Сибіга і Леммі узгодили позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провели розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію на полі бою та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних подій, зокрема саміту НАТО в Гаазі.

Про це Сибіга написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я висловив вдячність за подальше розширення Великою Британією санкцій проти Росії, про яке прем'єр-міністр Стармер заявив на саміті G7 цього тижня, включно з "тіньовим флотом" Путіна", - написав Сибіга.

Також зазначається, що сторони зосередилися на подальших конкретних рішеннях щодо зміцнення України та посилення тиску на Росію з метою припинення війни проти України та досягнення справедливого та міцного миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

"Я також наголосив на необхідності забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони для захисту наших мирних міст та критично важливої ​​інфраструктури від атак Росії. Я ціную принципове лідерство Великої Британії та її непохитну підтримку України", підсумував Сибіга.

Читайте: Зеленський ще не знає, чи поїде на саміт НАТО у Гаагу: Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом