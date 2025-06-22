У світі наростає політична та економічна ізоляція РФ, - СЗР

На тлі її агресивної війни Росії проти України у світі наростає політична та економічна ізоляція РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР), передає Цензор.НЕТ.

Наголошується, що представники ООН та західних країн відкрито засуджують масовані атаки РФ по українських містах.

"Немає жодного виправдання нападам Росії на міста України. Росія вбиває українських мирних жителів, коли повинна робити прямо протилежне – припинити війну", – заявила в.о. постпреда США при ООН Дороті Ші.

Директорка операцій Управління ООН з координації гуманітарних питань Едем Восорну додала, що війна щодня впливає на життя мільйонів українців. А помічник Генсека ООН Мирослав Єнча наголосив, що постійні атаки РФ не лише забирають життя, а й знищують надії на мир.

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У СЗР додають, що європейські партнери України реагують рішуче. Парламент Латвії офіційно закликав запросити Україну до НАТО, а лідери Естонії, Латвії, Польщі та Литви звернулися до ЄС із вимогою посилити оборону східного флангу.

Своєю чергою міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Балтійський регіон стає гарячою точкою, а Росія є "екзистенційною загрозою" для Європи. Згідно зі стратегією ЗС ФРН, безпеку потрібно будувати проти Росії, а не з нею. На цьому тлі західні санкції поступово підривають російську економіку.

Також зазначається, що Чехія припинила розгляд понад 2 тисяч заяв на громадянство від громадян РФ. Данія встановила безпілотні системи в Балтійському морі для захисту від гібридних загроз. Іспанія закликає тиснути на Білорусь – союзницю Кремля – через її підтримку війни.

"Водночас сама РФ стикається з внутрішніми проблемами. Найбільші телеком-компанії заявили про зростання податкового тиску й скорочення інвестицій. Акціонери "т плюс", що керує десятками електростанцій, відмовилися від виплати дивідендів. А уряд РФ скасував програму пільгової іпотеки для сімей із дітьми, посилаючись на дефіцит бюджету", - розповіли в розвідці.

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Також ФІФА заборонила московському "Локомотиву" реєструвати нових гравців через борг перед українським "Маріуполем" – клубом, який у РФ цинічно намагалися визнати неіснуючим.

Економічні труднощі відчуває і Білорусь: інфляція сягнула 7,1%, продукти дорожчають, а Лукашенко вкотре нагадує підданим про "важливість картоплі".

"Поки Кремль шукає нових союзників серед терористичних організацій і трудових мігрантів, світ об’єднується, аби зупинити агресора – санкціями, обороною та правдою", - наголосили в СЗР.