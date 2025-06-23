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Новини Масований ракетний обстріл
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Путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб виставити Америку слабкою, - Сибіга про нічний удар по Києву

наслідки удару по Києву

Сьогодні вночі Київ перебував під масованим російським обстрілом. Терор можна зупинити лише завдяки силі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще одна ніч російського терору проти України. Сотні ракет і дронів. Київ під потужними ударами. Влучання в житлові райони. Станом на зараз - щонайменше шестеро загиблих і багато поранених. Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні ініціативи США в Європі й продовжує вбивати в Україні. Такі жорстокі атаки він навмисно здійснює, щоб виставити Америку слабкою", - йдеться у повідомленні.

За його словами, єдиний спосіб зупинити російський терор – завдяки силі.

"Потрібні нові й жорсткі санкційні удари по російській економіці та нафтових доходах, а також вторинні санкції проти тих, хто допомагає російській воєнній машині. Україні терміново потрібні додаткові оборонні спроможності – насамперед системи ППО й перехоплювачі, артилерійські боєприпаси, а також інвестиції в українське оборонне виробництво.

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Цього тижня відбуваються важливі міжнародні саміти. Вони мають принести реальні результати. У нас немає часу на очікування. Настав момент продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - додав Сибіга.

Автор: 

Київ (19791) Київська область (4131) обстріл (29527) Сибіга Андрій (536)


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Топ коментарі
+15
Слів нема. Якщо дружина Сибіги зрадить йому з сусідом, то він і тоді кричатиме, що це свідчить про слабкість Америки.
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23.06.2025 10:35 Відповісти
+4
Не я б'ю, верба б'є.

Не українців вбивають, а американців виставляють слабкими.
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23.06.2025 10:42 Відповісти
+4
Чому по мацквє кожної ночі не прилітає? Хоча б по силовим та військовим міністерствам та відділкам? 🤬
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23.06.2025 11:45 Відповісти
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Слів нема. Якщо дружина Сибіги зрадить йому з сусідом, то він і тоді кричатиме, що це свідчить про слабкість Америки.
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23.06.2025 10:35 Відповісти
Довбай, Сигіба довбай. А до трапової голови все рівно не достанеш.
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23.06.2025 10:35 Відповісти
Замість того щоб нити краще вдарив би ракетами по моцкві. Поки не буде великих жертв з другої сторони то ніхто на ці обстріли не буде звертати увагу. Тому що всі вважають Україну слабкою і хлопчиком для биття. Згадайте ситуації коли Україні відмовляли в допомозі і від України вимагали каітуляції, і ситуація мінялась коли Україна почала наносити потужні удари по Сосії. В цьому жорстокому світі крики слабкого нікого не розчулять. Можуть тільки приспати щоб не кричав і не заважав спати
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23.06.2025 10:37 Відповісти
хто, міністр закордонних справ?
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23.06.2025 12:00 Відповісти
на жаль, це не спрацює..., трамп апріорі великий, ну а якщо трамп народився в Америці, тут вже без питань - велич додається автоматично, як до країни походження великої людини...
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23.06.2025 10:39 Відповісти
Рашиський виродок путін це душевно хворе створіння , шовініст ,садист, вбивця тільки ліквідація цієї погані можливо зупинить терор проти мирних громадян.
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23.06.2025 10:40 Відповісти
Не я б'ю, верба б'є.

