Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників

Навчання операторів безпілотників

Норвегія та Україна спільно проводять навчання операторів безпілотників у Тренделазі в межах операції Gungne. Обмін досвідом із українськими інструкторами відкриває для Норвегії нові можливості в застосуванні дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це заявив міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік.

"Дрони стали ключовим чинником у формуванні оборонних можливостей майбутнього. Збройні сили Норвегії повинні вміти ефективно застосовувати їх у повітрі, на морі, під водою й на суші, щоб посилити оперативні можливості", – наголосив він.

Цієї осені Норвегія представить свою стратегію щодо дронів для оборонної сфери – від закупівлі й застосування безпілотників до заходів для боротьби із ворожими дронами.

Міністр наголосив, що війна в Україні чітко показала, як швидкий технологічний прогрес відкриває нові можливості для захисту й атак у військових діях.

Норвегія також бере активну участь у коаліції дронів для підтримки України, сприяючи оборонним можливостям ЗСУ й отримуючи важливий для себе досвід.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС хоче розширити військову місію з підготовки українських військових, - DW

Зокрема Інститут оборонних досліджень Норвегії (FFI) спільно із Збройними силами й Університетом оборони вивчає уроки війни в Україні для формування оборонних можливостей Норвегії в майбутньому.

"У короткостроковій перспективі Збройні сили повинні активніше застосовувати дрони й ефективно взаємодіяти з іншими системами. Також важливо постійно вдосконалювати нормативні, технологічні, організаційні, управлінські й тактичні аспекти для того, щоб закласти фундамент для ширшого застосування дронів у майбутньому або в умовах швидкого збільшення потреб", – додав Сандвік.

Норвегія (829) Україна (6203) навчання (635)
розумні люди.
вірять в силу а не в папірці угод.
22.06.2025 11:19
Такие учения норвежцам лучше проводить где-то в районе Покровска...
22.06.2025 11:20
Вони там будуть проходить практику і здавать випускні екзамени...
22.06.2025 12:03
Правильно: Україна проводить навчання норвезьких операторів безпілотників.
22.06.2025 11:41
Якщо в якості навчальних цілей будуть окупанти - чому б ні
22.06.2025 11:50
 
 