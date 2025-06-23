Тривають важкі бої на Покровському напрямку та в міській забудові Часового Яру і Торецька, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 22 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворожі штурмові групи намагалися прорвати нашу оборону в районі Вовчанська. Ворог успіху не мав.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку противник атакував наші підрозділи неподалік Дворічанського, Петропавлівки, Зеленого Гаю та Степової Новосілки. Атаки відбито.

На Лиманському напрямку окупанти безуспішно атакували укріплення наших військ в районах Греківки, Карпівки, Шандриголового, Рідкодуба, Ольгівки та Нового Миру.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку українські воїни відбили ворожі атаки в бік Серебрянки та Верхньокам’янського.

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На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська штурмували наші позиції в районах Ступочок, Білої Гори, Дачного, Плещіївки, Степанівки та Яблунівки. Тривали бойові дії в міській забудові Часового Яру та Торецька. Підрозділи Сил оборони не допустили погіршення тактичного положення.

"На Покровському напрямку загарбники проводили наступальні дії в районах населених пунктів Русин Яр, Новооленівка, Володимирівка, Разіне, Мирне та Малинівка. Також окупанти атакували наші позиції неподалік Миролюбівки, Променю, Сухого Яру, Лисівки, Удачного, Новосергіївки та Олексіївки. Тривають важкі бої. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

На Новопавлівському напрямку штурмові групи противника атакували в районі Вільного Поля, Веселого та Шевченко. Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, завдають ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.