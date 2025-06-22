УКР
Одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації, - Сирський

Олександр Сирський

Для протидії "шахедам" ЗСУ розвиватимуть напрямок застосування легкомоторної авіації.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами

"Одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", - зазначив головком.

Сирський додав, що  ефективним засобом боротьби з "шахедами" також є армійська авіація. Її застосовують щоденно.

"Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів",  - сказав він.

Сирський підкреслив, що у протидії ударним дронам противника застосовується принцип раціональності та доцільності для різних засобів ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Величезні опорні пункти більше не актуальні, наразі на оборону працюють групи окопів, навіть так звані "лисячі нори", - Сирський

"Ми маємо економити зенітні керовані ракети, тому пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА. (…) Ефективність МВГ становить до 40%. Тобто на сьогодні вони не втратили свою актуальність.  Також ефективним засобом боротьби з "шахедами" є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак", - підкреслив головком.

безпілотник (4942) Сирський Олександр (758) дрони (5727)
Світан про це говорив з 2022 року. На дворі 2025.
22.06.2025 12:40
Раніше в кожному обласному центрі було ДОСААФ(зараз Товариство сприяння обороні України (ТСОУ))
Так от в них були Як-50(52) по Україні їх було не одна сотня
Ставимо пулемет і Все...
Але ж мабудь як завжди Все поХерили...
22.06.2025 12:44
у нас її просто немає, цієї авіаціїї, та пілотів теж. а так да, план зашибісь.
22.06.2025 12:37
ось відео річної давнини роботи з носової турелі Мі-8 і збиття щахеда вдень:
https://x.com/NOSTRAD90772201/status/1826594480528515098
22.06.2025 19:59
Старезний Мі-8... якого витягли невідомо звідки. ******* Мі-8 мають едину панель приборів на всю кабіну...Тому там НІЧОГО не прилаштуєш. Чотири кулемети Максим на турелі бачили? Це раритет... а не варіант знищення шахедів.
22.06.2025 20:06
так, звідкись тоді витягли. У минулому році, коли шахеди літали вдень, то літали і Мі-8 з ПКТ у бокових дверях. Тоді і такий рак рибою здавався.
показати весь коментар
Може бути цівільний Мі-8...Так..ставлять ПКТ на двері... бо у кабіні нема можливості його втикнути. У старезних Мі-8... таке можливо було. У ******** там локатор. Є Мі-8 у ЗСУ з однією дверцяткою... Почитайте про різномодельність Мі-8. Почитайте про Мі-24...які теж підходять для враження. Але це малоефективно. Найефективніші... РЕБ.... IRIS-T...Гепард... Комплекси Ф-16... Міг-29... Далі вогневі групи. Все інше випадковість.
22.06.2025 20:26
та я намагався шістьсот третьому довести, що то були одиничні випадки збиття вдень шахедів рік тому з гвинтокрилів, але людина свято вірує у збиття шахедів з борта Як-52 з рук з РПК. Тут вже нічого не вдієш.
показати весь коментар
ТРЕБА БУЛО ВКЛЮЧАТИ В ОПІ ТА ГЕНШТАБІ СВІТАНА,ВІН ПРО ЦЕ З ПОЧАТКУ ПЕРШОЇ ХВИЛІ ШАХЕДІВ КАЗАВ ТИСЯЧІ РАЗІВ, ТА ПРО ПІЛОТІВ "ПЕНСІОНЕРІВ" ДЛЯ ЛЕГКОМОТРНИХ ЛІТАКІВ.АЛЕЖ ПІДГОТОВКА ЙДЕ ТАК ЩО ПО ШМАРОГРАМОФОНУ РОЗПОВІДАЮТЬ ПРО РОБОТУ З МОЛОДДЮ,А ТИМ ЧАСОМ У ДОСАФ ПОЛТАВИ ПЕРЕБУДОВА ПІД МАРКЕТОПТ.
СУК@,НАМ ЗАРАЗ ВОДІЇ,ЗВ'ЯЗКІВЦІ,ЛЬОТЧИКИ НЕ ПОТРІБНО-ПОТРІБЕН СРАНИЙ МАРКЕТОПТ БІЛЯ ОБЛАСНОГО ТЦК???
22.06.2025 13:06
Неначасі було. Ми тоді контрнаступали і контрзнищували всіх вмотивованих бійців небезпечних для режиму патріотів. Шо правда тепер робити коли воювати ніхто вже не хоче - хз. Але як казав один найвеличніший, "я не стратєг, я тактік" ) Далі тижня планувати нєспособєн. І в генштаб таких же призначає. А ті потім таких же на посади собі в подчінєніє. Отак і воюємо...
22.06.2025 14:06
Спеціально для ВАС!!! Повторюю!!! Шановний!!! Тільки не згадуйте туточки Світана. Людину...яка ніколи не служила у стройовому полку... Ніколи не літала на бойових літаках... а тільки на учбових... яка була звільнена у званні майора (отримавши при виході на пенсію звання підполковника) у 2000 році... я якимось чином за 25 років цівільного життя доросла до полковника ..якому зараз 61 рік...і який себе називає льотчиком-інструктором ЗАПАСУ!!!! Повірте!!! То що несе з екранів Світан у професійних авіаторів може визвати тільки подив і огиду. А коли Світан взяв ще на себе висвітлювати загальновійськові стратегічні і політичні проблеми... ну це вже стало смішно. Навчіть Світана за 61 рік життя в Україні...української мови!!!)))
22.06.2025 14:18
Дуже обнадійлмво... тільки APKWS, чи аналоги, на F-16, поки не створять автоматизовану систему з зенітними дронами, може бути дійсно ефективною і відносно дешево.
22.06.2025 13:08
А никто не заметил, что сейчас шахеды в основном ночью летают. Много вы знаете лекомоторов способных ночью взлетать и садиться с полевого аэродрома, не говоря о том как пилот будет обнаруживать шахед?
показати весь коментар
22.06.2025 13:10
Ви ніколи не чули про ІЧ камери, для орієнтування вночі, вартість хорошої для авіації 30-40 тис у.е. як вартість одного шахеда, а знаходити можуть розвідувальні дрони на водні з тими ж ІЧ камерами, такі дрони здатні знаходитись в повітрі до 8 годин.

