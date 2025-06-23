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Корпуси та гуртожитки КПІ ім. Сікорського пошкоджено внаслідок обстрілу РФ. ФОТОрепортаж

Внаслідок російської атаки пошкоджено корпуси, гуртожитки і спорткомплекс Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Про це повідомила пресслужба університету, інформує Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чергової ворожої атаки сьогодні вночі знову пошкоджень зазнав кампус КПІ ім. Ігоря Сікорського:

Спорткомплекс;
декілька навчальних корпусів;
чотири гуртожитки", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Ворог масовано атакував Київ: 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інформації про постраждалих серед студентів/працівників внаслідок пошкоджень будівель університету немає.

Наразі розпочато ліквідацію наслідків.

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Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року
Корпуси та гуртожитки КПІ пошкоджено під час обстрілу 23 червня 2025 року

Автор: 

Київ (19791) КПІ (30) обстріл (29527) Повітряні атаки на Київ (862)


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Топ коментарі
+11
😢😢😢
Мій Київ❤
Альма матер🙏
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23.06.2025 10:26 Відповісти
+9
здохніть ****** кацапи!!
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23.06.2025 10:55 Відповісти
+4
Хоч бібліотека ціла..там такий фонд..не тільки технічний
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23.06.2025 10:27 Відповісти
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😢😢😢
Мій Київ❤
Альма матер🙏
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23.06.2025 10:26 Відповісти
Хоч бібліотека ціла..там такий фонд..не тільки технічний
показати весь коментар
23.06.2025 10:27 Відповісти
здохніть ****** кацапи!!
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23.06.2025 10:55 Відповісти
+1.
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23.06.2025 11:04 Відповісти
кацапьска дика орда здатна тільки руйнувати.
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23.06.2025 12:43 Відповісти
Вопросов к Притуле, что спровоцировал этот удар, у тебя нет?
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23.06.2025 12:47 Відповісти
Судячи із зарослих бур"янами доріжок - цими корпусами давно вже не користувалися...
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23.06.2025 13:13 Відповісти
нажаль, це сьогодення одного з найкращих технічних вузів україни.
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23.06.2025 17:04 Відповісти
а, у мене інша думка!
між моїм навчання, та сьогоденням, довгі майже сорок років!
нічого не змінилося!
і це в одному з найкращих технічних вузів україни.
обшарпані стіни. убоге обладнання 1970 року випуску. вікна, коли останнього разу красили, вже не кажу про заміну на пакети.?
тільки в тубзікє зробили ремонт.
які вузи, такі і інженери.
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23.06.2025 17:02 Відповісти
 
 