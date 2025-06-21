Наєв повідомив, що залишає посаду командира тактичної групи "Вугледар"
Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.
"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", - зазначив Наєв.
Підбиваючи підсумки, він подякував "надійним та самовідданим друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців нашої ротації не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах. Завдяки вашій підтримці вдалося оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів".
Генерал-лейтенант додав, що за період його каденції силами та засобами тактичної групи "Вугледар" було знищено:
- 19 608 окупантів (з них 200-ті 9692 та 300-ті 9916);
- 74 танки, 138 ББМ;
- 316 артилерійських систем;
- утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки.
"Завдяки злагодженості, фаховості та рішучості наших офіцерів ми утримували фронт на критичних ділянках, руйнували плани ворога й демонстрували ініціативу там, де це здавалося неможливим. Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пасту та знищити його техніку", - зауважив він.
Втім, найголовнішим, як наголосив генерал-лейтенант, стало недопущення прориву ворога на Дніпровщину.
"Водночас, головним пріоритетом для мене лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів. Переконаний: перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", - резюмував Сергій Наєв.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
десь цю гниль я вже чув
раджу сходити до лікаря )
Новий підрозділ зможе бути хоча б таким ефективним, як той, яким командував Наєв?
"Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", - зазначив Наєв."
Джерело: https://censor.net/ua/n3559145
https://www.youtube.com/watch?v=q1B6SfTbT6g&ab_channel=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B4%D0%B0
А Сирійці, не СРАТЬєхі, вони щоденно виловлюють і дієво вішають, свою гидоту башарівську!! До їх слушної практики, варто і Українцям залучатися!!! Портновщину зкацаплену, в Урядовому кварталі та серед отих у мантіях, треба як карієс зачищати! Бо буде горе!!!!
Жарт долі - ВОНО керує Україною!
І, рухаючись тонкими клинами, вже захопив Федорівку, Бурлацьке та штурмує н.п. Комар-Перебудова, Запоріжжя та Шевченко. Що означає захоплення ворогом Шевченківського родовища літієвих руд.
А Наєв - про "ворог не дійшои до Дніпропетровської області".
Ось свіже повідомлення про обстановку в цьому районі:
@ "Шевченківський напрямок:
Російські війська просунулися до населеного пункту Шевченка з боку Бурлацького та ведуть штурм південно-західної, південної та східної частин селища."
Абсолютна брехня про провали і ніяк логічно не пояснюється тим, що оперативно-стратегічне управління передане корпусу: зі збереженням позицій, утриманих Наєвим.
Та він мав, начхавши на кар'єру, все зробити, щоби війська було все.
І що тепер? Якщо через відсутність *********** чи дронів гинули наші захисники, а ворог проривався то тут, то там, і вже намітилось оточення "кишені" з українськими позиціями в Одрадному, то треба подякувати за це Наєву? І побажати подальших успіхів у службі?
Міг - це коли 2/3 всіх отриманих дронів дають волонтери і сам Наєв і тількі 1/3 дає держава.
Мав - це коли 100% дронів дає держава.
Такі то справи !!!
Думай-Те!!!
Яким угрупованням )???
Тактична група - має створюватися на базі однієї бригади ..
А тут - декілька бригад , кілька танків та артилерійських гармат. Яке угруповання))??
Якщо зебіли забили болт на фронтових поставках і від цього рашисти починають розбирати нашу оборону, то тоді має діяти правило друге - не мовчати в тряпочку. А обдзвонювати сирських і умєрових з питанням "де **********!". А якщо і далі ігнор, то для цього є такі журналісти, як Бутусов.
Організував взаємодію між бригадами щодо спільного виконання завдань з ведення розвідки ; мінування; зниження противника безпілотниками та атрою.І завдяки роботі Наєва - а) противник ніс великі втрати; б) противнику не вдалось реалізувати свої наміри ; в) в рази підвищилась ефективність розвідки, мінування та вогневого ураження.
Наєв за допомогою друзів допомагав підпорядкованим бригадам дронами, позашляховиками , медичним устаткуванням.
Думай- Те!!!