Росіяни пошкодили об’єкт критичної інфраструктури на півночі України

Обстріли Півночі. Пошкоджено об’єкт інфраструктури

Російські загарбники вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на півночі України.

Про це повідомили в ОК "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок обстрілів пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та комерційну споруду", - йдеться в повідомленні.

Протягом минулої ночі зафіксовано 101 обстріл із різних видів озброєння прикордонних регіонів Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.

Читайте: Нічний удар по Одесі: загинула людина, 14 поранені

