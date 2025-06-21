Сибига и Лемми согласовали позиции накануне саммита НАТО в Гааге
Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провели разговор, во время которого обсудили текущую ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне важных международных событий, в частности саммита НАТО в Гааге.
Об этом Сибига написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Я выразил благодарность за дальнейшее расширение Великобританией санкций против России, о котором премьер-министр Стармер заявил на саммите G7 на этой неделе, включая "теневой флот" Путина", - написал Сибига.
Также отмечается, что стороны сосредоточились на дальнейших конкретных решениях по укреплению Украины и усилению давления на Россию с целью прекращения войны против Украины и достижения справедливого и прочного мира.
"Я также отметил необходимость обеспечения Украины дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты наших мирных городов и критически важной инфраструктуры от атак России. Я ценю принципиальное лидерство Великобритании и ее непоколебимую поддержку Украины", - подытожил Сибига.
Вони ( Европа) в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...
Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...