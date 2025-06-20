УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9539 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли України
1 340 24

Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору. Потрібна сильна відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Вночі 20 червня російські загарбники вдарили по Одесі та Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами, всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким.

 . Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. На Харківщині роботи тривають досі", - йдеться в дописі.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", - додав президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на півночі України

Обстріли України
Обстріли України
Обстріли України
Обстріли України
Обстріли України

Автор: 

Зеленський Володимир (25578) обстріл (31019) Одеса (5617) Одеська область (3495) Харків (5877) Харківська область (1655) Одеський район (300) Харківський район (562)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Потрібна сильна відповідь

А шо: потужна зламалась?
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
+11
ты разминировал Чонгар. Ты саботируешь баллистику и весь военпром
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
+11
Всі винні тільки не я
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ты разминировал Чонгар. Ты саботируешь баллистику и весь военпром
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
Потрібна сильна відповідь

А шо: потужна зламалась?
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
Всі винні тільки не я
показати весь коментар
20.06.2025 12:37 Відповісти
А ти їх асфальтом, Бубочка, асфальто і уморітєльними шутками 95 кварталу….
показати весь коментар
20.06.2025 12:38 Відповісти
І шашлики підкинь.
показати весь коментар
20.06.2025 12:43 Відповісти
Вся влада Зеленського це ворюги і зрадники які своїми корупційними діями нищать Україну зсередини .
Де балістика ЗЕмародер ?
показати весь коментар
20.06.2025 12:40 Відповісти
Цинічненько...🤡🤡🤡
показати весь коментар
20.06.2025 12:42 Відповісти
Хто може сказати Зеленському, що відповіді не буде? Єдина дипломатична відповідь: ЗСУ СБУ ГУР і повний військовий розгром ворога. Іншого варіанту не існує.
показати весь коментар
20.06.2025 12:43 Відповісти
От коли він всю свою билдоеліту ,включно з кварталом 95 мобілізує мобілізує от тоді і буде "повний військовий розгром ворога" ,от злякаються кацапи кошового з пікаловим і одразу капітулюють
показати весь коментар
20.06.2025 17:30 Відповісти
Не президент а як шаман, все камлає.
показати весь коментар
20.06.2025 12:44 Відповісти
Як раз чернишов в Чехії потужно домовляється про підтримку
показати весь коментар
20.06.2025 12:48 Відповісти
а теперь сиди и не вылазь из Киева в обычной квартире, нехер тебе выезжать никуда, сразу деньги на ПВО и на баллистику и на контрактную армию бабки найдёшь ну и прочувствуешь прелести ракет и дронов
показати весь коментар
20.06.2025 12:49 Відповісти
Воно в бункері ядерному сидить, що йому цей террор? 4 рік війни, війни довоювався до повного домінування кацапні і на землі (пруть, як таргани) і в повітрі (вже по 500 шахедів запускають). Абсолютна, кончена, дегенератна нездара!
показати весь коментар
20.06.2025 13:14 Відповісти
Наслідки для Українців, з втягнутими приблудами95, з 2019 року, на територію Урядового кварталу!!
Акакаяразніца…. Проста пєрєстать стрєлять …. Заблоковані ДОЗ …..
Робота підприємств ОПК України по декілька годин, на ТИЖДЕНЬ!!!!
Оманські виконують, дані їм з московії, завдання, крок за кроком!!
А у цілому, оті «саміти міру-мір» та теребеньки з прутіним!!
Мертвечук, з бакановим і його замами, можуть засвідчити, новому кандидату на виїзд з України, у ГПУ!!
показати весь коментар
20.06.2025 12:49 Відповісти
Не надоїло пусту мантру повторювати? Захід ,особливо підорас трамп здали Україну *****.
показати весь коментар
20.06.2025 12:50 Відповісти
Треба, потрібно, необхідно.

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738

НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек

Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні

«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України

Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда

Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте

Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.

Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта

Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс

Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі

Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс

Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас

Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
показати весь коментар
20.06.2025 12:53 Відповісти
От "Дружба" до МКД -486 км, что ещё надо знать ?
показати весь коментар
20.06.2025 13:10 Відповісти
Потрібна - чого ми не можем наладити масове виробництво Шахедів з 100 кг бімбою
показати весь коментар
20.06.2025 13:13 Відповісти
Імпотент обісраний. Абсолютно ні на що не здатний зі своєю шоюлою мародерів. Англія у 2 світову вже за пару років війни бомбардувальними під землею збирала, а ти, гнидоза гундоса, аналог шахеда та балістику досі не зробив, падло!
Ніколи б кацапи не били по містах, якби знали, що їм прилетить!
Мразота, Іуда, імпотент і держзрадник, будь ти проклятий, і весь твій рід навіки!
показати весь коментар
20.06.2025 13:17 Відповісти
Сильный ответ- сбацать куем на рояле, но сверху прибить его асфальтом. Глухой услышит.
показати весь коментар
20.06.2025 13:18 Відповісти
показати весь коментар
20.06.2025 13:20 Відповісти
Пане президент, чому Умеров не прийшов в верховну раду?
Йому на це посрати?
Це не його ураїни верховна рада?
Це не його народ обрав цю верховну раду?
Питанняя оборони країни його не ї....е/
Йо у все пох...й крім бабла???
Яка відповідь правильна?
показати весь коментар
20.06.2025 13:38 Відповісти
Ти балабол.Працювати треба,результат де?Стоячих дипломатів звільнив,на опозицію положив те чим ти на роялі грав,5-6 потужних менеджерів не видно.Та ти лузер, а казав що Трамп лузер.
показати весь коментар
20.06.2025 13:39 Відповісти
 
 