Одним из перспективных направлений противодействия "шахедам" является применение легкомоторной авиации, - Сырский
Для противодействия "шахедам" ВСУ будут развивать направление применения легкомоторной авиации.
Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ
"Одним из перспективных направлений противодействия "шахедам" является применение легкомоторной авиации. Она у нас есть, и есть новые проекты за счет финансовой и материальной помощи со стороны наших иностранных партнеров. Это направление будет развиваться. Мы получаем современные самолеты легкомоторной авиации, которые имеют современное вооружение и средства навигации, что повысит эффективность противодействия ударным дронам россиян", - отметил главком.
Сырский добавил, что эффективным средством борьбы с "шахедами" также является армейская авиация. Ее применяют ежедневно.
"Мы масштабируем это направление. Организовано сотрудничество с партнерами, в первую очередь с канадскими, которые дают нам возможность получить современные системы наблюдения, прицеливания, что повышает боевые возможности наших вертолетов", - сказал он.
Сырский подчеркнул, что в противодействии ударным дронам противника применяется принцип рациональности и целесообразности для различных средств поражения.
"Мы должны экономить зенитные управляемые ракеты, поэтому приоритетными для поражения "шахедов" являются мобильные огневые группы. Именно на них приходится наибольшая доля уничтоженных ударных БпЛА (...) Эффективность МВГ составляет до 40%. То есть на сегодня они не потеряли свою актуальность. Также эффективным средством борьбы с "шахедами" является армейская авиация, которая применяется ежедневно и участвует в отражении дроновых атак", - подчеркнул главком.
https://x.com/NOSTRAD90772201/status/1826594480528515098
СУК@,НАМ ЗАРАЗ ВОДІЇ,ЗВ'ЯЗКІВЦІ,ЛЬОТЧИКИ НЕ ПОТРІБНО-ПОТРІБЕН СРАНИЙ МАРКЕТОПТ БІЛЯ ОБЛАСНОГО ТЦК???
вмотивованих бійцівнебезпечних для режиму патріотів. Шо правда тепер робити коли воювати ніхто вже не хоче - хз. Але як казав один найвеличніший, "я не стратєг, я тактік" ) Далі тижня планувати нєспособєн. І в генштаб таких же призначає. А ті потім таких же на посади собі в подчінєніє. Отак і воюємо...
Можна поки купити і західні цивільні розробки, є навіть з лідарами і хоча там вартість більше 150 к за БПЛА, та таких ж не потрібно багато по 2 на область, якщо врахувати втрати від ударів шахедів, використання Ф16, ракет ППО, вартість тих дронів копійки.
Координати можна передавати в онлайн режимі в ту ж дельту.
Цікаво як у другу світову так звані бабські батальони за 2-3 місячні курси, вночі без ******** засобів навігації літали в тил до німців доставляти вантажі диверсантам.
А шахеди може шукати висотний дрон на водні з ІЧ камерами такі є для інших цілей але їх можна використати, вони можуть визначати координати, та їх автоматично передавати в ГІС.
Враховуючи кількість вкрадених грошей взагалі можна і лідари купити було...
Нагадаю вам що частина шахедів зараз літають з камерами і так само наводяться і щось у них немає проблем під час польоту.
У нас на аеродромах уже є багато варіантів ******** літачкі з пілотажнонавігаційним комплексом, є чотиримістні, уже з тепловізорами та радарами. Їм заборонені польоти вони гниють по ангарах. Ну частину вивезли в ЄС але ще є досить велика кілкість.
є браунінг у авіаційному виконанні,з електрогашеткою з контейнером чіпляється як підвіс.
Хлопаки з авіаклубів уже давно над цим думали тільки зустріли опір колись від військових...
У 1942 році над Лондоном, вночі допотопні Спітфайри збивали німецькі ФАУ-1 з реактивним двигуном, які зараз випускають кацапи і пообіцяв Велічний зробити мільйон штук у нас.
І нічого, що Спітфайр був без Гугла навігатора! Якщо захотіти то можна й просто прожектор встановити на літак, китайський, ЛЕД.
І німці на Мессершмітах у 1944 році вночі збивали американські Б-17 на 8 тис. метрів. Без інфракрасних прицілів.
