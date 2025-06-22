РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6464 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
926 5

Мы должны сделать дальнейшие шаги для усиления санкций против РФ, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Глава МИД Австрии Майньль-Райзингер о санкциях против РФ

Федеральный министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала усилить санкции против России и обеспечить возможность Украине защищать себя.

Об этом Майнль-Райзингер написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ

"Мир через силу" - именно к этому стремятся Европейский Союз и высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в вопросе войны России против Украины. Именно поэтому мы должны предпринять дальнейшие шаги для усиления санкций - надеюсь, вместе с США - и обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя", - говорится в сообщении.

Также читайте: ЕС готовит значительно более мощные санкции против России, - Макрон

Автор: 

Австрия (853) россия (97412) санкции (11886)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Не посилити, а взагалі закрити ринок для русні, бо сапог солдата как говоріл *******!
показать весь комментарий
22.06.2025 17:35 Ответить
"Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти рф ... "
знову наміри, щось зробити/не зробити в майбутньому.
показать весь комментарий
22.06.2025 17:41 Ответить
Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти РФ

Можна просто посилити санкції, а можна "робити подальші кроки для посилення санкцій"

Так само можна взяти віника та підмести, а можна боротися за чистоту.
показать весь комментарий
22.06.2025 18:01 Ответить
Можна стати на крок ближче до віника
показать весь комментарий
22.06.2025 18:54 Ответить
А де ви були 3 роки або 10 років тому ?
показать весь комментарий
22.06.2025 20:00 Ответить
 
 