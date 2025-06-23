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Новини Саміт НАТО у Гаазі
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Прем’єр Японії Ісіба не поїде на саміт НАТО, - Reuters

Прем’єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба не поїде на саміт НАТО

Прем'єр-міністр Японії Сіґеру Ісіба планує скасувати свою участь у саміті НАТО в Гаазі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерело, безпосередньо обізнане з ситуацією

Японський телеканал Fuji Television повідомив, що Ісіба скасовує поїздку, оскільки запланована зустріч між НАТО та групою чотирьох індо-тихоокеанських країн ймовірно не відбудеться, а також через те, що зустріч із президентом США Дональдом Трампом також малоймовірна.

Південна Корея та Австралія, які разом із США та Японією входять до складу індо-тихоокеанської четвірки, також заявили, що їхні лідери не братимуть участі в саміті НАТО.

За інформацією джерела, Японію на саміті представлятиме міністр закордонних справ Такеші Івая.

Зазначимо, в офіційній програмі саміту НАТО в Гаазі поки що зазначена зустріч генерального секретаря, президента Сполучених Штатів Америки та партнерів з Індо-Тихоокеанського регіону.

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Автор: 

Гаага (318) саміт (824) Ісіба Сіґеру (6)


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Топ коментарі
+16
Агкнт луб'янки "Краснов" успішно нівелює всі міжнародні організації цивілізованого світу.
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23.06.2025 09:19 Відповісти
+12
Все вірно, нащо туди пертись. Зрозуміло , що агент кремля, трумп - недоговороздатний і має ознаки сильної деменції
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23.06.2025 09:20 Відповісти
+2
Та й нам там нічого робити. Трамп тепер використовуватиме свою присутність на всіх заходах аби опускати своїх партнерів. Світ має зрозуміти, що вести справи з рудим бовдуром - брудна і небезпечна справа. Америка випустила на арену скажену руду гієну. То ж всі забігли в кущі і чекають . Чи пересидимо чи ні?
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23.06.2025 10:02 Відповісти
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Агкнт луб'янки "Краснов" успішно нівелює всі міжнародні організації цивілізованого світу.
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23.06.2025 09:19 Відповісти
Все вірно, нащо туди пертись. Зрозуміло , що агент кремля, трумп - недоговороздатний і має ознаки сильної деменції
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23.06.2025 09:20 Відповісти
ната фсьо
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23.06.2025 09:24 Відповісти
Навіщо тратити час впусту
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23.06.2025 09:27 Відповісти
дякую.
Треба буде запам'ятати.
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23.06.2025 10:07 Відповісти
Та й нам там нічого робити. Трамп тепер використовуватиме свою присутність на всіх заходах аби опускати своїх партнерів. Світ має зрозуміти, що вести справи з рудим бовдуром - брудна і небезпечна справа. Америка випустила на арену скажену руду гієну. То ж всі забігли в кущі і чекають . Чи пересидимо чи ні?
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23.06.2025 10:02 Відповісти
НАТО вже втрачає своє значення та можливість реформуватися з урахуванням тих змін, які відбулися в світі. І цей процес чекає на всі бюрократичні міжнародні організації як то ООН, Червоний Хрест тощо.
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23.06.2025 10:11 Відповісти
А на ужин?
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23.06.2025 10:17 Відповісти
хіба що на каву у Відень
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23.06.2025 10:25 Відповісти
Та вже всім ясно що з китайцями доведеться битися самотужки.
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23.06.2025 13:55 Відповісти
 
 