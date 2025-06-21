РУС
Рашисты атаковали Харьков БПЛА "Молния": обломки дрона упали в лесополосе, возник пожар

Оккупанты снова атаковали Молнией Харьков

Российские войска днем 21 июня ударили по Киевскому району Харькова беспилотником типа "Молния".

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает терроризировать Харьков. Сегодня около 13:40 в Киевском районе города зафиксировано падение вражеского БПЛА типа "Молния", - отметил он.

Обломки упали в лесополосе, в результате чего возник пожар.

Обошлось без пострадавших. На месте работают профильные службы, добавил он.

беспилотник (4317) обстрел (29713) Харьков (7751) Харьковская область (1635) Харьковский район (554)
