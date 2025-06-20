РУС
Россияне повредили объект критической инфраструктуры на севере Украины

Обстрелы Севера. Поврежден объект инфраструктуры

Российские захватчики ударили по объекту критической инфраструктуры на севере Украины.

Об этом сообщили в ОК "Північ", информирует Цензор.НЕТ.

"В результате обстрелов поврежден объект критической инфраструктуры и коммерческое сооружение", - говорится в сообщении.

В течение минувшей ночи зафиксирован 101 обстрел из разных видов вооружения приграничных регионов Черниговской, частей Сумской и Харьковской областей.

Информация о разрушениях, погибших или раненых среди местного населения постоянно уточняется.

