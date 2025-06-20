2 964 0
Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на півночі України
Російські загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на півночі України.
Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду", - йдеться в повідомленні.
Протягом минулої ночі зафіксовано 101 обстріл із різних видів озброєння прикордонних регіонів Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей.
Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.