Можна поки купити і західні цивільні розробки, є навіть з лідарами і хоча там вартість більше 150 к за БПЛА, та таких ж не потрібно багато по 2 на область, якщо врахувати втрати від ударів шахедів, використання Ф16, ракет ППО, вартість тих дронів копійки.

Координати можна передавати в онлайн режимі в ту ж дельту.
22.06.2025 13:18
Я про пилотируемую авиацию, а не про дроны! Тем более если вы в курсе, до ночных полетов еще готовить летчиков нужно. Не говоря про множество других аспектов. Теоретически все можно рассказать пока сам делать не начнешь.
22.06.2025 13:29
А я про що ви читали що я пишу, "Ви ніколи не чули про ІЧ камери, для орієнтування вночі, вартість хорошої для авіації 30-40 тис у.е"

Цікаво як у другу світову так звані бабські батальони за 2-3 місячні курси, вночі без ******** засобів навігації літали в тил до німців доставляти вантажі диверсантам.
22.06.2025 13:41
По приведенному примеру видно, глубокое понимание вопроса! Покупайте камеры, надевайте их пилотам на лоб, и садитесь с ним в кабину! Удачи!
22.06.2025 13:45
Я хоч в такому віці мабуть як ви але ви тупо старий совок, який вміє тільки вузько мислити... Ідіть рибу ловіть краще, через таких і всі совкові заводи у нас перетворились в металолом.
22.06.2025 14:30 Відповісти
Я так розумію ви почекаете, поки Велічний випросить у когось одну списану "Зірку смерті" а Пуйла розібʼє інсульт з інфарктом від новини про потужну перемогу криворізського Незнайки!
23.06.2025 10:00
..і куплений ІЧ засіб... бачить все навкруги того ж Києва... Бачить шахедів..і Вам залишається тільки туди спрямувати літак. ТАРАНИТИ!!!!))) Ви хоч раз у житті бачили ІЧ прилад? Якби потримали у руках... подивилися про його можливості..то ніколи у житті не написали такої відвертої маячні!
22.06.2025 14:22 Відповісти
Я літав колись в Європі на легкомоторнику з ІЧ в мого друга таке хоббі, щось хочете ще мені ********....

