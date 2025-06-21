УКР
Росіяни просунулися біля Торецька, Григорівки, Івано-Дар’ївки та у Верхньокам’янському на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Донеччині.

Про це в телеграм повідомляють аналітики DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Торецька, Григорівки, Івано-Дар'ївки та у Верхньокам'янському", - йдеться у повідомленні.

мапа

мапа

мапа

мапа

Дивіться також: Рашисти просунулися в Білогорівці, біля Григорівки та Дніпроенергії, - DeepState. МАПИ

Автор: 

Донецька область (9677) Торецьк (552) Бахмутський район (631) Верхньокам’янське (4) Григорівка (6) Івано-Дар’ївка (2)
Оман по плану....

.
21.06.2025 23:32 Відповісти
Мабуть Верховний застрелився чи подав у відставку? А дудки, він дасть команду порушити ще декілька кримінальних справ на військових, не даючи їм зброю і в черговий раз звинуватить Трампа. І так кожного дня!
22.06.2025 00:09 Відповісти
Не роzzіянИ, а НЕОФАШИСТИ!!!!!!!!
22.06.2025 01:46 Відповісти
зеленський мерзотник разом продажним мо і гш здають Україну .
22.06.2025 06:14 Відповісти
Он як, а в сусідній статті сирок аж розпинається, що "роль фортифікацій" переосмислена... А це не буде як з Федоровим, коли "роль кібербезпеки переоцінили", в результаті чого дія дирява як решето?
22.06.2025 11:32 Відповісти
 
 