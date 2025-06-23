Премьер Японии Исиба не поедет на саммит НАТО, - Reuters
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба планирует отменить свое участие в саммите НАТО в Гааге.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией.
Японский телеканал Fuji Television сообщил, что Исиба отменяет поездку, поскольку запланированная встреча между НАТО и группой четырех индо-тихоокеанских стран вероятно не состоится, а также из-за того, что встреча с президентом США Дональдом Трампом также маловероятна.
Южная Корея и Австралия, которые вместе с США и Японией входят в состав индо-тихоокеанской четверки, также заявили, что их лидеры не будут участвовать в саммите НАТО.
По информации источника, Японию на саммите будет представлять министр иностранных дел Такеши Ивая.
Отметим, в официальной программе саммита НАТО в Гааге пока что указана встреча генерального секретаря, президента Соединенных Штатов Америки и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона.
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