Россия продолжает тактику целенаправленного террора. Нужен сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Ночью 20 июня российские захватчики ударили по Одессе и Харькову и их пригородам более 20 ударными дронами, всего по Украине этой ночью было запущено 86 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды"
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Ранены около 20 человек, среди которых двое детей: девочки 12 и 17 лет и трое спасателей ГСЧС, которые прибыли на место обстрела. К сожалению, известно об одном погибшем в Одессе. Мои соболезнования родным и близким.
Опять горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили. Спасибо спасателям: 132 работника и более 30 единиц техники были развернуты на местах. На Харьковщине работы продолжаются до сих пор", - говорится в заметке.
Зеленский отметил, что Россия продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей. И конкретно за эту тактику должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну.
"Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", - добавил президент.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А шо: потужна зламалась?
Де балістика ЗЕмародер ?
Акакаяразніца…. Проста пєрєстать стрєлять …. Заблоковані ДОЗ …..
Робота підприємств ОПК України по декілька годин, на ТИЖДЕНЬ!!!!
Оманські виконують, дані їм з московії, завдання, крок за кроком!!
А у цілому, оті «саміти міру-мір» та теребеньки з прутіним!!
Мертвечук, з бакановим і його замами, можуть засвідчити, новому кандидату на виїзд з України, у ГПУ!!
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232
Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096
Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724
Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607
Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456
Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327
Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
НАТО https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3914174-nato-mae-i-bude-robiti-bilse-dla-dopomogi-ukraini-gensek.html має і буде робити більше для допомоги Україні - генсек
Шольц https://www.radiosvoboda.org/a/news-shots-yes-ssha-dopomoha-********/32810748.html закликав ЄС і США «зробити більше» для допомоги Україні
«Ми https://www.radiosvoboda.org/a/pavel-fisher-viyskova-dopomoha/33277077.html повинні швидко діяти, не роздумуючи» - чеський сенатор Павел Фішер про підтримку України
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3925374-maemo-robiti-bilse-i-svidse-borrel-zaklikav-posiliti-vijskovu-pidtrimku-ukraini.html Маємо робити більше і швидше: Боррель закликав посилити військову підтримку України
Ми повинні змусити Путіна благати про мирні переговори, - Дуда
Україна не програє. Ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою, - Рютте
Науседа оприлюднив список пропозицій щодо допомоги Україні: Досить балачок - час діяти.
Настав час перетворити принципи ЄС на реальні дії, щоб гарантувати мир Україні, - Кошта
Великі країни ЄС повинні збільшити свої витрати на оборону, - Каріс
Відмова Росії від припинення вогню повинна мати наслідки, - глава МЗС Канади Жолі
Європа повинна безперервно підтримувати Україну для досягнення справедливого миру, - міністр оборони Латвії Спрудс
Бербок щодо переговорів про перемир'я: Ми не повинні дозволити Путіну засліпити нас
Путін не хоче миру, потрібно посилити підтримку України, - міністр оборони Нідерландів Брекельманс
Ніколи б кацапи не били по містах, якби знали, що їм прилетить!
Мразота, Іуда, імпотент і держзрадник, будь ти проклятий, і весь твій рід навіки!
Йому на це посрати?
Це не його ураїни верховна рада?
Це не його народ обрав цю верховну раду?
Питанняя оборони країни його не ї....е/
Йо у все пох...й крім бабла???
Яка відповідь правильна?