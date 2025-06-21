РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8559 посетителей онлайн
Новости Саммит НАТО в Гааге
583 8

Сибига и Лемми согласовали позиции накануне саммита НАТО в Гааге

Сибига и Лемми согласовали позиции

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провели разговор, во время которого обсудили текущую ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне важных международных событий, в частности саммита НАТО в Гааге.

Об этом Сибига написал в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Я выразил благодарность за дальнейшее расширение Великобританией санкций против России, о котором премьер-министр Стармер заявил на саммите G7 на этой неделе, включая "теневой флот" Путина", - написал Сибига.

Также отмечается, что стороны сосредоточились на дальнейших конкретных решениях по укреплению Украины и усилению давления на Россию с целью прекращения войны против Украины и достижения справедливого и прочного мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО отменило заседание по Украине на саммите в Гааге, - Politico

"Я также отметил необходимость обеспечения Украины дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты наших мирных городов и критически важной инфраструктуры от атак России. Я ценю принципиальное лидерство Великобритании и ее непоколебимую поддержку Украины", - подытожил Сибига.

Читайте: Зеленский еще не знает, поедет ли на саммит НАТО в Гаагу: Решение не зависит от того, будет ли встреча с Трампом

Автор: 

НАТО (10370) Сибига Андрей (654) Лемми Дэвид (72)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
НАТО скасувало засідання щодо України на саміті в Гаазі, - Politico Джерело: https://censor.net/ua/n3559203
показать весь комментарий
21.06.2025 20:00 Ответить
Ну так- "а папі₴дєть"?
показать весь комментарий
21.06.2025 20:05 Ответить
Так у нас же для цього є спеціально підготовлений на кварталі «талановитий» артист!
показать весь комментарий
21.06.2025 20:24 Ответить
А що там обговорювати то? І так вже все зрозуміло: as long as it takes.
показать весь комментарий
21.06.2025 21:25 Ответить
Так вроді ж натА бортонуло Україну...
показать весь комментарий
21.06.2025 20:08 Ответить
"Трясите вагон, создавайте видимость езды!" (с)
показать весь комментарий
21.06.2025 20:39 Ответить
із "трабоном" "зелені" і в НATO накуй даром не потрібні .НЕ ТЕ.ЩО БУЛО ПРИ ЗАЛУЖНОМУ...
показать весь комментарий
21.06.2025 20:51 Ответить
Мля... який ленд-ліз?!! яки інвестиції в оборонку і щось там.. який наґ. "Потужний план Маршала"??
Вони ( Европа) в реальному часі бачать як вивозять награбоване - вже кур'єри бабла у рангу міністрів пішли на старт...

Оце "запомнітє етот твіт"™© - ті хто живе башкою в телемарахвоні, будуть дуже здивовані, коли їх скляно-пластикові наведені ілюзії крякнуть...
показать весь комментарий
21.06.2025 22:13 Ответить
 
 