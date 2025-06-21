УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9627 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Харківщини
537 0

Унаслідок влучання ворожого дрона загинув чоловік у Старому Салтові на Харківщині

Обстріли Харківщини

Сьогодні, 21 червня, росіяни атакували мирного мешканця в селищі Старий Салтів у Харківській області, чоловік загинув.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, сьогодні внаслідок влучання ворожого дрона в селищі Старий Салтів Чугуївського району загинув 60-річний чоловік.

"Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Терор проти мирного населення триває. Не нехтуйте безпекою під час повітряної тривоги", - додав голова ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Харків БпЛА "Молнія": уламки дрона впали в лісосмузі, виникла пожежа

Автор: 

обстріл (31050) Харківська область (1658) Чугуївський район (226) Старий Салтів (8)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 