар"

Генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил о завершении каденции в должности командира тактической группы "Угледар".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Фейсбуке.

"На основании распоряжения Генерального штаба завершил свою каденцию в должности командира тактической группы "Угледар". Вместе с офицерами органа управления оставляем одно из самых горячих направлений Донетчины. В дальнейшем выполнение задач в этом районе будет возложено на один из новосозданных корпусов Вооруженных сил Украины", - отметил Наев.

Подводя итоги, он поблагодарил "надежных и самоотверженных друзей-благотворителей, которые в течение четырех месяцев нашей ротации не оставили без внимания ни одного проблемного вопроса, возникшего в приданных бригадах. Благодаря вашей поддержке удалось оперативно реагировать на вызовы и повышать боеспособность подразделений".

Генерал-лейтенант добавил, что за период его каденции силами и средствами тактической группы "Угледар" было уничтожено:

19 608 оккупантов (из них 200-е 9692 и 300-е 9916);

74 танка, 138 ББМ;

316 артиллерийских систем;

утилизировано 1296 единиц автомобильной техники.

"Благодаря слаженности, профессионализму и решительности наших офицеров мы удерживали фронт на критических участках, разрушали планы врага и демонстрировали инициативу там, где это казалось невозможным. Несмотря на численное преимущество противника в живой силе и технике, нам пять раз удавалось улучшить тактическое положение, семь раз - заманить врага в пасту и уничтожить его технику", - отметил он.

Впрочем, самым главным, как подчеркнул генерал-лейтенант, стало недопущение прорыва врага на Днепровщину.

"Вместе с тем, главным приоритетом для меня остается жизнь и здоровье солдат и сержантов. Убежден: побеждать нужно не "мясными штурмами", а мудростью, точным просчетом, изобретательностью и рациональным использованием каждой единицы техники", - резюмировал Сергей Наев.

