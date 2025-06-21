УКР
Сибіга і Леммі узгодили позиції напередодні саміту НАТО в Гаазі

Сибіга і Леммі узгодили позиції

Глава МЗС України Андрій Сибіга та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі провели розмову, під час якої обговорили поточну ситуацію на полі бою та узгодили позиції напередодні важливих міжнародних подій, зокрема саміту НАТО в Гаазі.

Про це Сибіга написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Я висловив вдячність за подальше розширення Великою Британією санкцій проти Росії, про яке прем'єр-міністр Стармер заявив на саміті G7 цього тижня, включно з "тіньовим флотом" Путіна", - написав Сибіга.

Також зазначається, що сторони зосередилися на подальших конкретних рішеннях щодо зміцнення України та посилення тиску на Росію з метою припинення війни проти України та досягнення справедливого та міцного миру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico

"Я також наголосив на необхідності забезпечення України додатковими системами протиповітряної оборони для захисту наших мирних міст та критично важливої ​​інфраструктури від атак Росії. Я ціную принципове лідерство Великої Британії та її непохитну підтримку України", підсумував Сибіга.

Читайте: Зеленський ще не знає, чи поїде на саміт НАТО у Гаагу: Рішення не залежить від того, чи буде зустріч із Трампом

НАТО (6835) Сибіга Андрій (663) Леммі Девід (71)
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3559203
21.06.2025 20:00 Відповісти
Ну так- "а папі₴дєть"?
21.06.2025 20:05 Відповісти
Так у нас же для цього є спеціально підготовлений на кварталі «талановитий» артист!
21.06.2025 20:24 Відповісти
А що там обговорювати то? І так вже все зрозуміло: as long as it takes.
21.06.2025 21:25 Відповісти
Так вроді ж натА бортонуло Україну...
21.06.2025 20:08 Відповісти
"Трясите вагон, создавайте видимость езды!" (с)
21.06.2025 20:39 Відповісти
із "трабоном" "зелені" і в НATO накуй даром не потрібні .НЕ ТЕ.ЩО БУЛО ПРИ ЗАЛУЖНОМУ...
21.06.2025 20:51 Відповісти
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони ( Европа) в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
21.06.2025 22:13 Відповісти
 
 