У бою за Україну загинув футбольний тренер з Львівщини Віталій Ванкевич

Футбольний тренер із Шептицького Львівської області Віталій Ванкевич загинув на війні проти російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Львівської асоціації футболу.

Віталій Фізрук Ванкевич був футбольним тренером із Шептицького Львівської області, футзалістом, асистентом арбітра обласних футбольних змагань.

У листопаді 2013 року у віці 18 років він підписав контракт зі Збройними Силами України. Проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького, а у квітні 2014-го його військову бригаду відправили на Донбас захищати села Донеччини від ворога.

Після повномасштабного вторгнення РФ Віталій Ванкевич пішов на війну боронити Україну, служив у 45-ій окремій артилерійській бригаді, був старшим стрільцем, командиром розвідувального взводу.

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