А шахеди може шукати висотний дрон на водні з ІЧ камерами такі є для інших цілей але їх можна використати, вони можуть визначати координати, та їх автоматично передавати в ГІС.

Враховуючи кількість вкрадених грошей взагалі можна і лідари купити було...
22.06.2025 14:28
Для польоту пілоту не потрібна ІЧ камера в наших умовах, де відсутня цивільна авіація, вона лише необхідна щоб тепловий слід знайти шахеда, приблизні координати можна отримувати з висотного беспілотника на водні, ******* моделі можуть бути в повітрі від 6 до 12 годин. Дальше пілот летить в район де йому відображає координати ГІС, точність такого визначення досить висока і уже на місці через ІЧ камеру знаходить шахед. Можна взагалі старлінками облаштувати, тоді і більше даних отримувати з висотного беспілотника для пошуку.

Нагадаю вам що частина шахедів зараз літають з камерами і так само наводяться і щось у них немає проблем під час польоту.
22.06.2025 14:38 Відповісти
Я зараз перебуваю у червні 2025 року!!! Судячи по написаному... Ви вже десь у 2055..мінімум... А ******* ти... бо навіть не тримав у руках ІЧприлад. А далі почав фантазувати... про висотні безпілотники...на ВОДНІ... Старлінки на літаках..)))))))) Порівняв..не думаючи ..камери на шахедах..з літаками...навіть не знаючи...що це ЗОВСІМ ІНША тема... А дурненьке навіть не подумало..що найбільш підходящий Тукано має навантаження апаратури та озброєння у 1600 кг. І це локатор..станції зв*язку... ракети..гармати..приціли...І ПІЛОТ!!! А те..що ти ...не розуміючі пропонуєш... має максимальне навантаження до 400!!!!! кг... мінус пілот.. І останне питання!! Нащо ти лізеш у теми...де НІЧОГО НЕ РОЗУМІЄШ?
22.06.2025 14:56
Я проти цього тому що беспілотники краще і ефективніше, але більшість керівництва за ... тому це буде реалізовано. І краще щоб реалізували нормально а не через ж...пу ....

У нас на аеродромах уже є багато варіантів ******** літачкі з пілотажнонавігаційним комплексом, є чотиримістні, уже з тепловізорами та радарами. Їм заборонені польоти вони гниють по ангарах. Ну частину вивезли в ЄС але ще є досить велика кілкість.

є браунінг у авіаційному виконанні,з електрогашеткою з контейнером чіпляється як підвіс.

Хлопаки з авіаклубів уже давно над цим думали тільки зустріли опір колись від військових...
22.06.2025 15:46
ну не несіть Ви маячню!! Ви навіть не розумієте слова РАДАР!!! І ПНК..теж не розумієте!! Це НІЧОГО для знищення цілі! На Вашому радарі ви ніколи не побачите шахеда... ціль.. Ви побачите землю..та метеорологічні зміни..грози..дощ..тощо. Але не цілі!!! Робота по цілі...це КОМПЛЕКС...СПЕЦІАЛЬНОГО ..а не загального використання. Радар пов*язаний з прицілом... приціл з гарматою... (ракетою) ... підтримування контакта з цілью до стрільби і під час стрільби. І нічого не буде реалізовано. Бо це чергова маячня Сирського..який має таке ж поняття про авіацію..що і Ви. А якщо і щось придумають...то ефективність буде ..нульова. Але гроші точно вкрадуть..щоб потім розвести руками і пустити сльозу..та слину..що нічого не вийшло. Укріплення не здатні побудувати... Системи РЕБ не здатні закупити..155 мм. снаряди не здатні випускати... Беріть вже у музеї у Жулянах Ту-142... вішайте Х-101...які там експонуються... можна і ФАБ-9000 і полетимо пускати ракети і ************ Москву. Я ще дивуюся..що ніхто з форумчан не запропонував запустити техніку з музею. Кілька Ту-22м2...Ту-142... А у Полтаві Ту-160...Ту-95МС.... Непочатий край роботи... )))))
22.06.2025 16:02
Скажу що уже пробували декілька разів з Як легкомоторника збивати, і наразі успішно. Причому дідівським методом))) кулемет вручну тримав стрілок.
22.06.2025 16:48
де можно побачити стрільбу з рук з кулемета з борту Як-52?? чи ви знову вигадуєте маячню?
22.06.2025 20:20
Не бризкай слюною, спиціаліст!
У 1942 році над Лондоном, вночі допотопні Спітфайри збивали німецькі ФАУ-1 з реактивним двигуном, які зараз випускають кацапи і пообіцяв Велічний зробити мільйон штук у нас.
І нічого, що Спітфайр був без Гугла навігатора! Якщо захотіти то можна й просто прожектор встановити на літак, китайський, ЛЕД.
І німці на Мессершмітах у 1944 році вночі збивали американські Б-17 на 8 тис. метрів. Без інфракрасних прицілів.
Хто хоче - той робить! А хто не хоче, або не може - той пистить про непереборні труднощі. Тому тих хто не може треба посилати з лопатой рити могили! А тих хто не хоче - до стінки ставити і в ті могили закопувати.
А вчили літати у замшілому совку пілотів у ДОСААФ за 6 місяців. А ми вже два роки пистимо, як побачити і нічному небі ШАХЕД!
А в київських і львівських кавʼярнях війну не виграти!
23.06.2025 10:14
Щоб пояснити щось дуже некомпетентній людині.. треба час. Трохи Вам його виділю. Літаками у небі Британії була збита МІЗЕРНА кількість ФАУ. ФАУ мали швидкість від 600 до 800 км. на годину.... Майже половина випущених ФАУ досягли своїх цілей. Більшість ФАУ були збиті зенітною артилерією!!! ДОСААФ випускав пілотів з двома роками підготовки... до рівня..злетів-сів... пролетів по маршруту. Підготовка реально для бойових дій займала до 7 років. Лейтенанти...які приходили до нас у полк... були звичайні НУЛІ. Ще два..а то і три роки добивали їх до рівня третього класу. Тому Ваші шість місяців... це казка і м*ясо у небі... Тим більш вночі...))) І це був мирний час. Людина ..яка написала... про прожектор на літаку... може визвати тільки подив у людини..яка знає..що таке політ вночі!! Подив... і відвертий сміх... Ви ніколи більш ць маячню не пишіть... бо засміють. Ну а про збиті Б-17 Мессерами на 8000 ..ну це нормальне порівняння з шахедами..)))) Розмірами... Шахедів ж вночі видно..як на долоні...))))) І останне! Не треба Вам...людині..яка НІКОЛИ не седіла у кабіні літака... ніколи не літала вночі... нічого не розуміюча у питання розказувати мені ... пролітавшому на кількох типах літаків у ВПС... літаючому зараз про бризкання слиною. Я бризкаю слиною на Вас... тому. що у Вас соплі під носом...( стосовно рівня розуміння питання) .... І не більш. Ви тільки праві у тому...що зелена гидота робить дурноголові вкиди...щоб позлити людей. Ця тема... використання малої авіації ВНОЧІ!!! для перехоплення і знищення шахедів ..дурість і відверта дурість. Тому.. До Відзення пане Валерій!!!
23.06.2025 19:39
А ще можна гібридний варіант проблема поточних ФПВ це дальність, можна чіпляти фпв дрони до крил і в літаку дронщик з пілотом, питання догнати шахед а дальше уже дронщик атакує ФПВ дроном, Вважаю це найкраще зараз і дуже швидке рішення.

