РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6240 посетителей онлайн
Новости
839 5

Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников

Обучение операторов беспилотников

Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne. Обмен опытом с украинскими инструкторами открывает для Норвегии новые возможности в применении дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

"Дроны стали ключевым фактором в формировании оборонных возможностей будущего. Вооруженные силы Норвегии должны уметь эффективно применять их в воздухе, на море, под водой и на суше, чтобы усилить оперативные возможности", - подчеркнул он.

Этой осенью Норвегия представит свою стратегию в отношении дронов для оборонной сферы - от закупки и применения беспилотников до мер по борьбе с вражескими дронами.

Министр подчеркнул, что война в Украине четко показала, как быстрый технологический прогресс открывает новые возможности для защиты и атак в военных действиях.

Норвегия также активно участвует в коалиции дронов для поддержки Украины, способствуя оборонным возможностям ВСУ и получая важный для себя опыт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС хочет расширить военную миссию по подготовке украинских военных, - DW

В частности Институт оборонных исследований Норвегии (FFI) совместно с Вооруженными силами и Университетом обороны изучает уроки войны в Украине для формирования оборонных возможностей Норвегии в будущем.

"В краткосрочной перспективе Вооруженные силы должны активнее применять дроны и эффективно взаимодействовать с другими системами. Также важно постоянно совершенствовать нормативные, технологические, организационные, управленческие и тактические аспекты для того, чтобы заложить фундамент для более широкого применения дронов в будущем или в условиях быстрого увеличения потребностей", - добавил Сандвик.

Автор: 

Норвегия (747) Украина (45134) обучение (570)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
розумні люди.
вірять в силу а не в папірці угод.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:19 Ответить
Такие учения норвежцам лучше проводить где-то в районе Покровска...
показать весь комментарий
22.06.2025 11:20 Ответить
Вони там будуть проходить практику і здавать випускні екзамени...
показать весь комментарий
22.06.2025 12:03 Ответить
Правильно: Україна проводить навчання норвезьких операторів безпілотників.
показать весь комментарий
22.06.2025 11:41 Ответить
Якщо в якості навчальних цілей будуть окупанти - чому б ні
показать весь комментарий
22.06.2025 11:50 Ответить
 
 