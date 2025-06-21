УКР
Рашисти атакували Харків БпЛА "Молнія": уламки дрона впали в лісосмузі, виникла пожежа

Окупанти знову атакували Молнією Харків

Російські війська вдень 21 червня вдарили по Київському району Харкова безпілотником типу "Молнія".

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворог продовжує тероризувати Харків. Сьогодні близько 13:40 у Київському районі міста зафіксовано падіння ворожого БпЛА типу "Молнія", - зазначив він. 

Уламки впали в лісосмузі, внаслідок чого виникла пожежа.

Обійшлося без постраждалих. На місці працюють профільні служби, додав він.

