В мире нарастает политическая и экономическая изоляция РФ, - СВР
На фоне агрессивной войны России против Украины в мире нарастает политическая и экономическая изоляция РФ.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВР), передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что представители ООН и западных стран открыто осуждают массированные атаки РФ по украинским городам.
"Нет никакого оправдания нападениям России на города Украины. Россия убивает украинских мирных жителей, когда должна делать прямо противоположное - прекратить войну", - заявила и.о. постпреда США при ООН Дороти Ши.
Директор операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов Эдем Восорну добавила, что война ежедневно влияет на жизнь миллионов украинцев. А помощник Генсека ООН Мирослав Енча подчеркнул, что постоянные атаки РФ не только уносят жизни, но и уничтожают надежды на мир.
В СВР добавляют, что европейские партнеры Украины реагируют решительно. Парламент Латвии официально призвал пригласить Украину в НАТО, а лидеры Эстонии, Латвии, Польши и Литвы обратились к ЕС с требованием усилить оборону восточного фланга.
В свою очередь министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что Балтийский регион становится горячей точкой, а Россия является "экзистенциальной угрозой" для Европы. Согласно стратегии ВС ФРГ, безопасность нужно строить против России, а не с ней. На этом фоне западные санкции постепенно подрывают российскую экономику.
Также отмечается, что Чехия прекратила рассмотрение более 2 тысяч заявлений на гражданство от граждан РФ. Дания установила беспилотные системы в Балтийском море для защиты от гибридных угроз. Испания призывает давить на Беларусь - союзницу Кремля - из-за ее поддержки войны.
"В то же время сама РФ сталкивается с внутренними проблемами. Крупнейшие телеком-компании заявили о росте налогового давления и сокращении инвестиций. Акционеры "т плюс", управляющей десятками электростанций, отказались от выплаты дивидендов. А правительство РФ отменило программу льготной ипотеки для семей с детьми, ссылаясь на дефицит бюджета", - рассказали в разведке.
Также ФИФА запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новых игроков из-за долга перед украинским "Мариуполем" - клубом, который в РФ цинично пытались признать несуществующим.
Экономические трудности испытывает и Беларусь: инфляция достигла 7,1%, продукты дорожают, а Лукашенко в очередной раз напоминает подданным о "важности картофеля".
"Пока Кремль ищет новых союзников среди террористических организаций и трудовых мигрантов, мир объединяется, чтобы остановить агрессора - санкциями, обороной и правдой", - отметили в СВР.
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Це вже занадто жорстоко. Хоршо, що агенти СЗР розвідали це з ризиком для життя.
Як погано що ви нічого не робите бо вам глибоко по*уй
У світі наростає політична та економічна ізоляція України - так відчувають українці