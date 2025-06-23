Шмыгаль после массированной атаки РФ: Украина призывает усилить санкции и передать больше систем ПВО

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международных партнеров к решительному ответу на очередную массированную атаку России, которая в ночь на 20 июня нанесла удар по семи областям Украины и столице.

Об этом Шмыгаль написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная ночь российского террора. Ракеты и сотни дронов были выпущены по украинским городам, по людям, которые мирно спали в своих домах", - отметил он.

По его словам, уже подтверждено более 10 погибших, есть раненые, среди них - дети и беременная женщина. В Киеве частично разрушен жилой дом.

Глава правительства подчеркнул, что все соответствующие службы работают на местах атаки и каждому пострадавшему окажут помощь.

Шмыгаль призвал союзников усилить санкционное давление на Россию, в частности в ключевых экономических секторах, а также передать больше систем противовоздушной обороны.

"Мы должны быть решительными и сплоченными для противодействия российской угрозе", - отметил премьер.

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