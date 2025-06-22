Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер

Федеральна міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала посилити санкції проти Росії та забезпечити можливість Україні захищати себе.

Про це Майнль-Райзінгер написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ

"Мир через силу" - саме цього прагнуть Європейський Союз та висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас у питанні війни Росії проти України. Саме тому ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій - сподіваюся, разом зі США - і забезпечити, щоб Україна могла захищати себе", - йдеться в повідомленні.

