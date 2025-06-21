Россияне продвинулись возле Торецка, Григоровки, Ивано-Дарьевки и в Верхнекаменском на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ
Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.
Об этом в телеграм сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и в Верхнекаменском", - говорится в сообщении.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.