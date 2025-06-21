РУС
Новости Обстрелы Харьковщина
В результате попадания вражеского дрона погиб мужчина в Старом Салтове на Харьковщине

Обстрелы Харьковщины

Сегодня, 21 июня, россияне атаковали мирного жителя в поселке Старый Салтов в Харьковской области, мужчина погиб.

Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, сегодня в результате попадания вражеского дрона в поселке Старый Салтов Чугуевского района погиб 60-летний мужчина.

"Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Террор против мирного населения продолжается. Не пренебрегайте безопасностью во время воздушной тревоги", - добавил глава ОВА.

обстрел (29713) Харьковская область (1635) Чугуевский район (224) Старый Салтов (8)
