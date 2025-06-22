Одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації, - Сирський

Для протидії "шахедам" ЗСУ розвиватимуть напрямок застосування легкомоторної авіації.

Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив у суботу на зустрічі з журналістами, інформує кореспондент Цензор.НЕТ

"Одним із перспективних напрямків протидії "шахедам" є застосування легкомоторної авіації. Вона у нас є, і є нові проєкти за рахунок фінансової й матеріальної допомоги з боку наших іноземних партнерів. Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян", - зазначив головком.

Сирський додав, що ефективним засобом боротьби з "шахедами" також є армійська авіація. Її застосовують щоденно.

"Ми масштабуємо цей напрямок. Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів", - сказав він.

Сирський підкреслив, що у протидії ударним дронам противника застосовується принцип раціональності та доцільності для різних засобів ураження.

"Ми маємо економити зенітні керовані ракети, тому пріоритетними для ураження "шахедів" є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА. (…) Ефективність МВГ становить до 40%. Тобто на сьогодні вони не втратили свою актуальність. Також ефективним засобом боротьби з "шахедами" є армійська авіація, яка застосовується щоденно та бере участь у відбитті дронових атак", - підкреслив головком.