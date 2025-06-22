Мы должны сделать дальнейшие шаги для усиления санкций против РФ, - глава МИД Австрии Майнль-Райзингер

Федеральный министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала усилить санкции против России и обеспечить возможность Украине защищать себя.

Об этом Майнль-Райзингер написала в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ

"Мир через силу" - именно к этому стремятся Европейский Союз и высокая представительница ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас в вопросе войны России против Украины. Именно поэтому мы должны предпринять дальнейшие шаги для усиления санкций - надеюсь, вместе с США - и обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя", - говорится в сообщении.

