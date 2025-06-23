Корпуса и общежития КПИ им. Сикорского повреждены в результате обстрела РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате российской атаки повреждены корпуса, общежития и спорткомплекс Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Об этом сообщила пресс-служба университета, информирует Цензор.НЕТ.

"В результате очередной вражеской атаки сегодня ночью снова повреждениям подвергся кампус КПИ им:



Спорткомплекс;

несколько учебных корпусов;

четыре общежития", - говорится в сообщении.

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Информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет.

Сейчас начата ликвидация последствий.

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