Можна багато дронів причепити до крил і не буде небезпеки для самих літаків.
22.06.2025 15:51
... повторюю!! Зараз 2025 рік. Що буде у війні 2055 року.... я не знаю. Але я знаю... що Павутина готуалася майже два роки. Результат відомий. А знищення командирів... штурманів... стратегічної авіації кацапів потребувало б пару місяців... і ЗНАЧНО менше коштів. І результат би був більш надійнійшим..бо підготовка екслюзивна...зараз неможлива...їх не більш 150 чоловік.. І якщо вони б знали..що якщо він сяде у кабіну..то знищать його дінку...маму... вилупків ( це і є гуманність стосовно знищення непотрібу) і вони б сцялися до літаків підходити...Звільнялися б..симулювали..втікали...бо психологічна підготовка в авіації ..це 50 відсотків успіху. Це простий приклад... коли просте краще ніж фантастика..і складність!! Найкращого!!
22.06.2025 16:14
А взагалі легкомоторник це методи другої світової війни, треба розробляти БПЛА для боротьби з шахедами, вище написав навіть модель що має швидкість більше 200 км/год та може пролітати 50км в дешевшій версії.
22.06.2025 14:45
..бистро порозумнійшав!!! Вітаю!! Не часто таких..як Ви..які роблять правильні висновки зустрінеш! З повагою!
22.06.2025 14:57
Ну то не критикуйте всіх, а пишіть самі, що конкретно треба робити
22.06.2025 15:10
..а що... Ваше обговорення тут... де 99 відсотків нічого не розуміють... а інколи навіть не бачили легкомоторного літака ...то мій один відсоток щось змінить у ПЛАНАХ держави? Конкретно!!! Закупляти єдиний тип Тукано...і використовувати. Але це НЕМОЖЛИВО...бо їх дуже мало. Реальність ..Мі-24... І що? Допоможе це завершити писати маячню форумчанам? Сирський..такий же спеціаліст як і сотні форумчан. Збитий вдень над Одесою випадково Шахед став прикладом масового використання. А чому не продовжили збивати далі? Не збивають!!! Як не критикувати... коли на легкомоторний літак з вантажоспроможністью у 300-350 кг хочуть навантажити локатор..кулемети... патрони...))) вагою до тони? Для багатьох локатор..це віконечко на приборній панелі. А то що він вісить до 300 кг... і це вагон блоків..та ще і антенна..та це і апаратура розпізнавання цілі...то тут херня... Потягне... До кінця ЗПС,,,, Якби Сирський розумів проблему... він би не наказував відправляти цівільних пілотів у дронарі... То його виступ..це бульк у морі. От і все ..що треба робити. І це пояснення для тих..хто нічого не розуміє. А хто розуміє... то зробить. А цю маячню..що тут пишуть..просто треба читати і сміятися.
22.06.2025 15:33
от хєр вам вдасться тут щось довести, бо цих спіцілістів по нічному пілотуванню легкої авіації з fpv-дронами на крилах тут у гілці щонайменше шістьсот три.
22.06.2025 20:26
... я для тих..хто має розум і вміє аналізувати. А тим ...кому функція аналізу простих фактів недоступна... вже нічим не допоможеш. Навіть фактами. Е тут маса спеціялістів готових обговорювати теми від пологової гарячки у мавп..до теорії ядерної фізики... Не згадую вже про авіацію..озброєння..стратегічні плани Генштабу... В десятий раз повторю вислів Шарль Де Голя.. Всі зміни у державах робить розумна меншість.... Нажаль у нас зміни робить дурновата більшість. У мене принцип..Не знаєш...не лізь. Тут все по іншому. Найкращого!
22.06.2025 20:33
https://www.youtube.com/watch?v=maY9039sCHw ось такі літаючі РЕБчики будуть. Тільки не зовсіи зрозуміло як вони за нічними шахєдами будуть ганятись Ну і не зовсім мені зрозуміло - припустим заспуфив GPS-сигнал, то що - летіти за цим шахєдом годину, поки він остаточно не зіб'ється з курсу? Чи змагатись у кого раніше закінчиться пальне?
23.06.2025 06:18
А якщо аеростати використовувати? Навкруги міст. На вірьовках.
22.06.2025 13:32
