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Новини Втрати України
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У бою за Україну загинув футбольний тренер з Львівщини Віталій Ванкевич

Загинув Віталій Ванкевич

Футбольний тренер із Шептицького Львівської області Віталій Ванкевич загинув на війні проти російських окупантів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Львівської асоціації футболу.

Віталій Фізрук Ванкевич був футбольним тренером із Шептицького Львівської області, футзалістом, асистентом арбітра обласних футбольних змагань.

У листопаді 2013 року у віці 18 років він підписав контракт зі Збройними Силами України. Проходив службу у 24-й окремій механізованій бригаді імені короля Данила Галицького, а у квітні 2014-го його військову бригаду відправили на Донбас захищати села Донеччини від ворога.

Після повномасштабного вторгнення РФ Віталій Ванкевич пішов на війну боронити Україну, служив у 45-ій окремій артилерійській бригаді, був старшим стрільцем, командиром розвідувального взводу.

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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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23.06.2025 08:01 Відповісти
На жаль гинуть кращі ,в торй час як в ворога біосміття.Вічна память захиснику.
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23.06.2025 08:08 Відповісти
Україна платить надзвичайно високу ціну, щоб вистояти в боротьбі з русо-фашистами.
Вічна слава українському солдату Віталію Ванкевичу
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23.06.2025 08:32 Відповісти
Світла памʼять Герою Украіни,
та щирі співчуття родині Віталія Ванкевича 😪😪😪
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23.06.2025 08:45 Відповісти
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23.06.2025 08:49 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне Герою...
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23.06.2025 09:40 Відповісти
Ось так, одні так звані спортсмени, тренери поза політикою та їм какая разніца на каком гавяжєм язикє гаваріть, а кто окупант, нада єще падумать, а інші боронять Батьківщину, віддають своє життя , шана нашим захисникам і вічна пам'ять полеглим героям!
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23.06.2025 09:56 Відповісти
 
 