Наєв повідомив, що залишає посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Кадрові зміни у командуванні ЗСУ
10 334 79

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", - зазначив Наєв.

Підбиваючи підсумки, він подякував "надійним та самовідданим друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців нашої ротації не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах. Завдяки вашій підтримці вдалося оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів".

Генерал-лейтенант додав, що за період його каденції силами та засобами тактичної групи "Вугледар" було знищено:

  • 19 608 окупантів (з них 200-ті 9692 та 300-ті 9916);
  • 74 танки, 138 ББМ;
  • 316 артилерійських систем;
  • утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки.

"Завдяки злагодженості, фаховості та рішучості наших офіцерів ми утримували фронт на критичних ділянках, руйнували плани ворога й демонстрували ініціативу там, де це здавалося неможливим. Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пасту та знищити його техніку", - зауважив він.

Втім, найголовнішим, як наголосив генерал-лейтенант, стало недопущення прориву ворога на Дніпровщину.

"Водночас, головним пріоритетом для мене лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів. Переконаний: перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", - резюмував Сергій Наєв.

Автор: 

Донецька область (9671) ЗСУ (7944) Наєв Сергій (355) Вугледар (148) Волноваський район (355)
+44
Щиро дякую, пане генерал. Нехай ваші вороги тремтять. І наші "зрадники" ховаються у норах. Прийде час - всіх САЖАТИМЕМО. Разом !
21.06.2025 10:36 Відповісти
+26
Завдяки Залужному і Наєву ми ще не під руснею, але це не в тренді згадувати зараз

https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
21.06.2025 10:50 Відповісти
+18
Доречі, саме Наєв перебудував роботу на ввіреній ділянці фронту в тактичній групі Вугледар.Якби така перебудова була кругом, у нас зменшилися б втрати людей і можна було б якісніше тримати оборону. Тепер слово за армійськими корпусами
21.06.2025 12:16 Відповісти
Щиро дякую, пане генерал. Нехай ваші вороги тремтять. І наші "зрадники" ховаються у норах. Прийде час - всіх САЖАТИМЕМО. Разом !
21.06.2025 10:36 Відповісти
зробимо їх разом ? ))

десь цю гниль я вже чув
21.06.2025 10:40 Відповісти
Шкода що ви тільки чуєте. Мовчите. І безмовно реагуєте на "бурную деятельность" зєлєних внутрішніх ворогів. Я реагую хоч не на Майдані. Проте як і де можу. Зупиняти мене - стяти проти вітру !
21.06.2025 10:48 Відповісти


раджу сходити до лікаря )
21.06.2025 10:54 Відповісти
Був. Все ОК. Тепер твоя черга !
21.06.2025 11:18 Відповісти
та я бачу )))..лайкають такі ж самі гниди з ботоферми як ти )
21.06.2025 14:21 Відповісти
Зникають ОТУ і ОСУВ, КОРПУСНА СИСТЕМА входить у дію!
21.06.2025 11:21 Відповісти
Весна прийде - саджати будете! Без лозунгів лідера у вас ніяк не виходить коменти писати?
21.06.2025 10:40 Відповісти
До чого та тварина закликала, те вона й отримає ! У неї долі така. Чим більш ****..ш, то й маєш. ЩОБ мовчало Опудало !
21.06.2025 10:42 Відповісти
Мар'яна, знову ти воду каламутиш?
21.06.2025 10:57 Відповісти
Та, ні надійка, ти мабуть адресою помилилась. Яка ПОТУЖНА неуважність ! Треба робити лише одну справу, а не сидіти на ... трьох стільцях як наш Віслючок.
21.06.2025 11:08 Відповісти
гляди не розвали диван від надміру емоцій, САЖАТЕЛЬ!
21.06.2025 10:57 Відповісти
А чого так занервував ? Можливо сажати й не будемо - одразу обнулювати це краще й дешевше.
21.06.2025 11:06 Відповісти
Йди у напрямку рускага *******
21.06.2025 10:56 Відповісти
кацап,ану пиши по-людськи (українською мовою),тебе ж не можливо зрозуміти
21.06.2025 10:59 Відповісти
А у тебе є, чим думати, кацап?
21.06.2025 11:03 Відповісти
А ти макс воював ?
21.06.2025 11:20 Відповісти
Чого так тут засмерділо ? Знову зєлєнскіє втекли з Марафону ?
21.06.2025 11:09 Відповісти
Ні він після провалу контрнаступу написав, що без багатократної технологічної переваги над росією неможливо буде відвоювати території. І як показує війна на близькому сході технологічна перевага Ізраілю таки дає відчутний результат. От за це його і зняли, за те що перестав «вірити у перемогу». Ще Залужний казав що була надія що росія втративши пів мільйона свого війська відступить, але цього не сталося. Тому він реально оцінюючи ситуацію видно ще тоді казав що потрібно включати дипломатію і повертатись до мирних переговорів з рашкою, от його і зробили дипломатом.
21.06.2025 11:34 Відповісти
я это понимаю, но его мне нужно еще 500 000 людского ресурса, или отмена ограничено годных и его защиты диплома во время контрнаступа в Одессе это вообще прикол,ему всё дали и людей и технику, но у него не получилось
21.06.2025 11:45 Відповісти
Твій потужно обісраний мобілізує і вб'є більше, але маленькими частинами. Ржи!
21.06.2025 12:21 Відповісти
Ти просто дурний ( як варіант ідейний зелений), чи просто на зарплаті? 🤔
21.06.2025 11:44 Відповісти
Индюк тоже думал. Залужный был против контрнаступа.
21.06.2025 12:25 Відповісти
Наєв залишається в ЗСУ. Читайте уважно. Тактичну групу, яку очолював Наєв, розформували
21.06.2025 10:53 Відповісти
Він не сам іде, це рішення Генштабу, якому напевно не подобається, що рашисти повільно рухаються в бік Дніпропетровщини.
Новий підрозділ зможе бути хоча б таким ефективним, як той, яким командував Наєв?

"Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", - зазначив Наєв."

Джерело: https://censor.net/ua/n3559145
21.06.2025 11:21 Відповісти
21.06.2025 10:50 Відповісти
Не закусуй бояру мухоморами
21.06.2025 10:54 Відповісти
Пане, навчись дискутувати, якщо пишеш коми. Вішати гріхи інших на будь-кого - це вже злочин ! І не повага до суспільства. Я категорично ПРОТИ "сам дурак!"
21.06.2025 11:12 Відповісти
Ти факти наведи, а то пустими фразами виглядає як брехня!
21.06.2025 12:24 Відповісти
"служить бы рад, - прислуживаться тошно"
21.06.2025 10:54 Відповісти
Талстаєвскій?
21.06.2025 13:49 Відповісти
Скільки СРАТЬєхав понаскакувало, щоб ЩИРО ПОДЯКУВАТИЗахисникам України!!
А Сирійці, не СРАТЬєхі, вони щоденно виловлюють і дієво вішають, свою гидоту башарівську!! До їх слушної практики, варто і Українцям залучатися!!! Портновщину зкацаплену, в Урядовому кварталі та серед отих у мантіях, треба як карієс зачищати! Бо буде горе!!!!
21.06.2025 10:59 Відповісти
Схід справа тонка. Там діють не закони, а зброя. Українці зовсім інші люди.
21.06.2025 11:14 Відповісти
ще один готується послом до єс??влк проходитиме за схемою чи через резерв+??🤣🤣
21.06.2025 11:04 Відповісти
Наєв залишається в ЗСУ
21.06.2025 11:12 Відповісти
До чого цей брєд писати? Корпуси змінюють тактичні групи. Читай уважно. При Наєву влалося стабілізувати фронт і зменшити втрати
21.06.2025 11:14 Відповісти
жуков був маршалом перемоги,але яким чином він цього спромігся ми взнали вже після.
21.06.2025 11:46 Відповісти
Не турбуйся твою посаду зарезервував мабуть дЄрмак.
21.06.2025 11:15 Відповісти
а мені цікаво,ботів бронюють??чи вас набирають вже повноцінними інвалідами??
21.06.2025 11:44 Відповісти
надо воровать как резников с умеровым
21.06.2025 11:16 Відповісти
Не кажіть дурниць. Він залишається в розпорядженні. Без посади
21.06.2025 12:24 Відповісти
Не потрібно корчити козячі морди, ти же знаєш, що це не так!
21.06.2025 12:28 Відповісти
Ну і традиційно прискакала подоляківська ботва росказати, що це не ЗЄ винуватий у провалі контрнаступу 2023, якого він так завзято понад усе вимагав.
21.06.2025 11:06 Відповісти
Ця падла ще й наломала плани військових і захотіла наступати одразу в 3 !!! напрямках... Зе - агент ФСБ.
показати весь коментар
21.06.2025 12:34 Відповісти
21.06.2025 11:13 Відповісти
"Вугледарська" ТГ - то вже не актуально. Тепер, мабуть, потрібно створювати "Павлоградську"...
21.06.2025 11:15 Відповісти
Так, значить корпуси (деякі) сформовані в почали діяльність як з'єднання,ну ок
21.06.2025 11:46 Відповісти
Доречі, саме Наєв перебудував роботу на ввіреній ділянці фронту в тактичній групі Вугледар.Якби така перебудова була кругом, у нас зменшилися б втрати людей і можна було б якісніше тримати оборону. Тепер слово за армійськими корпусами
21.06.2025 12:16 Відповісти
Так, сформовані корпуса заходять на ділянки, які раніше тримали інші підрозділи! Сподіваємось на утримання ситуації під контролем!
21.06.2025 12:27 Відповісти
Цікаво, презервативи і панчохи Зеленський теж так часто міняє як генералів? Чи як з друзями - один спільний презерватив на всіх зі студентських вечірок?
Жарт долі - ВОНО керує Україною!
21.06.2025 12:58 Відповісти
Всіх з бойовим досвідом вже звільнили, чи ще хтось керує? На часі Зельоним здати області, і вірити, що Пуйло виконає обіцянку, і дозволить Зеленскому залишатись при владі.
21.06.2025 14:22 Відповісти
Нажаль, генерал Наєв не справився із завданням затримати просування противника на своєму напрямку. І тому його відкликали звідти, щоби не довести ситуацію до повного краху оборони. Бо ворог відчув славкн місце і скнрував туди всі свої резерви та перекинув війська з інших напрямків.
І, рухаючись тонкими клинами, вже захопив Федорівку, Бурлацьке та штурмує н.п. Комар-Перебудова, Запоріжжя та Шевченко. Що означає захоплення ворогом Шевченківського родовища літієвих руд.
А Наєв - про "ворог не дійшои до Дніпропетровської області".

