Прем’єр Японії Ісіба не поїде на саміт НАТО, - Reuters

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба планує скасувати свою участь у саміті НАТО в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією

Японський телеканал Fuji Television повідомив, що Ісіба скасовує поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох індо-тихоокеанських країн ймовірно не відбудеться, а також через те, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом також малоймовірна.

Південна Корея та Австралія, які разом із США та Японією входять до складу індо-тихоокеанської четвірки, також заявили, що їхні лідери не братимуть участі в саміті НАТО.

За інформацією джерела, Японію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

Зазначимо, в офіційній програмі саміту НАТО в Гаазі поки що зазначена зустріч генерального секретаря, президента Сполучених Штатів Америки та партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону.

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