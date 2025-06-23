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Новости Массированный ракетный обстрел
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Путин намеренно осуществляет такие жестокие атаки, чтобы выставить Америку слабой, - Сибига о ночном ударе по Киеву

последствия удара по Киеву

Сегодня ночью Киев находился под массированным российским обстрелом. Террор можно остановить только благодаря силе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна ночь российского террора против Украины. Сотни ракет и дронов. Киев под мощными ударами. Попадание в жилые районы. По состоянию на сейчас - по меньшей мере шестеро погибших и много раненых. Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные инициативы США в Европе и продолжает убивать в Украине. Такие жестокие атаки он намеренно осуществляет, чтобы выставить Америку слабой", - говорится в сообщении.

По его словам, единственный способ остановить российский террор - благодаря силе.

"Нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичные санкции против тех, кто помогает российской военной машине. Украине срочно нужны дополнительные оборонительные способности - прежде всего системы ПВО и перехватчики, артиллерийские боеприпасы, а также инвестиции в украинское оборонное производство.

Также читайте: Корпуса и общежития КПИ им. Сикорского повреждены в результате обстрела РФ. ФОТОрепортаж

На этой неделе проходят важные международные саммиты. Они должны принести реальные результаты. У нас нет времени на ожидание. Настал момент продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", - добавил Сибига.

Автор: 

Киев (25792) Киевская область (4237) обстрел (28205) Сибига Андрей (531)


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Топ комментарии
+15
Слів нема. Якщо дружина Сибіги зрадить йому з сусідом, то він і тоді кричатиме, що це свідчить про слабкість Америки.
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23.06.2025 10:35 Ответить
+4
Не я б'ю, верба б'є.

Не українців вбивають, а американців виставляють слабкими.
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23.06.2025 10:42 Ответить
+4
Чому по мацквє кожної ночі не прилітає? Хоча б по силовим та військовим міністерствам та відділкам? 🤬
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23.06.2025 11:45 Ответить
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Слів нема. Якщо дружина Сибіги зрадить йому з сусідом, то він і тоді кричатиме, що це свідчить про слабкість Америки.
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23.06.2025 10:35 Ответить
Довбай, Сигіба довбай. А до трапової голови все рівно не достанеш.
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23.06.2025 10:35 Ответить
Замість того щоб нити краще вдарив би ракетами по моцкві. Поки не буде великих жертв з другої сторони то ніхто на ці обстріли не буде звертати увагу. Тому що всі вважають Україну слабкою і хлопчиком для биття. Згадайте ситуації коли Україні відмовляли в допомозі і від України вимагали каітуляції, і ситуація мінялась коли Україна почала наносити потужні удари по Сосії. В цьому жорстокому світі крики слабкого нікого не розчулять. Можуть тільки приспати щоб не кричав і не заважав спати
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23.06.2025 10:37 Ответить
хто, міністр закордонних справ?
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23.06.2025 12:00 Ответить
на жаль, це не спрацює..., трамп апріорі великий, ну а якщо трамп народився в Америці, тут вже без питань - велич додається автоматично, як до країни походження великої людини...
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23.06.2025 10:39 Ответить
Рашиський виродок путін це душевно хворе створіння , шовініст ,садист, вбивця тільки ліквідація цієї погані можливо зупинить терор проти мирних громадян.
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23.06.2025 10:40 Ответить
Не я б'ю, верба б'є.

