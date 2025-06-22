ENG
News Update of DeepState map
Russians have advanced near Toretsk, Hryhorivka, Ivano-Darivka and Verkhniokamianske in Donetsk region - DeepState. MAP

Russian invaders are making progress in the Donetsk region.

This was reported by DeepState analysts on Telegram, Censor.NET reports .

"The map has been updated. The enemy advanced near Toretsk, Hryhorivka, Ivano-Daryivka, and Verkhniokamianske," the statement said.

map

map

map

map

Donetsk region (4557) Toretsk (271) Bakhmutskyy district (418) Verkhnokam’yanske (4) Hryhorivka (6) Ivano-Dar’yivka (2)
