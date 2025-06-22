Норвегия и Украина совместно проводят обучение операторов беспилотников в Тренделаге в рамках операции Gungne. Обмен опытом с украинскими инструкторами открывает для Норвегии новые возможности в применении дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил министр обороны Норвегии Торе О. Сандвик.

"Дроны стали ключевым фактором в формировании оборонных возможностей будущего. Вооруженные силы Норвегии должны уметь эффективно применять их в воздухе, на море, под водой и на суше, чтобы усилить оперативные возможности", - подчеркнул он.

Этой осенью Норвегия представит свою стратегию в отношении дронов для оборонной сферы - от закупки и применения беспилотников до мер по борьбе с вражескими дронами.

Министр подчеркнул, что война в Украине четко показала, как быстрый технологический прогресс открывает новые возможности для защиты и атак в военных действиях.

Норвегия также активно участвует в коалиции дронов для поддержки Украины, способствуя оборонным возможностям ВСУ и получая важный для себя опыт.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС хочет расширить военную миссию по подготовке украинских военных, - DW

В частности Институт оборонных исследований Норвегии (FFI) совместно с Вооруженными силами и Университетом обороны изучает уроки войны в Украине для формирования оборонных возможностей Норвегии в будущем.

"В краткосрочной перспективе Вооруженные силы должны активнее применять дроны и эффективно взаимодействовать с другими системами. Также важно постоянно совершенствовать нормативные, технологические, организационные, управленческие и тактические аспекты для того, чтобы заложить фундамент для более широкого применения дронов в будущем или в условиях быстрого увеличения потребностей", - добавил Сандвик.