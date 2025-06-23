В бою за Украину погиб футбольный тренер из Львовской области Виталий Ванкевич
Футбольный тренер из Шептицкого Львовской области Виталий Ванкевич погиб на войне против российских оккупантов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Львовской ассоциации футбола.
Виталий Физрук Ванкевич был футбольным тренером из Шептицкого Львовской области, футзалистом, ассистентом арбитра областных футбольных соревнований.
В ноябре 2013 года в возрасте 18 лет он подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Проходил службу в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Данила Галицкого, а в апреле 2014-го его военную бригаду отправили на Донбасс защищать села Донетчины от врага.
После полномасштабного вторжения РФ Виталий Ванкевич пошел на войну защищать Украину, служил в 45-й отдельной артиллерийской бригаде, был старшим стрелком, командиром разведывательного взвода.
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Вічна слава українському солдату Віталію Ванкевичу
та щирі співчуття родині Віталія Ванкевича 😪😪😪