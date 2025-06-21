Унаслідок влучання ворожого дрона загинув чоловік у Старому Салтові на Харківщині

Сьогодні, 21 червня, росіяни атакували мирного мешканця в селищі Старий Салтів у Харківській області, чоловік загинув.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік.



"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Терор проти мирного населення триває. Не нехтуйте безпекою під час повітряної тривоги", - додав голова ОВА.

