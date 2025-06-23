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Новости Обстрелы Украины
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Шмыгаль после массированной атаки РФ: Украина призывает усилить санкции и передать больше систем ПВО

Работы по возведению фортификационных сооружений в Харьковской области завершены на 99,9%

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал международных партнеров к решительному ответу на очередную массированную атаку России, которая в ночь на 20 июня нанесла удар по семи областям Украины и столице.

Об этом Шмыгаль написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная ночь российского террора. Ракеты и сотни дронов были выпущены по украинским городам, по людям, которые мирно спали в своих домах", - отметил он.

По его словам, уже подтверждено более 10 погибших, есть раненые, среди них - дети и беременная женщина. В Киеве частично разрушен жилой дом.

Глава правительства подчеркнул, что все соответствующие службы работают на местах атаки и каждому пострадавшему окажут помощь.

Шмыгаль призвал союзников усилить санкционное давление на Россию, в частности в ключевых экономических секторах, а также передать больше систем противовоздушной обороны.

"Мы должны быть решительными и сплоченными для противодействия российской угрозе", - отметил премьер.

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Автор: 

ПВО (2884) санкции (11560) Шмыгаль Денис (2736)


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Топ комментарии
+7
Цього замало Шмигаль, треба ше міліардів 5 на посилення Zеленого кешбеку спрямувати замість посилення ППО. То буде потужно.
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23.06.2025 10:34 Ответить
+5
Нарешті сказав слово цей недопремєр ,який взагалі не зрозуміло за що він відповідальний ?,ще такого безініаціативного премєра я не памятаю.
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23.06.2025 10:35 Ответить
+2
Якщо б не мародерили, то достатньо наукового потенціалу, щоб розпочати власне виробництво ППО.
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23.06.2025 10:46 Ответить
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Цього замало Шмигаль, треба ше міліардів 5 на посилення Zеленого кешбеку спрямувати замість посилення ППО. То буде потужно.
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23.06.2025 10:34 Ответить
Якщо чесно, я не розумію, хто оті «українці» які щомісяця отримують мільярди з кешбеку?????
Хотілось би побачити список тих хто серед лідерів списку отримувачів допомоги держави.
Я думаю він би нас здивував ще більше.
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23.06.2025 10:54 Ответить
Вуй, мадам, ви натурально не розумієтє?
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23.06.2025 11:04 Ответить
А ви спостережливий
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23.06.2025 11:09 Ответить
Нарешті сказав слово цей недопремєр ,який взагалі не зрозуміло за що він відповідальний ?,ще такого безініаціативного премєра я не памятаю.
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23.06.2025 10:35 Ответить
Його не для ініціативності туди призначили.
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23.06.2025 10:56 Ответить
Якщо б не мародерили, то достатньо наукового потенціалу, щоб розпочати власне виробництво ППО.
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23.06.2025 10:46 Ответить
Підараси зелені - треба було не закапувати асфальт і дерева саджати а купувати ппо! ******** квартальні. Кого не копни в партейці зелених - одні ******** кацапські. А жіночка верховного у 2015 році закликала за 15000 рубликів здавати пересування Українських військ.
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23.06.2025 10:51 Ответить
Це хто ? Прем'єр з протягнутою рукою ! У нього держбюджет на столі, а він СКИГЛИТЬ ! І розбазарює БЮДЖЕТ з податків бідних українців на ВОЛЮНТАРИСЬКІ ЗАХОДИ ! Ядерні реактори, зарплати суддям та прокурорам, утримання Марафону, який по статистиці ніхто не дивиться крім самого Шмигаля та Лідора, допомоги виходцям з 95 кварталу та інші "НАДПОТУЖНІ ПРОЄКТИ" Віслюка.
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23.06.2025 10:52 Ответить
Головним чином розбазарення йде на утримання депусратів і кодла їх помічників, на іменні міністерства єпності, та купи бізнес нянь, і дох...ща відомств щось там контролюючіх, а тепер ще і взялось утримувати цілу колонію вошів і гнид -колишній грантоїдів, утриманців сороса, тих хто зруйнував втщен підвалини держави і права України, т.з. антикорупціонери, які зробили неможливе - перетвориои корупцію в тотальну і невід'ємну пошесть нашого існування😡😡😡😡
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23.06.2025 11:01 Ответить
Шо, опять партнеры? Где аналог петриота про который потужный пел в своих тупорылых видосиках? И тризуб который чудр оружие сбивать должен шахеды? А то 4 год войны уже, ни баллистики ни пво ни зрв нихера нет кроме потужных видосиков янелоха и его шапито. Ну правильно. Они же с детишками в бункере пересидят. А на утрт можно записать пару тупорылых видосиков
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23.06.2025 11:03 Ответить
шмигло проснись,, сьогодні знову прилетіло
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23.06.2025 11:46 Ответить
Ой, шмигло вилізло!!!! Дерьмак дозволив...
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23.06.2025 11:59 Ответить
 
 