Ідея гарна, тільки вірьовки замінити на троси чи мотузки і ще сітки між ними розтягувати.
22.06.2025 13:49
Вони можуть заважати терміновій евакуації у екзіль літака останнього зеленого уряду Найвелічнішого Лідора!
23.06.2025 10:20
кацапські тролі тут як тут
22.06.2025 13:34
Идет четвертый год войны.
Хенерал - чего изволите узнал что есть легкомоторная авиация.
22.06.2025 13:37
Перспективно? Вже за 3 роки можна було знайти сотні таких літаків
22.06.2025 13:38
Я вважаю дрони перехоплювачі більш перспективним засобом протидії шахідам ...
22.06.2025 13:43
Тільки не одноразові а які б могли мінувати шахеди або пошкоджувати гвинт сіткою.
22.06.2025 14:02
А хто-небудь замислювався, скільки буде коштувати обладнати лекгомоторні літаки системою розпізнання "свій-чужий"? хтось думав про те, як вберегти пілотів легкомоторних літаків від дружнього вогню тих же самих мобільних груп з кулеметами? В районах, де відбуваються бойові дії навіть тренувальні польоти БПЛА заборонені, а отримати на це доввіл іноді просто неможливо. Як будуть здійснюватися польоти легкомотроної авіації? Вони будуть місяцями чекати дозволу на здійснення польотів та ще з визначеним часом? Ну, наприклад, прочекавши місяць, пілот отримає дозвіл на евну дату здійснити політ з 18 години до 20 години. Це якось вирішить проблему? Просто феєрічні ідіоти!
22.06.2025 13:56
Ти мабуть Генштабу - задачі можеть роздавати.
Ти колись чув про ешелоновану систему ПВО.
Наприклад місто Дніпро. Впевнений - С-300 і Петріотів немає. Тому свій-чужий до піонерського барабану.
А далі все просто:
- на рубежі 100-120 км. на напрямках чергують винищувачі легкої авіації. Розкошелесь на нічне бачення.
- на рубежі 30-40 км. по сповіщенням від винищувачів зустрічають мобільні группи. А Ф-16 повинні працювати по гнізду, з якого шахеди вилетіли.
Але блін для цього треба бути або ботаном, або маршалом авіації - яких або не слухають, або немає в Україні.
22.06.2025 17:20
Ти ще віриш у казочку про "свій-чужой"? Я так думаю, що Петріоти і Насамси ще 10 років будуть оснащатися системою "нечужой". І радар Петріота розуміє сигнали відповідача з українського МіГа 25 сссрськой постройки.
Судячі по збитим Ф-16 в небі Украхни тільки "чужі" літають і діє правило "кожен сам за себе".
А ракети до С-300 мабуть закінчились у минулому році - це вже секрет тільки для фанатів шашликів від 95-го кварталу.
23.06.2025 10:53
Шановний експерде та пілоте бойового дивану! По-перше: Вас дуже погано виховали батьки тому, що Ви з незнайомими людьми, які не є ані Вашими родичами, ані друзями, спілкуєтеся на "ти". По-друге: коли людина переходить на особисті образи, це є одна з найаерших ознак вади розумового розвитку людини. По- третє: деякі неадекватні індивидуми найчастіше звинувачують оточуючих у своїх власних гріхах. Тобу, якщо ви є фанатом шашликів і 95 квар талу, не треба звинувачувати в цьму інших. Ви самі пишите, що в небі України тільки "чужі" літають. То поясніть, будь ласка, як же відрізнити свіій легкомоторний літак мобільним групам, які легко можуть його збити на невеликій висоті, прийнявши йгог за "чужого". А ще, скажіть, будь ласка, а скільки Ви особисто отримали дозволів на політ у прифронтовій області? І як Ви бачите, вирішення проблеми, якщо Ви здійсните виліт без дозволу, то на Вас чекає юридични відповідальність?
23.06.2025 11:21
1. Вибачаюсь за фамільʼярність - далі будемо на ви.
2. Кожен може себе або причислити до фанатів шашликів, або ні - кожен мислить в міру власної розпущенності.
3. Далі вже цікавіше. Я думаю що Ви спец по дозволам, а не по авіації і взагалі по військовій справі. Тому пропустили, або не зрозуміли що таке єшелони.
23.06.2025 14:43
