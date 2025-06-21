Рашисти атакували Харків БпЛА "Молнія": уламки дрона впали в лісосмузі, виникла пожежа
Російські війська вдень 21 червня вдарили по Київському району Харкова безпілотником типу "Молнія".
Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворог продовжує тероризувати Харків. Сьогодні близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу "Молнія", - зазначив він.
Уламки впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа.
Обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби, додав він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Максім ХОЙ #398010
показати весь коментар21.06.2025 14:23 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль