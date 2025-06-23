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Новости Потери Украины
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В бою за Украину погиб футбольный тренер из Львовской области Виталий Ванкевич

Погиб Виталий Ванкевич

Футбольный тренер из Шептицкого Львовской области Виталий Ванкевич погиб на войне против российских оккупантов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Львовской ассоциации футбола.

Виталий Физрук Ванкевич был футбольным тренером из Шептицкого Львовской области, футзалистом, ассистентом арбитра областных футбольных соревнований.

В ноябре 2013 года в возрасте 18 лет он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила Галицкого, а в апреле 2014-го его военную бригаду отправили на Донбасс защищать села Донетчины от врага.

После полномасштабного вторжения РФ Виталий Ванкевич пошел на войну защищать Украину, служил в 45-й отдельной артиллерийской бригаде, был старшим стрелком, командиром разведывательного взвода.

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спорт (2444) футбол (3589) потери (4464)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.06.2025 08:01 Ответить
На жаль гинуть кращі ,в торй час як в ворога біосміття.Вічна память захиснику.
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23.06.2025 08:08 Ответить
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб вистояти в боротьбі з русо-фашистами.
Вічна слава українському солдату Віталію Ванкевичу
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23.06.2025 08:32 Ответить
Світла памʼять Герою Украіни,
та щирі співчуття родині Віталія Ванкевича 😪😪😪
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23.06.2025 08:45 Ответить
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23.06.2025 08:49 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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23.06.2025 09:40 Ответить
Ось так, одні так звані спортсмени, тренери поза політикою та їм какая разніца на каком гавяжєм язикє гаваріть, а кто окупант, нада єще падумать, а інші боронять Батьківщину, віддають своє життя , шана нашим захисникам і вічна пам'ять полеглим героям!
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23.06.2025 09:56 Ответить
 
 