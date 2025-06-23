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Новости Саммит НАТО в Гааге
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Премьер Японии Исиба не поедет на саммит НАТО, - Reuters

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба не поедет на саммит НАТО

Премьер-министр Японии Сигеру Исиба планирует отменить свое участие в саммите НАТО в Гааге.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией.

Японский телеканал Fuji Television сообщил, что Исиба отменяет поездку, поскольку запланированная встреча между НАТО и группой четырех индо-тихоокеанских стран вероятно не состоится, а также из-за того, что встреча с президентом США Дональдом Трампом также маловероятна.

Южная Корея и Австралия, которые вместе с США и Японией входят в состав индо-тихоокеанской четверки, также заявили, что их лидеры не будут участвовать в саммите НАТО.

По информации источника, Японию на саммите будет представлять министр иностранных дел Такеши Ивая.

Отметим, в официальной программе саммита НАТО в Гааге пока что указана встреча генерального секретаря, президента Соединенных Штатов Америки и партнеров из Индо-Тихоокеанского региона.

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Автор: 

Гаага (301) саммит (1230) Исиба Сигэру (6)


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Топ комментарии
+16
Агкнт луб'янки "Краснов" успішно нівелює всі міжнародні організації цивілізованого світу.
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23.06.2025 09:19 Ответить
+12
Все вірно, нащо туди пертись. Зрозуміло , що агент кремля, трумп - недоговороздатний і має ознаки сильної деменції
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23.06.2025 09:20 Ответить
+2
Та й нам там нічого робити. Трамп тепер використовуватиме свою присутність на всіх заходах аби опускати своїх партнерів. Світ має зрозуміти, що вести справи з рудим бовдуром - брудна і небезпечна справа. Америка випустила на арену скажену руду гієну. То ж всі забігли в кущі і чекають . Чи пересидимо чи ні?
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23.06.2025 10:02 Ответить
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Агкнт луб'янки "Краснов" успішно нівелює всі міжнародні організації цивілізованого світу.
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23.06.2025 09:19 Ответить
Все вірно, нащо туди пертись. Зрозуміло , що агент кремля, трумп - недоговороздатний і має ознаки сильної деменції
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23.06.2025 09:20 Ответить
ната фсьо
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23.06.2025 09:24 Ответить
Навіщо тратити час впусту
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23.06.2025 09:27 Ответить
дякую.
Треба буде запам'ятати.
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23.06.2025 10:07 Ответить
Та й нам там нічого робити. Трамп тепер використовуватиме свою присутність на всіх заходах аби опускати своїх партнерів. Світ має зрозуміти, що вести справи з рудим бовдуром - брудна і небезпечна справа. Америка випустила на арену скажену руду гієну. То ж всі забігли в кущі і чекають . Чи пересидимо чи ні?
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23.06.2025 10:02 Ответить
НАТО вже втрачає своє значення та можливість реформуватися з урахуванням тих змін, які відбулися в світі. І цей процес чекає на всі бюрократичні міжнародні організації як то ООН, Червоний Хрест тощо.
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23.06.2025 10:11 Ответить
А на ужин?
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23.06.2025 10:17 Ответить
хіба що на каву у Відень
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23.06.2025 10:25 Ответить
Та вже всім ясно що з китайцями доведеться битися самотужки.
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23.06.2025 13:55 Ответить
 
 