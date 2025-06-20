Россия продолжает тактику целенаправленного террора. Нужен сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Ночью 20 июня российские захватчики ударили по Одессе и Харькову и их пригородам более 20 ударными дронами, всего по Украине этой ночью было запущено 86 дронов, большинство из которых российско-иранские "шахеды"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ранены около 20 человек, среди которых двое детей: девочки 12 и 17 лет и трое спасателей ГСЧС, которые прибыли на место обстрела. К сожалению, известно об одном погибшем в Одессе. Мои соболезнования родным и близким.

Опять горели жилые дома, обычные бизнесы, гражданская инфраструктура и автомобили. Спасибо спасателям: 132 работника и более 30 единиц техники были развернуты на местах. На Харьковщине работы продолжаются до сих пор", - говорится в заметке.

Зеленский отметил, что Россия продолжает тактику целенаправленного террора против наших людей. И конкретно за эту тактику должна получить сильный ответ, который ощутимо ударит по всей России и ее возможностях продолжать войну.

"Страны "семерки" и ЕС знают рецепт: сильное давление, санкции против энергетики и теневого флота, прайскеп 30 долларов за российскую нефть. Чем быстрее больные в Кремле потеряют возможность финансировать войну, тем больше жизней сможем спасти в Украине", - добавил президент.

