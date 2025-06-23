Корпуси та гуртожитки КПІ ім. Сікорського пошкоджено внаслідок обстрілу РФ. ФОТОрепортаж
Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси, гуртожитки і спорткомплекс Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".
Про це повідомила пресслужба університету, інформує Цензор.НЕТ.
"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні вночі знову пошкоджень зазнав кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського:
Спорткомплекс;
декілька навчальних корпусів;
чотири гуртожитки", - йдеться в повідомленні.
Інформації про постраждалих серед студентів/працівників внаслідок пошкоджень будівель університету немає.
Наразі розпочато ліквідацію наслідків.
Топ коментарі
+11 Nika Vesela
показати весь коментар23.06.2025 10:26 Відповісти Посилання
+9 shokolad
показати весь коментар23.06.2025 10:55 Відповісти Посилання
+4 Марина #594701
показати весь коментар23.06.2025 10:27 Відповісти Посилання
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Мій Київ❤
Альма матер🙏
між моїм навчання, та сьогоденням, довгі майже сорок років!
нічого не змінилося!
і це в одному з найкращих технічних вузів україни.
обшарпані стіни. убоге обладнання 1970 року випуску. вікна, коли останнього разу красили, вже не кажу про заміну на пакети.?
тільки в тубзікє зробили ремонт.
які вузи, такі і інженери.