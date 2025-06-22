5 373 6
Russians have advanced near Toretsk, Hryhorivka, Ivano-Darivka and Verkhniokamianske in Donetsk region - DeepState. MAP
Russian invaders are making progress in the Donetsk region.
This was reported by DeepState analysts on Telegram, Censor.NET reports .
"The map has been updated. The enemy advanced near Toretsk, Hryhorivka, Ivano-Daryivka, and Verkhniokamianske," the statement said.