Не українців вбивають, а американців виставляють слабкими.
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23.06.2025 10:42 Ответить
Та що українці ! Таки дрібниці !
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23.06.2025 10:59 Ответить
Їх ще багато. Нічого страшного.
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23.06.2025 11:24 Ответить
То одна - сторона медалі . А ось інша . - Ані нас не баяцца сволачі , значіт - нє уважают ,, за єто надо наказивать .
..
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23.06.2025 10:46 Ответить
Кацапи не ******* всіх, хто не ліг під них. А американців найбільше. З китайцями - ділема ? Не надовго.
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23.06.2025 11:07 Ответить
Який Трамп швидкий, виявляється, крім ударів по Ірану встиг насрати в штани лідору.
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23.06.2025 10:47 Ответить
Трамп не швидкий. Все іде за планом. Його планом. Боюсь з кацапами він грає вдовгу. Щось з ними не все ОДНОЗНАЧНО. І ***** нервує - значить боїться потрапити під каток. США.
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23.06.2025 11:09 Ответить
Трамп може зараз осадити пуйло однією тільки фразою: "Зробимо з вами як з Іраном"! І пуйло насре в штани і оголосить "перемогу без перемоги" для свого тупого і боягузливого піпла. Але Трамп ненавидить Зелю, більше ніж любить українців - і це найбільша проблема...
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23.06.2025 11:22 Ответить
Так як з Іраном не вийде, через велику кількість факторів, і це зрозуміло усім. Далі хороших варіантів завершення війни для України нема, надій на якісь зміни всередині теж нема, тож її просто списали, як ото гнилу картоплю в магазині.
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23.06.2025 11:36 Ответить
Звісно, що не вийде, але полякати спробувати можна, бо пуйло боягузливе і неадекватне, - раптом поведеться! Он пригожина в 23 році як злякалося. Можна іншу страшилку придумати: зараз як зробимо вам заколот в рашці - смерть Каддафі покажеться вам лафою!
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23.06.2025 12:04 Ответить
У Пригожина за спиною було військо, але він зассав, за шо і поплатився.
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23.06.2025 12:09 Ответить
Пригожин був надто кровожерливий (розбивав голови кувалдою). Звісно на Заході його не підтримали б ніколи, бо це міняти шило на мило, він міг би бути гірше пуйла. Ну а військо його таке як він криваве, тому кацапи його і підтримували... Гнилий був варіант - не дивно, що все це провалилося...
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23.06.2025 12:37 Ответить
Мародерам треба ще більше красти і тоді Путлер заспокоїться.
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23.06.2025 10:53 Ответить
Поки слабкою виглядає лише Україна, яка неспроможна ані балистикою, ані крилатими ракетами та хоча б бпла бити по території агресора. Всі винуваті крім Сібиги, який проср..в дипломатичну війну та його гундосого шефа, який прос...в все інше
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23.06.2025 11:09 Ответить
Як можна бути Україні не слабкою, коли агент кремля і відвертий зрадник-совок сам ГК ЗСУ Сирський? Його батьки і брат вільно проживають в рашці і ФСБ їх до цих пір не згноїло в Сибіру - значить є якийсь договорняк, щоб їх не чіпали...
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23.06.2025 11:16 Ответить
Яке воно нерозумне...
Вбивають тому,що рашисти і терористи.І тому,що командує ними
х**ло і терорист #1.
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23.06.2025 11:18 Ответить
сибіго, бездарний жиробасе зелений, мені пох, як там кацапи виставляють штати й що ти про це кажеш.
але мені ніц не пох, що кацапи показують твого "шефа" тим, ким він насправді є - безпорадним дурнуватим непотрібним ублюдочним клоуном!!
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23.06.2025 11:18 Ответить
Чому по мацквє кожної ночі не прилітає? Хоча б по силовим та військовим міністерствам та відділкам? 🤬
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23.06.2025 11:45 Ответить
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:52 Ответить
тільки українці можуть негативити своїх хто колупає ті Штати хоч як може

а коли штати напишуть що їх "нервує" не лише єрмак своєю наполегливістю і недипломатичністю, а ще й сибіга, то щиро доєднатися до того вайну

блт чому люди такі тупі
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23.06.2025 11:59 Ответить
Якщо ці найпримітивніші маніпуляції рівня дитячого садочка і є вершина ваших дипломатичних вмінь, то в мене для вас погані новини. І усю вашу недієздатну шоблу час вже розганяти.
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23.06.2025 12:09 Ответить
Стрілочники херові. Самі ніхера не роблять, крім грабунку України, а всі проблеми звалюють на партнерів.
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23.06.2025 12:13 Ответить
Сибіга повідомив в Фейсбуці. Ну все ..хана *****.
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23.06.2025 12:15 Ответить
Розкажіть мені, де взяли цього Сибігу??? Ну видно ж,що не тягне. І чому звільнили Кулебу?
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23.06.2025 13:19 Ответить
 
 