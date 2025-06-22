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Новини Міжнародна ізоляція Росії
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У світі наростає політична та економічна ізоляція РФ, - СЗР

Міжнародна ізоляція РФ

На тлі її агресивної війни Росії проти України у світі наростає політична та економічна ізоляція РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що представники ООН та західних країн відкрито засуджують масовані атаки РФ по українських містах.

"Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну", – заявила в.о. постпреда США при ООН Дороті Ші.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну додала, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців. А помічник Генсека ООН Мирослав Єнча наголосив, що постійні атаки РФ не лише забирають життя, а й знищують надії на мир.

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У СЗР додають, що європейські партнери України реагують рішуче. Парламент Латвії офіційно закликав запросити Україну до НАТО, а лідери Естонії, Латвії, Польщі та Литви звернулися до ЄС із вимогою посилити оборону східного флангу.

Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон стає гарячою точкою, а Росія є "екзистенційною загрозою" для Європи. Згідно зі стратегією ЗС ФРН, безпеку потрібно будувати проти Росії, а не з нею. На цьому тлі західні санкції поступово підривають російську економіку.

Також зазначається, що Чехія припинила розгляд понад 2 тисяч заяв на громадянство від громадян РФ. Данія встановила безпілотні системи в Балтійському морі для захисту від гібридних загроз. Іспанія закликає тиснути на Білорусь – союзницю Кремля – через її підтримку війни.

"Водночас сама РФ стикається з внутрішніми проблемами. Найбільші телеком-компанії заявили про зростання податкового тиску й скорочення інвестицій. Акціонери "т плюс", що керує десятками електростанцій, відмовилися від виплати дивідендів. А уряд РФ скасував програму пільгової іпотеки для сімей із дітьми, посилаючись на дефіцит бюджету", - розповіли в розвідці.

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Також ФІФА заборонила московському "Локомотиву" реєструвати нових гравців через борг перед українським "Маріуполем" – клубом, який у РФ цинічно намагалися визнати неіснуючим.

Економічні труднощі відчуває і Білорусь: інфляція сягнула 7,1%, продукти дорожчають, а Лукашенко вкотре нагадує підданим про "важливість картоплі".

"Поки Кремль шукає нових союзників серед терористичних організацій і трудових мігрантів, світ об’єднується, аби зупинити агресора – санкціями, обороною та правдою", - наголосили в СЗР.

Автор: 

росія (66417) СЗР (131) ізоляція (63)


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Топ коментарі
+19
Особливо це видно потому ,як трампісти смокчуть у ***** і його раба лукашенка.
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22.06.2025 21:20 Відповісти
+14
це такий черговий прикол від кварталу??? совсєкрєтна інфа для зрітєлєй єдЫногошмарафону?
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22.06.2025 21:24 Відповісти
+11
Також ФІФА заборонила московському "Локомотиву" реєструвати нових гравців Джерело: https://censor.net/ua/n3559311

Це вже занадто жорстоко. Хоршо, що агенти СЗР розвідали це з ризиком для життя.
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22.06.2025 21:29 Відповісти
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Особливо це видно потому ,як трампісти смокчуть у ***** і його раба лукашенка.
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22.06.2025 21:20 Відповісти
А в кого смокче янєлох боневтікович?
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22.06.2025 21:32 Відповісти
це такий черговий прикол від кварталу??? совсєкрєтна інфа для зрітєлєй єдЫногошмарафону?
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22.06.2025 21:24 Відповісти
У СЗР додають, що європейські партнери України реагують рішуче.
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22.06.2025 21:26 Відповісти
Так, тому і не хочуть бачити лідора
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22.06.2025 21:38 Відповісти
На привеликий жаль,чому так пізно?
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22.06.2025 21:27 Відповісти
Також ФІФА заборонила московському "Локомотиву" реєструвати нових гравців Джерело: https://censor.net/ua/n3559311

Це вже занадто жорстоко. Хоршо, що агенти СЗР розвідали це з ризиком для життя.
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22.06.2025 21:29 Відповісти
Воно взагалі відношення не має до тих обмежень які є, той бан за невиплату преміальних за трансфер Маріуполю. Трансфер відбувся ще в 21-му здається.
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22.06.2025 22:32 Відповісти
Ми й замітили.
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22.06.2025 21:30 Відповісти
То тільки так здається, іпсо.
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22.06.2025 21:38 Відповісти
Схоже, втиснулась новина з лютого 2022 го
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22.06.2025 21:32 Відповісти
СЗР надивилися марахфону
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22.06.2025 21:43 Відповісти
СЗР України?!?! А що це таке?
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22.06.2025 21:48 Відповісти
Я до того,що у нас в Україні взагалі є ГУР....і тільки ГУР. Кіріл-ти де? Повернися з Ялти
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22.06.2025 21:51 Відповісти
ГУР - Мін.Оборони, а СЗР - СБУ.
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22.06.2025 21:54 Відповісти
Коли Ви чули про СЗР за останні роки? Тільки чесно. А знаєте чому ви почули? Тому що інфа про Малюка в МО а Умєрова нах в посли-правда.
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22.06.2025 22:14 Відповісти
Майже кожен тиждень, СЗР видає якусь інформацію, "аналітику"... Але якість цьєї інформації така собі. Майже все це можно і самому прочитати в ЗМІ.
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22.06.2025 22:29 Відповісти
Як добре що ви все бачите і розумієте
Як погано що ви нічого не робите бо вам глибоко по*уй
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22.06.2025 21:54 Відповісти
У світі наростає політична та економічна ізоляція РФ, - СЗР Джерело: https://censor.net/ua/n3559311
У світі наростає політична та економічна ізоляція України - так відчувають українці
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22.06.2025 21:58 Відповісти
Як пахнет ********
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23.06.2025 07:51 Відповісти
Учитывая полное сращивание с Китаем, наоборот выходит---- все что нужно от мира, получают запросто. Срали на санкции и любые. Сейчас за нефть гребут бабло до отказа и немеряно. И все знают. Нам давно пора видеть, а не смотреть.
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23.06.2025 08:28 Відповісти
 
 