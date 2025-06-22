Одним из перспективных направлений противодействия "шахедам" является применение легкомоторной авиации, - Сырский

Для противодействия "шахедам" ВСУ будут развивать направление применения легкомоторной авиации.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ

"Одним из перспективных направлений противодействия "шахедам" является применение легкомоторной авиации. Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - отметил главком.

Сырский добавил, что эффективным средством борьбы с "шахедами" также является армейская авиация. Ее применяют ежедневно.

"Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов", - сказал он.

Сырский подчеркнул, что в противодействии ударным дронам противника применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения.

"Мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, поэтому приоритетными для поражения "шахедов" являются мобильные огневые группы. Именно на них приходится наибольшая доля уничтоженных ударных БпЛА (...) Эффективность МВГ составляет до 40%. То есть на сегодня они не потеряли свою актуальность. Также эффективным средством борьбы с "шахедами" является армейская авиация, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак", - подчеркнул главком.