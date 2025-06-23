Шмигаль після масованої атаки РФ: Україна закликає посилити санкції та передати більше систем ППО

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль закликав міжнародних партнерів до рішучої відповіді на чергову масовану атаку Росії, яка в ніч на 20 червня завдала удару по семи областях України та столиці.

Про це Шмигаль написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Чергова ніч російського терору. Ракети й сотні дронів були випущені по українських містах, по людях, які мирно спали у своїх домівках", - зазначив він.

За його словами, вже підтверджено понад 10 загиблих, є поранені, серед них - діти та вагітна жінка. У Києві частково зруйновано житловий будинок.

Очільник уряду наголосив, що всі відповідні служби працюють на місцях атаки й кожному постраждалому нададуть допомогу.

Шмигаль закликав союзників посилити санкційний тиск на Росію, зокрема в ключових економічних секторах, а також передати більше систем протиповітряної оборони.

"Маємо бути рішучими та згуртованими для протидії російській загрозі", - зазначив прем’єр.

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