Хто хоче - той робить! А хто не хоче, або не може - той пистить про непереборні труднощі. Тому тих хто не може треба посилати з лопатой рити могили! А тих хто не хоче - до стінки ставити і в ті могили закопувати.
А вчили літати у замшілому совку пілотів у ДОСААФ за 6 місяців. А ми вже два роки пистимо, як побачити і нічному небі ШАХЕД!
А в київських і львівських кавʼярнях війну не виграти!
Можна багато дронів причепити до крил і не буде небезпеки для самих літаків.
Хенерал - чего изволите узнал что есть легкомоторная авиация.
Ти колись чув про ешелоновану систему ПВО.
Наприклад місто Дніпро. Впевнений - С-300 і Петріотів немає. Тому свій-чужий до піонерського барабану.
А далі все просто:
- на рубежі 100-120 км. на напрямках чергують винищувачі легкої авіації. Розкошелесь на нічне бачення.
- на рубежі 30-40 км. по сповіщенням від винищувачів зустрічають мобільні группи. А Ф-16 повинні працювати по гнізду, з якого шахеди вилетіли.
Але блін для цього треба бути або ботаном, або маршалом авіації - яких або не слухають, або немає в Україні.
Судячі по збитим Ф-16 в небі Украхни тільки "чужі" літають і діє правило "кожен сам за себе".
А ракети до С-300 мабуть закінчились у минулому році - це вже секрет тільки для фанатів шашликів від 95-го кварталу.
2. Кожен може себе або причислити до фанатів шашликів, або ні - кожен мислить в міру власної розпущенності.
3. Далі вже цікавіше. Я думаю що Ви спец по дозволам, а не по авіації і взагалі по військовій справі. Тому пропустили, або не зрозуміли що таке єшелони.
1. Враховуючи місцеві бюджети, навряд чи може ОТГ дозволити собі придбання навіть легкомоторних літиків. Бо ще треба мати можливість їх утримання, технічного обслуговування тощо.
2. Скільки часу займе підготовка пілотів, з урахуванням того, що доведеться літати в складних погодних умовах і в основному вночі. А до того ж на один літак треба готувати 2-3 пілоти.
3. Мова йде не тільки про технічну сторону цього експеременту, як він названий в потанові КМУ, а ще й у правовому регулюванні цього питання. З цього приводу я можу привести конкретні приклади. Ви мабуть чули про термін НЗФ (незаконне збройне формування). Усі силові структури ЗСУ, Національна гвардія, тощо, діютьь на підставі відповідниз законів. І ось тепер діяльність мобільних груп регулюється постановою КМУ. Тобто формально, такий пілот може розглядатися як член НЗФ, оскільки нема закону, яким регулюється створення подібних груп. Вже раніше були прецеденти, коли на початку війни членів добробатів судили за незаконне володіння зброєю. Або візьміть до уваги як на Сумщині засудили Віталія Куколя, який який під час російської окупації замінував дорогу для захисту від ворогів.
І метою мого допису, в першу чергу було привернути увагу до того, що вирішувати питання треба розумно, розважливо, а не влаштовувати цирк, як у нас роблять в провладних кабінетах.
Але в Києві були і Пʼєтріот, і ІРИСкі, і НАСАМС. І їх це не їпало - то не їх горе, то у тупого народу!
Тепер, коли кацапи змінили тактику і коли Шахеди літають тільки вночі, і на висоті 5 км, куди ніяка мобільна точка з Дашки не достане у них щось прокинулось - залишки мізків, які ще не висрали разом з шашликами. Та й ракети скінчились! У Київі! Ключове слово - у Київі. От і заворушились глисти в голові - не хочуть здихати разом з хазяїном.
Підараси кончені!
Або на сайт виробника заходь: https://defense.embraer.com/air/a29-super-tucano/
А-29 Super Tucano - инфракрасное и оптическое прецезионное распознавание цели днем и ночью с лазерним дальномером. Встроенный 12.7 мм пулемет и еще 4 точки подвески для другого, в том числе например еще четырех пулеметов. Заказывай и покупай - производиться и продается и на вооружении в 16 армиях мира.