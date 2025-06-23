Путін навмисно здійснює такі жорстокі атаки, щоб виставити Америку слабкою, - Сибіга про нічний удар по Києву
Сьогодні вночі Київ перебував під масованим російським обстрілом. Терор можна зупинити лише завдяки силі.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще одна ніч російського терору проти України. Сотні ракет і дронів. Київ під потужними ударами. Влучання в житлові райони. Станом на зараз - щонайменше шестеро загиблих і багато поранених. Поки Путін говорить про удари на Близькому Сході, Росія відкидає мирні ініціативи США в Європі й продовжує вбивати в Україні. Такі жорстокі атаки він навмисно здійснює, щоб виставити Америку слабкою", - йдеться у повідомленні.
За його словами, єдиний спосіб зупинити російський терор – завдяки силі.
"Потрібні нові й жорсткі санкційні удари по російській економіці та нафтових доходах, а також вторинні санкції проти тих, хто допомагає російській воєнній машині. Україні терміново потрібні додаткові оборонні спроможності – насамперед системи ППО й перехоплювачі, артилерійські боєприпаси, а також інвестиції в українське оборонне виробництво.
Цього тижня відбуваються важливі міжнародні саміти. Вони мають принести реальні результати. У нас немає часу на очікування. Настав момент продемонструвати трансатлантичну єдність і силу", - додав Сибіга.
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Не я б'ю, верба б'є.Не українців вбивають, а американців виставляють слабкими.
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Вбивають тому,що рашисти і терористи.І тому,що командує ними
х**ло і терорист #1.
але мені ніц не пох, що кацапи показують твого "шефа" тим, ким він насправді є - безпорадним дурнуватим непотрібним ублюдочним клоуном!!
До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
а коли штати напишуть що їх "нервує" не лише єрмак своєю наполегливістю і недипломатичністю, а ще й сибіга, то щиро доєднатися до того вайну
блт чому люди такі тупі