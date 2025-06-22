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Новости Международная изоляция России
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В мире нарастает политическая и экономическая изоляция РФ, - СВР

Международная изоляция РФ

На фоне агрессивной войны России против Украины в мире нарастает политическая и экономическая изоляция РФ.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что представители ООН и западных стран открыто осуждают массированные атаки РФ по украинским городам.

"Нет никакого оправдания нападениям России на города Украины. Россия убивает украинских мирных жителей, когда должна делать прямо противоположное - прекратить войну", - заявила и.о. постпреда США при ООН Дороти Ши.

Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну добавила, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев. А помощник Генсека ООН Мирослав Енча подчеркнул, что постоянные атаки РФ не только уносят жизни, но и уничтожают надежды на мир.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нарушила каждый из десяти принципов Хельсинкского Заключительного акта, ей не место в ОБСЕ, - Сибига

В СВР добавляют, что европейские партнеры Украины реагируют решительно. Парламент Латвии официально призвал пригласить Украину в НАТО, а лидеры Эстонии, Латвии, Польши и Литвы обратились к ЕС с требованием усилить оборону восточного фланга.

В свою очередь министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Балтийский регион становится горячей точкой, а Россия является "экзистенциальной угрозой" для Европы. Согласно стратегии ВС ФРГ, безопасность нужно строить против России, а не с ней. На этом фоне западные санкции постепенно подрывают российскую экономику.

Также отмечается, что Чехия прекратила рассмотрение более 2 тысяч заявлений на гражданство от граждан РФ. Дания установила беспилотные системы в Балтийском море для защиты от гибридных угроз. Испания призывает давить на Беларусь - союзницу Кремля - из-за ее поддержки войны.

"В то же время сама РФ сталкивается с внутренними проблемами. Крупнейшие телеком-компании заявили о росте налогового давления и сокращении инвестиций. Акционеры "т плюс", управляющей десятками электростанций, отказались от выплаты дивидендов. А правительство РФ отменило программу льготной ипотеки для семей с детьми, ссылаясь на дефицит бюджета", - рассказали в разведке.

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Также ФИФА запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новых игроков из-за долга перед украинским "Мариуполем" - клубом, который в РФ цинично пытались признать несуществующим.

Экономические трудности испытывает и Беларусь: инфляция достигла 7,1%, продукты дорожают, а Лукашенко в очередной раз напоминает подданным о "важности картофеля".

"Пока Кремль ищет новых союзников среди террористических организаций и трудовых мигрантов, мир объединяется, чтобы остановить агрессора - санкциями, обороной и правдой", - отметили в СВР.

Автор: 

россия (96413) СВР (146) изоляция (107)


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Топ комментарии
+19
Особливо це видно потому ,як трампісти смокчуть у ***** і його раба лукашенка.
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22.06.2025 21:20 Ответить
+14
це такий черговий прикол від кварталу??? совсєкрєтна інфа для зрітєлєй єдЫногошмарафону?
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22.06.2025 21:24 Ответить
+11
Також ФІФА заборонила московському "Локомотиву" реєструвати нових гравців Джерело: https://censor.net/ua/n3559311

Це вже занадто жорстоко. Хоршо, що агенти СЗР розвідали це з ризиком для життя.
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22.06.2025 21:29 Ответить
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Особливо це видно потому ,як трампісти смокчуть у ***** і його раба лукашенка.
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22.06.2025 21:20 Ответить
А в кого смокче янєлох боневтікович?
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22.06.2025 21:32 Ответить
це такий черговий прикол від кварталу??? совсєкрєтна інфа для зрітєлєй єдЫногошмарафону?
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22.06.2025 21:24 Ответить
У СЗР додають, що європейські партнери України реагують рішуче.
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22.06.2025 21:26 Ответить
Так, тому і не хочуть бачити лідора
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22.06.2025 21:38 Ответить
На привеликий жаль,чому так пізно?
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22.06.2025 21:27 Ответить
Також ФІФА заборонила московському "Локомотиву" реєструвати нових гравців Джерело: https://censor.net/ua/n3559311

Це вже занадто жорстоко. Хоршо, що агенти СЗР розвідали це з ризиком для життя.
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22.06.2025 21:29 Ответить
Воно взагалі відношення не має до тих обмежень які є, той бан за невиплату преміальних за трансфер Маріуполю. Трансфер відбувся ще в 21-му здається.
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22.06.2025 22:32 Ответить
Ми й замітили.
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22.06.2025 21:30 Ответить
То тільки так здається, іпсо.
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22.06.2025 21:38 Ответить
Схоже, втиснулась новина з лютого 2022 го
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22.06.2025 21:32 Ответить
СЗР надивилися марахфону
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22.06.2025 21:43 Ответить
СЗР України?!?! А що це таке?
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22.06.2025 21:48 Ответить
Я до того,що у нас в Україні взагалі є ГУР....і тільки ГУР. Кіріл-ти де? Повернися з Ялти
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22.06.2025 21:51 Ответить
ГУР - Мін.Оборони, а СЗР - СБУ.
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22.06.2025 21:54 Ответить
Коли Ви чули про СЗР за останні роки? Тільки чесно. А знаєте чому ви почули? Тому що інфа про Малюка в МО а Умєрова нах в посли-правда.
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22.06.2025 22:14 Ответить
Майже кожен тиждень, СЗР видає якусь інформацію, "аналітику"... Але якість цьєї інформації така собі. Майже все це можно і самому прочитати в ЗМІ.
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22.06.2025 22:29 Ответить
Як добре що ви все бачите і розумієте
Як погано що ви нічого не робите бо вам глибоко по*уй
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22.06.2025 21:54 Ответить
У світі наростає політична та економічна ізоляція РФ, - СЗР Джерело: https://censor.net/ua/n3559311
У світі наростає політична та економічна ізоляція України - так відчувають українці
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22.06.2025 21:58 Ответить
Як пахнет ********
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23.06.2025 07:51 Ответить
Учитывая полное сращивание с Китаем, наоборот выходит---- все что нужно от мира, получают запросто. Срали на санкции и любые. Сейчас за нефть гребут бабло до отказа и немеряно. И все знают. Нам давно пора видеть, а не смотреть.
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23.06.2025 08:28 Ответить
 
 