Сибига и Лемми согласовали позиции накануне саммита НАТО в Гааге

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми провели разговор, во время которого обсудили текущую ситуацию на поле боя и согласовали позиции накануне важных международных событий, в частности саммита НАТО в Гааге.

"Я выразил благодарность за дальнейшее расширение Великобританией санкций против России, о котором премьер-министр Стармер заявил на саммите G7 на этой неделе, включая "теневой флот" Путина", - написал Сибига.

Также отмечается, что стороны сосредоточились на дальнейших конкретных решениях по укреплению Украины и усилению давления на Россию с целью прекращения войны против Украины и достижения справедливого и прочного мира.

"Я также отметил необходимость обеспечения Украины дополнительными системами противовоздушной обороны для защиты наших мирных городов и критически важной инфраструктуры от атак России. Я ценю принципиальное лидерство Великобритании и ее непоколебимую поддержку Украины", - подытожил Сибига.

