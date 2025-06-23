Продолжаются тяжелые бои на Покровском направлении и в городской застройке Часова Яра и Торецка, - ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки, 22 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении вражеские штурмовые группы пытались прорвать нашу оборону в районе Волчанска. Враг успеха не имел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении противник атаковал наши подразделения неподалеку Двуречанского, Петропавловки, Зеленого Гая и Степной Новоселки. Атаки отбиты.

На Лиманском направлении оккупанты безуспешно атаковали укрепления наших войск в районах Грековки, Карповки, Шандриголово, Редкодуба, Ольговки и Нового Мира.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении украинские воины отбили вражеские атаки в сторону Серебрянки и Верхнекаменского.

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На Краматорском и Торецком направлениях российские войска штурмовали наши позиции в районах Ступочек, Белой Горы, Дачного, Плещеевки, Степановки и Яблоновки. Продолжались боевые действия в городской застройке Часова Яра и Торецка. Подразделения Сил обороны не допустили ухудшения тактического положения.

"На Покровском направлении захватчики проводили наступательные действия в районах населенных пунктов Русин Яр, Новооленевка, Владимировка, Разино, Мирное и Малиновка. Также оккупанты атаковали наши позиции неподалеку Миролюбовки, Променя, Сухого Яра, Лисовки, Удачного, Новосергиевки и Алексеевки. Продолжаются тяжелые бои. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Свободного Поля, Веселого и Шевченко. Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий.