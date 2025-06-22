РУС
9 267 110

Огромные опорные пункты больше не актуальны, сейчас на оборону работают группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", - Сырский.

Видение целесообразности сооружения тех или иных фортификационных сооружений сейчас изменилось.

Об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в субботу на встрече с журналистами, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

По его словам, в начале полномасштабной российской агрессии строились огромные опорные пункты, батальонные районы обороны. Впрочем, как показал опыт Бахмута, в таком виде они потеряли свою актуальность.

"Вооруженные Силы перешли к ротным опорным пунктам, затем - к взводным. Теперь мы видим, что наиболее эффективная позиция - максимум на отделение. А в основном это группы окопов, даже так называемые "лисьи норы", которые делают невозможным применение противником ударных дронов. Ведь сейчас дрон, особенно на оптоволокне, может проникнуть в любую щель.

Конечно, все укрытия и фортификационные сооружения должны иметь антидроновую защиту. Таково требование сегодняшнего дня. Ходы сообщения должны быть закрыты, чтобы защитить от поражения и наших солдат, и пилотов беспилотных систем", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зубы дракона" лежат не установленные на окраине Юнаковки на Сумщине, это "подарок" россиянам, - DeepState. ФОТО

Александр Сырский
Фото: Главное управление коммуникаций ВС Украины

Также Сырский отметил, что развитие дронов диктует изменения и в тактике применения войск, и в требованиях к фортификации.

"Если раньше все фортификационные сооружения строились с целью недопущения продвижения противника, в том числе на открытой местности, где противник мог применить большое количество бронетехники, то теперь подходы изменились. Все строится вокруг посадок, лесополос, которые имеют лучшие маскировочные свойства. И, конечно, участки минирования, противотанковые рвы, другие препятствия.

То есть, с одной стороны, имеем дело с развитием технологий, а с другой стороны - работают старые проверенные средства.

Я хочу подчеркнуть, что любое укрепление действительно эффективно только тогда, когда оно занято нашими войсками. Если же в укреплении нет военнослужащих или их количество недостаточно - например, когда построен нормальный опорный пункт, но в нем остаются два-три солдата, - конечно, это укрепление не играет свою роль", - добавляет он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нарытые фортификации не адаптированы к современной войне и являются "зоной смерти" для нашей пехоты, - воин Удод (Гудвин). ФОТОрепортаж

"На переднем крае солдаты зарываются и оборудуют для себя позиции саперными лопатами фактически самостоятельно. Первая линия готовится войсками непосредственно в ходе боевых действий. Вторая линия готовится, как правило, инженерными подразделениями Вооруженных Сил и Государственной специальной службой транспорта, совместно с гражданскими организациями. И третья линия, капитальная, строится областными военными администрациями. Есть много вопросов, качественная или некачественная", - резюмировал он.

Автор: 

Александр Сырский (732) фортификации (154) война в Украине (6312)
Топ комментарии
+52
Суровікін так не думав - побудував фортифікації і хер пройдеш
показать весь комментарий
22.06.2025 11:29 Ответить
+50
Ну тобто відсутність фортифікацій на Сумщині - то не пройоб, а геніальний стратегічний крок сирка? Щось не можу догнати, що він хотів сказати цим потоком свідомості
показать весь комментарий
22.06.2025 11:29 Ответить
+37
Где мины? - проzeбали будем разбираться
Где фортификации ? - проzeбали будем разбираться
Где мобилизация, комплект бригад, ротация? - про zeбали будем разбираться....
Ну по старым пунктам: стугны, скифы, оплоты, громы, сапсаны - ну вы поняли... Тоже самое
показать весь комментарий
22.06.2025 11:31 Ответить
Страница 2 из 2
ВОНО просто ТУПЕ. Йому хоть шкляний хер дай - воно буде ним гвозді забивати.
показать весь комментарий
22.06.2025 16:58 Ответить
а щоб ви НЕ сумнівалися - ВОНО до цих пір по окопах винувати бігає шукає і лічнопрєданних довбойобів призначає - ЗАМІСТЬ ТОГО ЩОБ ЗАЙНЯТИСЬ СТРАТЕГІЄЮ!!!! Але коли язик засунутий в жопу дЕрмака - то звідти ніякої стратегії не проглядається
показать весь комментарий
22.06.2025 17:02 Ответить
просто потрібно щоб там були бійці і не 4 як зараз на СП
показать весь комментарий
22.06.2025 18:02 Ответить
Говорили про чотириста тисяч мін , росіяни перелітають через них ?
показать весь комментарий
22.06.2025 18:11 Ответить
Бозе, який грамотний, аж страшно. А куди ж комісії ГШ дивились, коли їздили приймати саме ВОП та РОП, що набудували військово-цивільні адміністрації та ще й за так званими "типовими проектами", тобто без врахування рельєфу місцевості, доцільності та ******** вимог до обладнання позицій
показать весь комментарий
22.06.2025 19:00 Ответить
почему сырский выглядит кaк чмоня с потухшими глaзaми?
показать весь комментарий
22.06.2025 19:29 Ответить
Ну, якшо не актуальні то чому на Запоріжжі не прорвана лінія оборони рашистів та генерал будьоний до сіх пір не п'ьє каву у криму. Щось пішло не так - брехня українців, особливо після 19 року перетворилась у кожнодену пиз...ну виборцям. Які самі - такого і обрали.
показать весь комментарий
22.06.2025 20:09 Ответить
Україні потрібні для Генштабу генерали стратеги, які можуть об'єднати Україну, а також знищити корупцію в ЗСУ. Поки злодії в МО та Генштабу, будуть наживатися на війні, перемоги не буде.
показать весь комментарий
22.06.2025 22:28 Ответить
Що воно верзе? Бо мільярди витрачені владою на ці "опорні пункти", яких ніхто не знайшов, то почались відмазки на тупих?
показать весь комментарий
22.06.2025 23:50 Ответить
Боже, боже що стоїть за смертю наших солдатів. Що наговорив цей стратег, воно хоча б само зрозуміло? Лисяча нора, солдати копають самі окопи саперними лопатками, а мільярди дорларів були просто ********* і ніхто. ніхто з цих хробаків не поніс покарання.
показать весь комментарий
23.06.2025 12:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 