Огромные опорные пункты больше не актуальны, сейчас на оборону работают группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", - Сырский.

Видение целесообразности сооружения тех или иных фортификационных сооружений сейчас изменилось.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в начале полномасштабной российской агрессии строились огромные опорные пункты, батальонные районы обороны. Впрочем, как показал опыт Бахмута, в таком виде они потеряли свою актуальность.

"Вооруженные Силы перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным. Теперь мы видим, что наиболее эффективная позиция - максимум на отделение. А в основном это группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель.

Конечно, все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Таково требование сегодняшнего дня. Ходы сообщения должны быть закрыты, чтобы защитить от поражения и наших солдат, и пилотов беспилотных систем", - пояснил он.

Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

Также Сырский отметил, что развитие дронов диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации.

"Если раньше все фортификационные сооружения строились с целью недопущения продвижения противника, в том числе на открытой местности, где противник мог применить большое количество бронетехники, то теперь подходы изменились. Все строится вокруг посадок, лесополос, которые имеют лучшие маскировочные свойства. И, конечно, участки минирования, противотанковые рвы, другие препятствия.

То есть, с одной стороны, имеем дело с развитием технологий, а с другой стороны - работают старые проверенные средства.

Я хочу подчеркнуть, что любое укрепление действительно эффективно только тогда, когда оно занято нашими войсками. Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно - например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, - конечно, это укрепление не играет свою роль", - добавляет он.

"На переднем крае солдаты зарываются и оборудуют для себя позиции саперными лопатами фактически самостоятельно. Первая линия готовится войсками непосредственно в ходе боевых действий. Вторая линия готовится, как правило, инженерными подразделениями Вооруженных Сил и Государственной специальной службой транспорта, совместно с гражданскими организациями. И третья линия, капитальная, строится областными военными администрациями. Есть много вопросов, качественная или некачественная", - резюмировал он.