Ось свіже повідомлення про обстановку в цьому районі:
@ "Шевченківський напрямок:
Російські війська просунулися до населеного пункту Шевченка з боку Бурлацького та ведуть штурм південно-західної, південної та східної частин селища."
21.06.2025 16:24 Відповісти
З дуба впав, чи бухаєш? А може це ти, Мар'яна. Не неси пурги. Пісать і спать
21.06.2025 20:10 Відповісти
Твоя злоба по відношенню до Наєва не має меж) Насправді ж ситуація максимально проста - на фронт заводять корпуси.
21.06.2025 20:14 Відповісти
Ти яку військову академію закінчив, експерд? Якими військовими угрупованнями командував? Якщо такий вумний, то може приєднаєшься до ЗСУ, щоб посилити військо? Чи слабо?
21.06.2025 20:21 Відповісти
Що ж ти не посилив напрямок своєю присутністю? Ти тільки волати з Києва здатен, та?) Ти ж не знаєш, що забезпечення бригад штучно затримували, все витягли на собі волонтери. Ти ж не знаєш про стан комплектування ввірених йому бригад. Як на мене, з наявними силами і засобами, Наєв чудово впорався. Спробуй оспорь) (спойлер: з дивану це гарантовано неможливо).
21.06.2025 20:23 Відповісти
Богата у тебе фантазія. Тільки вона не відповідає дійсності. Це планова ротація, замість тактичних груп, які розформовуються, становляться корпуси.
21.06.2025 20:24 Відповісти
Тепер сумнівів немає, що ворог таки дійде до Дніпропетровської області, бо Наєва там немає. Але коли був, то стримування було вищим за очікування Генштабу, який не дуже то і намагався забезпечити Тактичну групу достатніми ресурсами.
Абсолютна брехня про провали і ніяк логічно не пояснюється тим, що оперативно-стратегічне управління передане корпусу: зі збереженням позицій, утриманих Наєвим.
21.06.2025 20:39 Відповісти
А ти не думав, може Наєву навмисно доручили командувати угрупованням, забезпечення якого, м'яко кажучи не дуже (багато чого було на волонтерах)! А потім розформування угруповання. Таким чином, створена ситуація, коли можна сказати - не справився!
21.06.2025 20:43 Відповісти
Що означає "забезпечення - не дуже"? Наєва поставили командувати угрупуванням військ чи якоюсь бригадою на погодинній формі оплати праці? Якій по-барабану чи завезли матеріали чи ні.
Та він мав, начхавши на кар'єру, все зробити, щоби війська було все.
І що тепер? Якщо через відсутність *********** чи дронів гинули наші захисники, а ворог проривався то тут, то там, і вже намітилось оточення "кишені" з українськими позиціями в Одрадному, то треба подякувати за це Наєву? І побажати подальших успіхів у службі?
21.06.2025 22:15 Відповісти
Наєв мав все зробити - так він і зробив все що міг , а не все те, що мав .Бо мав - це коли всі (!) бригади боєготові, кількість снарядів, дронів така, яка покриває всі потреби …А зробив все що міг ( якраз у нашому випадку) - це коли бригади не боєготові , але шляхом побудови систем оборони ворогу забороняється швидке просування ( а коли бригади боєготові - тоді ворогові просто забороняється просування вперед).
Міг - це коли 2/3 всіх отриманих дронів дають волонтери і сам Наєв і тількі 1/3 дає держава.
Мав - це коли 100% дронів дає держава.
Такі то справи !!!
Думай-Те!!!
22.06.2025 07:27 Відповісти
" Наєва поставили командувати угрупованням військ.."
Яким угрупованням )???