Дякую Вам за порозуміння! Але ж і Ви не дуже зрозуміли те, що я написав раніше. Питання в нашій владі, яка хоче повісити все на ОТГ. І тут дуже багато питань:
1. Враховуючи місцеві бюджети, навряд чи може ОТГ дозволити собі придбання навіть легкомоторних літиків. Бо ще треба мати можливість їх утримання, технічного обслуговування тощо.
2. Скільки часу займе підготовка пілотів, з урахуванням того, що доведеться літати в складних погодних умовах і в основному вночі. А до того ж на один літак треба готувати 2-3 пілоти.
3. Мова йде не тільки про технічну сторону цього експеременту, як він названий в потанові КМУ, а ще й у правовому регулюванні цього питання. З цього приводу я можу привести конкретні приклади. Ви мабуть чули про термін НЗФ (незаконне збройне формування). Усі силові структури ЗСУ, Національна гвардія, тощо, діютьь на підставі відповідниз законів. І ось тепер діяльність мобільних груп регулюється постановою КМУ. Тобто формально, такий пілот може розглядатися як член НЗФ, оскільки нема закону, яким регулюється створення подібних груп. Вже раніше були прецеденти, коли на початку війни членів добробатів судили за незаконне володіння зброєю. Або візьміть до уваги як на Сумщині засудили Віталія Куколя, який який під час російської окупації замінував дорогу для захисту від ворогів.
І метою мого допису, в першу чергу було привернути увагу до того, що вирішувати питання треба розумно, розважливо, а не влаштовувати цирк, як у нас роблять в провладних кабінетах.
23.06.2025 20:16
Тобто ******* ракети це надто складно Україні без санкцій?
22.06.2025 14:17
А як же "дружній вогонь" від мобільних груп та ще й не відомо як підготовлених підрозділів, які планують створити в ТО?
22.06.2025 14:39
Чого так спішити? Тільки 11-й рік воюємо.
22.06.2025 14:54
Я писав про бразільский Тукано ще в 2023 році, як тільки зʼявилися Шахеди і коли одесити з дробовика їх збивали, бо в Одесі немає Пєтріотів - усі в Києві. І писав про Ан-2 з турелью для Максима зверху - пару діб роботи для заводу Антонова.
Але в Києві були і Пʼєтріот, і ІРИСкі, і НАСАМС. І їх це не їпало - то не їх горе, то у тупого народу!
Тепер, коли кацапи змінили тактику і коли Шахеди літають тільки вночі, і на висоті 5 км, куди ніяка мобільна точка з Дашки не достане у них щось прокинулось - залишки мізків, які ще не висрали разом з шашликами. Та й ракети скінчились! У Київі! Ключове слово - у Київі. От і заворушились глисти в голові - не хочуть здихати разом з хазяїном.
Підараси кончені!
22.06.2025 17:12
Зато дістане Ан-2 на п*яти кілометрах і Максимом зверху.. і вночі...і стрільцем поруч. Така собі ...літаюча МГ)))) А один збитий випадково в Одесі вдень розвідувальний беспілотник...це ЇХ ЗБИВАЛИ? Те що при владі паскуди... тут Вам заперечувати точно не треба.... А от з фактами боротьби з шахелами....та ідеями... ну тут звиняйте!!! Відверта маячня...))) А де Ви хочете купити ці рідкісні Тукано? Пару ..другу знайдете десь ..списаних. Проблему вирішено?
22.06.2025 20:01
Коли я писав про Ан-2 в 2023 році шахеди літали вдень і на висоті 100 метрів! За цей час навіть тупі кацапи навчились найопувати найрозумнішого лідора і його учьоних з 95-го кварталу!
23.06.2025 10:40
Ти хоч заведи у Гугел для баранів пошукове слово Embraer EMB 312 Tucano.
Або на сайт виробника заходь: https://defense.embraer.com/air/a29-super-tucano/
А-29 Super Tucano - инфракрасное и оптическое прецезионное распознавание цели днем и ночью с лазерним дальномером. Встроенный 12.7 мм пулемет и еще 4 точки подвески для другого, в том числе например еще четырех пулеметов. Заказывай и покупай - производиться и продается и на вооружении в 16 армиях мира.


23.06.2025 10:38
