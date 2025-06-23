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Новини Обстріли України
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Шмигаль після масованої атаки РФ: Україна закликає посилити санкції та передати більше систем ППО

Роботи зі зведення фортифікацій на Харківщині завершено на 99,9%

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів до рішучої відповіді на чергову масовану атаку Росії, яка в ніч на 20 червня завдала удару по семи областях України та столиці.

Про це Шмигаль написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова ніч російського терору. Ракети й сотні дронів були випущені по українських містах, по людях, які мирно спали у своїх домівках", - зазначив він.

За його словами, вже підтверджено понад 10 загиблих, є поранені, серед них - діти та вагітна жінка. У Києві частково зруйновано житловий будинок.

Очільник уряду наголосив, що всі відповідні служби працюють на місцях атаки й кожному постраждалому нададуть допомогу.

Шмигаль закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію, зокрема в ключових економічних секторах, а також передати більше систем протиповітряної оборони.

"Маємо бути рішучими та згуртованими для протидії російській загрозі", - зазначив прем’єр.

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Автор: 

ППО (3326) санкції (12249) Шмигаль Денис (4671)


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Топ коментарі
+7
Цього замало Шмигаль, треба ше міліардів 5 на посилення Zеленого кешбеку спрямувати замість посилення ППО. То буде потужно.
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23.06.2025 10:34 Відповісти
+5
Нарешті сказав слово цей недопремєр ,який взагалі не зрозуміло за що він відповідальний ?,ще такого безініаціативного премєра я не памятаю.
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23.06.2025 10:35 Відповісти
+2
Якщо б не мародерили, то достатньо наукового потенціалу, щоб розпочати власне виробництво ППО.
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23.06.2025 10:46 Відповісти
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Цього замало Шмигаль, треба ше міліардів 5 на посилення Zеленого кешбеку спрямувати замість посилення ППО. То буде потужно.
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23.06.2025 10:34 Відповісти
Якщо чесно, я не розумію, хто оті «українці» які щомісяця отримують мільярди з кешбеку?????
Хотілось би побачити список тих хто серед лідерів списку отримувачів допомоги держави.
Я думаю він би нас здивував ще більше.
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23.06.2025 10:54 Відповісти
Вуй, мадам, ви натурально не розумієтє?
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23.06.2025 11:04 Відповісти
А ви спостережливий
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23.06.2025 11:09 Відповісти
Нарешті сказав слово цей недопремєр ,який взагалі не зрозуміло за що він відповідальний ?,ще такого безініаціативного премєра я не памятаю.
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23.06.2025 10:35 Відповісти
Його не для ініціативності туди призначили.
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23.06.2025 10:56 Відповісти
Якщо б не мародерили, то достатньо наукового потенціалу, щоб розпочати власне виробництво ППО.
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23.06.2025 10:46 Відповісти
Підараси зелені - треба було не закапувати асфальт і дерева саджати а купувати ппо! ******** квартальні. Кого не копни в партейці зелених - одні ******** кацапські. А жіночка верховного у 2015 році закликала за 15000 рубликів здавати пересування Українських військ.
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23.06.2025 10:51 Відповісти
Це хто ? Прем'єр з протягнутою рукою ! У нього держбюджет на столі, а він СКИГЛИТЬ ! І розбазарює БЮДЖЕТ з податків бідних українців на ВОЛЮНТАРИСЬКІ ЗАХОДИ ! Ядерні реактори, зарплати суддям та прокурорам, утримання Марафону, який по статистиці ніхто не дивиться крім самого Шмигаля та Лідора, допомоги виходцям з 95 кварталу та інші "НАДПОТУЖНІ ПРОЄКТИ" Віслюка.
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23.06.2025 10:52 Відповісти
Головним чином розбазарення йде на утримання депусратів і кодла їх помічників, на іменні міністерства єпності, та купи бізнес нянь, і дох...ща відомств щось там контролюючіх, а тепер ще і взялось утримувати цілу колонію вошів і гнид -колишній грантоїдів, утриманців сороса, тих хто зруйнував втщен підвалини держави і права України, т.з. антикорупціонери, які зробили неможливе - перетвориои корупцію в тотальну і невід'ємну пошесть нашого існування😡😡😡😡
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23.06.2025 11:01 Відповісти
Шо, опять партнеры? Где аналог петриота про который потужный пел в своих тупорылых видосиках? И тризуб который чудр оружие сбивать должен шахеды? А то 4 год войны уже, ни баллистики ни пво ни зрв нихера нет кроме потужных видосиков янелоха и его шапито. Ну правильно. Они же с детишками в бункере пересидят. А на утрт можно записать пару тупорылых видосиков
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23.06.2025 11:03 Відповісти
шмигло проснись,, сьогодні знову прилетіло
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23.06.2025 11:46 Відповісти
Ой, шмигло вилізло!!!! Дерьмак дозволив...
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23.06.2025 11:59 Відповісти
 
 