УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6524 відвідувача онлайн
Новини Санкції проти Росії
926 5

Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер про санкції проти РФ

Федеральна міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала посилити санкції проти Росії та забезпечити можливість Україні захищати себе.

Про це Майнль-Райзінгер написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ

"Мир через силу" - саме цього прагнуть Європейський Союз та висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас у питанні війни Росії проти України. Саме тому ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій - сподіваюся, разом зі США - і забезпечити, щоб Україна могла захищати себе", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЄС готує значно потужніші санкції проти Росії, - Макрон

Автор: 

Австрія (1008) росія (68043) санкції (12771)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не посилити, а взагалі закрити ринок для русні, бо сапог солдата как говоріл *******!
показати весь коментар
22.06.2025 17:35 Відповісти
"Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти рф ... "
знову наміри, щось зробити/не зробити в майбутньому.
показати весь коментар
22.06.2025 17:41 Відповісти
Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти РФ

Можна просто посилити санкції, а можна "робити подальші кроки для посилення санкцій"

Так само можна взяти віника та підмести, а можна боротися за чистоту.
показати весь коментар
22.06.2025 18:01 Відповісти
Можна стати на крок ближче до віника
показати весь коментар
22.06.2025 18:54 Відповісти
А де ви були 3 роки або 10 років тому ?
показати весь коментар
22.06.2025 20:00 Відповісти
 
 