Тактична група - має створюватися на базі однієї бригади ..
А тут - декілька бригад , кілька танків та артилерійських гармат. Яке угруповання))??
22.06.2025 07:29 Відповісти
Тобто забезпечення підрозділів, пряма компетенція командуючого угрупованням??? Чи Міністерства оборони України або ГШ? І як там, наші підрозділи забезпеченні всім на 100 відсотків??? Може запитаємо у військових!
22.06.2025 13:31 Відповісти
Перше правило - командир відповідає за все. Тим більше така фігура з генеральськими погонами, як Наєв.
Якщо зебіли забили болт на фронтових поставках і від цього рашисти починають розбирати нашу оборону, то тоді має діяти правило друге - не мовчати в тряпочку. А обдзвонювати сирських і умєрових з питанням "де **********!". А якщо і далі ігнор, то для цього є такі журналісти, як Бутусов.
22.06.2025 13:46 Відповісти
Звісно ж Наєв не мовчав, а доповідав в бойових донесеннях про потребу ***********. Думаю, що доповідав всім. Організував роботу та спрямував офіцерів ТГр на досягнення результату, налаштував офіцерів штабу ( з якими раніше ніде не служив, не був знайомий) на взаємодію та спільну роботу;
Організував взаємодію між бригадами щодо спільного виконання завдань з ведення розвідки ; мінування; зниження противника безпілотниками та атрою.І завдяки роботі Наєва - а) противник ніс великі втрати; б) противнику не вдалось реалізувати свої наміри ; в) в рази підвищилась ефективність розвідки, мінування та вогневого ураження.
Наєв за допомогою друзів допомагав підпорядкованим бригадам дронами, позашляховиками , медичним устаткуванням.
22.06.2025 18:14 Відповісти
Відбувається планова заміна.Армійські корпуси поступово замінюють тактичні групи та оперативно-тактичні угруповання. Ця реформа спрямована на створення більш сталої та ефективної системи управління військами. Так, що генерал Наєв гідно проявив себе, як завжди, на посаді навіть командувача ТГр. Зберіг людей, стабілізував лінію фронту. Навіть тим ресурсом, якого не хватало. Навіть знаходячись в розпорядженні Генштабу, без призначення на посаду. Честь!
21.06.2025 22:08 Відповісти
Якщо після того, як зняли Наєва з посади командувача тактичної групи, буде прорив по напрямку Дніпропетровщини, який він тримав і не давав шансів рашистам пробити оборону, то буде велика кількість запитань до військово-політичного керівництва України. Бо Наєв тримав оборону на напрямку не лише обмеженими силами, а і з мінімальними втратами.
Думай- Те!!!
21.06.2025 22:51 Відповісти
Наверно он тоже как Залужный.. пошел "комиссоваться")))
21.06.2025 18:54 Відповісти
З московщини пишеш, чи з ОПи? Навіть не мрій.
21.06.2025 20:11 Відповісти
Аххх єслі бі да кабі, і не мрій кацапчику)
21.06.2025 20:15 Відповісти
Не пішов коли його в розпорядження відправили, а зараз такий типу піде?) Вологі мрії вологого кацапа)
21.06.2025 20:24 Відповісти
Тобі треба комісуватися з діагнозом - слабоумство!
21.06.2025 20:45 Відповісти
Тебе попросив комент залишити найпотужніший Бубочка?
21.06.2025 21:08 Відповісти
Просто Зє та Сирський ******* зручних. Наєв не з такого десятку. От його і прибрали.
21.06.2025 21:06 Відповісти
 
 