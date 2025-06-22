Величезні опорні пункти більше не актуальні, наразі на оборону працюють групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", - Сирський

Бачення доцільності спорудження тих чи інших фортифікаційних споруд наразі змінилося.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За його словами, на початку повномасштабної російської агресії будувалися величезні опорні пункти, батальйонні райони оборони. Втім, як показав досвід Бахмуту, в такому вигляді вони втратили свою актуальність.

"Збройні Сили перейшли до ротних опорних пунктів, потім – до взводних. Тепер ми бачимо, що найбільш ефективна позиція – максимум на відділення. А в основному це групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", які унеможливлюють застосування противником ударних дронів. Адже зараз дрон, особливо на оптоволокні, може проникнути в будь-яку щілину.

Звичайно, всі укриття та фортифікаційні споруди повинні мати антидроновий захист. Така вимога сьогодення. Ходи сполучення мають бути закриті, щоб захистити від ураження і наших солдатів, і пілотів безпілотних систем", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зуби дракона" лежать не встановлені на околиці Юнаківки на Сумщині, це "подарунок" росіянам, - DeepState. ФОТО



Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Також Сирський зазначив, що розвиток дронів диктує зміни і в тактиці застосування військ, і у вимогах до фортифікації.

"Якщо раніше всі фортифікаційні споруди будувалися з метою недопущення просування противника, в тому числі на відкритій місцевості, де противник міг застосувати велику кількість бронетехніки, то тепер підходи змінилися. Все будується навколо посадок, лісосмуг, які мають кращі маскувальні властивості. І, звичайно, ділянки мінування, протитанкові рови, інші перешкоди.

Тобто, з одного боку, маємо справу з розвитком технологій, а з іншого боку – працюють старі перевірені засоби.

Я хочу наголосити, що будь-яке укріплення є дійсно ефективним тільки тоді, коли воно зайняте нашими військами. Якщо ж в укріпленні немає військовослужбовців або їх кількість недостатня– наприклад, коли побудовано нормальний опорний пункт, але в ньому залишаються два-три солдати, – звичайно, це укріплення не відіграє свою роль", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нариті фортифікації не адаптовані до сучасної війни та є "зоною смерті" для нашої піхоти, - воїн Удод (Гудвін). ФОТОрепортаж

"На передньому краї солдати зариваються та обладнують для себе позиції саперними лопатами фактично самотужки. Перша лінія готується військами безпосередньо в ході бойових дій. Друга лінія готується, як правило, інженерними підрозділами Збройних Сил та Державною спеціальною службою транспорту, спільно з цивільними організаціями. І третя лінія, капітальна, будується обласними військовими адміністраціями. Є багато питань, якісна чи неякісна", - резюмував він.