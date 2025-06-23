РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10022 посетителя онлайн
Новости Фото Массированный ракетный обстрел Обстрелы Киева
6 519 10

Корпуса и общежития КПИ им. Сикорского повреждены в результате обстрела РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской атаки повреждены корпуса, общежития и спорткомплекс Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщила пресс-служба университета, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередной вражеской атаки сегодня ночью снова повреждениям подвергся кампус КПИ им:

Спорткомплекс;
несколько учебных корпусов;
четыре общежития", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Враг массированно атаковал Киев: 6 погибших, повреждены дома и станция метро (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет.

Сейчас начата ликвидация последствий.

Читайте: РФ атаковала баллистикой, "шахедами" и крылатыми ракетами: обезврежено 354 цели, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА

Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года
Корпуса и общежития КПИ повреждены во время обстрела 23 июня 2025 года

Автор: 

Киев (25791) КПИ (48) обстрел (28195) Воздушные атаки на Киев (805)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
😢😢😢
Мій Київ❤
Альма матер🙏
показать весь комментарий
23.06.2025 10:26 Ответить
+9
здохніть ****** кацапи!!
показать весь комментарий
23.06.2025 10:55 Ответить
+4
Хоч бібліотека ціла..там такий фонд..не тільки технічний
показать весь комментарий
23.06.2025 10:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
😢😢😢
Мій Київ❤
Альма матер🙏
показать весь комментарий
23.06.2025 10:26 Ответить
Хоч бібліотека ціла..там такий фонд..не тільки технічний
показать весь комментарий
23.06.2025 10:27 Ответить
здохніть ****** кацапи!!
показать весь комментарий
23.06.2025 10:55 Ответить
+1.
показать весь комментарий
23.06.2025 11:04 Ответить
кацапьска дика орда здатна тільки руйнувати.
показать весь комментарий
23.06.2025 12:43 Ответить
Вопросов к Притуле, что спровоцировал этот удар, у тебя нет?
показать весь комментарий
23.06.2025 12:47 Ответить
Судячи із зарослих бур"янами доріжок - цими корпусами давно вже не користувалися...
показать весь комментарий
23.06.2025 13:13 Ответить
нажаль, це сьогодення одного з найкращих технічних вузів україни.
показать весь комментарий
23.06.2025 17:04 Ответить
а, у мене інша думка!
між моїм навчання, та сьогоденням, довгі майже сорок років!
нічого не змінилося!
і це в одному з найкращих технічних вузів україни.
обшарпані стіни. убоге обладнання 1970 року випуску. вікна, коли останнього разу красили, вже не кажу про заміну на пакети.?
тільки в тубзікє зробили ремонт.
які вузи, такі і інженери.
показать весь комментарий
23.06.2025 17:02 Ответить
 
 