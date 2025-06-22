Ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій проти РФ, - глава МЗС Австрії Майнль-Райзінгер
Федеральна міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала посилити санкції проти Росії та забезпечити можливість Україні захищати себе.
Про це Майнль-Райзінгер написала у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ
"Мир через силу" - саме цього прагнуть Європейський Союз та висока представниця ЄС із зовнішніх відносин та політики безпеки Кая Каллас у питанні війни Росії проти України. Саме тому ми повинні зробити подальші кроки для посилення санкцій - сподіваюся, разом зі США - і забезпечити, щоб Україна могла захищати себе", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
знову наміри, щось зробити/не зробити в майбутньому.
Можна просто посилити санкції, а можна "робити подальші кроки для посилення санкцій"
Так само можна взяти віника та підмести, а можна боротися за чистоту.