Не українців вбивають, а американців виставляють слабкими.
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23.06.2025 10:42 Відповісти
Та що українці ! Таки дрібниці !
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23.06.2025 10:59 Відповісти
Їх ще багато. Нічого страшного.
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23.06.2025 11:24 Відповісти
То одна - сторона медалі . А ось інша . - Ані нас не баяцца сволачі , значіт - нє уважают ,, за єто надо наказивать .
..
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23.06.2025 10:46 Відповісти
Кацапи не ******* всіх, хто не ліг під них. А американців найбільше. З китайцями - ділема ? Не надовго.
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23.06.2025 11:07 Відповісти
Який Трамп швидкий, виявляється, крім ударів по Ірану встиг насрати в штани лідору.
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23.06.2025 10:47 Відповісти
Трамп не швидкий. Все іде за планом. Його планом. Боюсь з кацапами він грає вдовгу. Щось з ними не все ОДНОЗНАЧНО. І ***** нервує - значить боїться потрапити під каток. США.
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23.06.2025 11:09 Відповісти
Трамп може зараз осадити пуйло однією тільки фразою: "Зробимо з вами як з Іраном"! І пуйло насре в штани і оголосить "перемогу без перемоги" для свого тупого і боягузливого піпла. Але Трамп ненавидить Зелю, більше ніж любить українців - і це найбільша проблема...
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23.06.2025 11:22 Відповісти
Так як з Іраном не вийде, через велику кількість факторів, і це зрозуміло усім. Далі хороших варіантів завершення війни для України нема, надій на якісь зміни всередині теж нема, тож її просто списали, як ото гнилу картоплю в магазині.
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23.06.2025 11:36 Відповісти
Звісно, що не вийде, але полякати спробувати можна, бо пуйло боягузливе і неадекватне, - раптом поведеться! Он пригожина в 23 році як злякалося. Можна іншу страшилку придумати: зараз як зробимо вам заколот в рашці - смерть Каддафі покажеться вам лафою!
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23.06.2025 12:04 Відповісти
У Пригожина за спиною було військо, але він зассав, за шо і поплатився.
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23.06.2025 12:09 Відповісти
Пригожин був надто кровожерливий (розбивав голови кувалдою). Звісно на Заході його не підтримали б ніколи, бо це міняти шило на мило, він міг би бути гірше пуйла. Ну а військо його таке як він криваве, тому кацапи його і підтримували... Гнилий був варіант - не дивно, що все це провалилося...
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23.06.2025 12:37 Відповісти
Мародерам треба ще більше красти і тоді Путлер заспокоїться.
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23.06.2025 10:53 Відповісти
Поки слабкою виглядає лише Україна, яка неспроможна ані балистикою, ані крилатими ракетами та хоча б бпла бити по території агресора. Всі винуваті крім Сібиги, який проср..в дипломатичну війну та його гундосого шефа, який прос...в все інше
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23.06.2025 11:09 Відповісти
Як можна бути Україні не слабкою, коли агент кремля і відвертий зрадник-совок сам ГК ЗСУ Сирський? Його батьки і брат вільно проживають в рашці і ФСБ їх до цих пір не згноїло в Сибіру - значить є якийсь договорняк, щоб їх не чіпали...
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23.06.2025 11:16 Відповісти
Яке воно нерозумне...
Вбивають тому,що рашисти і терористи.І тому,що командує ними
х**ло і терорист #1.
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23.06.2025 11:18 Відповісти
сибіго, бездарний жиробасе зелений, мені пох, як там кацапи виставляють штати й що ти про це кажеш.
але мені ніц не пох, що кацапи показують твого "шефа" тим, ким він насправді є - безпорадним дурнуватим непотрібним ублюдочним клоуном!!
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23.06.2025 11:18 Відповісти
Чому по мацквє кожної ночі не прилітає? Хоча б по силовим та військовим міністерствам та відділкам? 🤬
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23.06.2025 11:45 Відповісти
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:52 Відповісти
тільки українці можуть негативити своїх хто колупає ті Штати хоч як може

а коли штати напишуть що їх "нервує" не лише єрмак своєю наполегливістю і недипломатичністю, а ще й сибіга, то щиро доєднатися до того вайну

блт чому люди такі тупі
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23.06.2025 11:59 Відповісти
Якщо ці найпримітивніші маніпуляції рівня дитячого садочка і є вершина ваших дипломатичних вмінь, то в мене для вас погані новини. І усю вашу недієздатну шоблу час вже розганяти.
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23.06.2025 12:09 Відповісти
Стрілочники херові. Самі ніхера не роблять, крім грабунку України, а всі проблеми звалюють на партнерів.
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23.06.2025 12:13 Відповісти
Сибіга повідомив в Фейсбуці. Ну все ..хана *****.
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23.06.2025 12:15 Відповісти
Розкажіть мені, де взяли цього Сибігу??? Ну видно ж,що не тягне. І чому звільнили Кулебу?
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23.06.2025 13:19 Відповісти
 
 