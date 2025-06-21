5 373 6
Росіяни просунулися біля Торецька, Григорівки, Івано-Дар’ївки та у Верхньокам’янському на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Донеччині.
Про це в телеграм повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Торецька, Григорівки, Івано-Дар'ївки та у Верхньокам'янському", - йдеться у повідомленні.
