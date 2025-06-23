Путин намеренно осуществляет такие жестокие атаки, чтобы выставить Америку слабой, - Сибига о ночном ударе по Киеву

Сегодня ночью Киев находился под массированным российским обстрелом. Террор можно остановить только благодаря силе.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ.

"Еще одна ночь российского террора против Украины. Сотни ракет и дронов. Киев под мощными ударами. Попадание в жилые районы. По состоянию на сейчас - по меньшей мере шестеро погибших и много раненых. Пока Путин говорит об ударах на Ближнем Востоке, Россия отвергает мирные инициативы США в Европе и продолжает убивать в Украине. Такие жестокие атаки он намеренно осуществляет, чтобы выставить Америку слабой", - говорится в сообщении.

По его словам, единственный способ остановить российский террор - благодаря силе.

"Нужны новые и жесткие санкционные удары по российской экономике и нефтяным доходам, а также вторичные санкции против тех, кто помогает российской военной машине. Украине срочно нужны дополнительные оборонительные способности - прежде всего системы ПВО и перехватчики, артиллерийские боеприпасы, а также инвестиции в украинское оборонное производство.

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На этой неделе проходят важные международные саммиты. Они должны принести реальные результаты. У нас нет времени на ожидание. Настал момент продемонстрировать трансатлантическое единство и силу", - добавил Сибига.