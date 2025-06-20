Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору. Потрібна сильна відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Вночі 20 червня російські загарбники вдарили по Одесі та Харкову та їхніх передмістях понад 20 ударними дронами, всього по Україні цієї ночі було запущено 86 дронів, більшість із яких російсько-іранські "шахеди"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Поранено близько 20 людей, серед яких двоє дітей: дівчата 12 та 17 років і троє рятувальників ДСНС, які прибули на місце обстрілу. На жаль, відомо про одного загиблого в Одесі. Мої співчуття рідним та близьким.

. Знову горіли житлові будинки, звичайні бізнеси, цивільна інфраструктура та автомобілі. Дякую рятувальникам: 132 працівники та понад 30 одиниць техніки було розгорнуто на місцях. На Харківщині роботи тривають досі", - йдеться в дописі.

Зеленський зазначив, що Росія продовжує тактику цілеспрямованого терору проти наших людей. І конкретно за цю тактику має отримати сильну відповідь, яка відчутно вдарить по всій Росії та її можливостях продовжувати війну.

"Країни "сімки" та ЄС знають рецепт: сильний тиск, санкції проти енергетики та тіньового флоту, прайскеп 30 доларів за російську нафту. Що швидше хворі в Кремлі втратять можливість фінансувати війну, то більше життів зможемо врятувати в Україні", - додав президент.

