РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6150 посетителей онлайн
Новости Обновление карты DeepState
5 373 6

Россияне продвинулись возле Торецка, Григоровки, Ивано-Дарьевки и в Верхнекаменском на Донетчине, - DeepState. КАРТЫ

Российские захватчики имеют продвижение в Донецкой области.

Об этом в телеграм сообщают аналитики DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"Карта обновлена. Враг продвинулся возле Торецка, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и в Верхнекаменском", - говорится в сообщении.

карта

карта

карта

карта

Смотрите также: Рашисты продвинулись в Белогоровке, возле Григорьевки и Днепроэнергии, - DeepState. КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (10854) Торецк (543) Бахмутский район (625) Верхнекаменское (4) Григоровка (6) Ивано-Дарьевка (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Оман по плану....

.
показать весь комментарий
21.06.2025 23:32 Ответить
Мабуть Верховний застрелився чи подав у відставку? А дудки, він дасть команду порушити ще декілька кримінальних справ на військових, не даючи їм зброю і в черговий раз звинуватить Трампа. І так кожного дня!
показать весь комментарий
22.06.2025 00:09 Ответить
Не роzzіянИ, а НЕОФАШИСТИ!!!!!!!!
показать весь комментарий
22.06.2025 01:46 Ответить
зеленський мерзотник разом продажним мо і гш здають Україну .
показать весь комментарий
22.06.2025 06:14 Ответить
Он як, а в сусідній статті сирок аж розпинається, що "роль фортифікацій" переосмислена... А це не буде як з Федоровим, коли "роль кібербезпеки переоцінили", в результаті чого дія дирява як решето?
показать весь комментарий
22.06.2025 11:32 Ответить
 
 