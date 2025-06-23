Корпуса и общежития КПИ им. Сикорского повреждены в результате обстрела РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ
В результате российской атаки повреждены корпуса, общежития и спорткомплекс Национального технического университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".
Об этом сообщила пресс-служба университета, информирует Цензор.НЕТ.
"В результате очередной вражеской атаки сегодня ночью снова повреждениям подвергся кампус КПИ им:
Спорткомплекс;
несколько учебных корпусов;
четыре общежития", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших среди студентов/работников в результате повреждений зданий университета нет.
Сейчас начата ликвидация последствий.
Топ комментарии
+11 Nika Vesela
показать весь комментарий23.06.2025 10:26 Ответить Ссылка
+9 shokolad
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+4 Марина #594701
показать весь комментарий23.06.2025 10:27 Ответить Ссылка
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Мій Київ❤
Альма матер🙏
між моїм навчання, та сьогоденням, довгі майже сорок років!
нічого не змінилося!
і це в одному з найкращих технічних вузів україни.
обшарпані стіни. убоге обладнання 1970 року випуску. вікна, коли останнього разу красили, вже не кажу про заміну на пакети.?
тільки в тубзікє зробили ремонт.
які вузи, такі і інженери.