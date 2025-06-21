Наєв повідомив, що залишає посаду командира тактичної групи "Вугледар"

Генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив про завершення каденції на посаді командира тактичної групи "Вугледар".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у Фейсбуці.

"На підставі розпорядження Генерального штабу завершив свою каденцію на посаді командира тактичної групи "Вугледар". Разом із офіцерами органу управління залишаємо один із найгарячіших напрямків Донеччини. Надалі виконання завдань у цьому районі буде покладено на один із новостворених корпусів Збройних сил України", - зазначив Наєв.

Підбиваючи підсумки, він подякував "надійним та самовідданим друзям-благодійникам, які впродовж чотирьох місяців нашої ротації не залишили без уваги жодного проблемного питання, що виникло у приданих бригадах. Завдяки вашій підтримці вдалося оперативно реагувати на виклики та підвищувати боєздатність підрозділів".

Генерал-лейтенант додав, що за період його каденції силами та засобами тактичної групи "Вугледар" було знищено:

19 608 окупантів (з них 200-ті 9692 та 300-ті 9916);

74 танки, 138 ББМ;

316 артилерійських систем;

утилізовано 1296 одиниць автомобільної техніки.

"Завдяки злагодженості, фаховості та рішучості наших офіцерів ми утримували фронт на критичних ділянках, руйнували плани ворога й демонстрували ініціативу там, де це здавалося неможливим. Попри чисельну перевагу противника в живій силі та техніці, нам п’ять разів вдавалося покращити тактичне положення, сім разів — заманити ворога в пасту та знищити його техніку", - зауважив він.

Втім, найголовнішим, як наголосив генерал-лейтенант, стало недопущення прориву ворога на Дніпровщину.

"Водночас, головним пріоритетом для мене лишається життя та здоров'я солдатів і сержантів. Переконаний: перемагати потрібно не "м'ясними штурмами", а мудрістю, точним прорахунком, винахідливістю та раціональним використанням кожної одиниці техніки", - резюмував Сергій Наєв.

