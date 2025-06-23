Барро: Ядерная программа Ирана угрожает Европе, но решение - только дипломатическое
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу как для Ближнего Востока, включая Израиль, так и для Европы.
Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.
В то же время, по убеждению французского министра, единственным путем урегулирования ситуации должны оставаться дипломатические переговоры.
"Ядерная программа Ирана представляет угрозу существованию Израиля, для всего региона и Европы. Военный путь не является выходом из ситуации, только переговоры позволят надолго урегулировать ядерную программу Ирана", - подчеркнул Барро.
Он призвал все стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению ударов. Также глава МИД Франции обратился к Ирану с просьбой воздержаться от действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию.
"Не следует полагаться только на силу и бомбы, чтобы добиться смены режима", - отметил министр.
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, Ізраіль та Іран !!
Адже "єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори".
Невже вам там у Європі не зрозуміло і досі , що - диктатури дипломатію не розуміють !! Не розуміють і не розумітимуть ніколи , вона їм пох , і чхати вони на неї хотіли . Вони розуміють тільки силу , силу і ще раз - СИЛУ , млять !!
Дипломатія на думку диктаторів це прояв слабкості . !!
Більшість європейських політиків все розуміють , бо самі ж часто заявляють те про що говорю і я . Особливо балтійці і скандинави .
Але вже порядком осточортіло те що вони - сьогодні говорять одне , а завтра вже зовсім інше . Ніякої послідовності .
А диктатори ж бачать що немає міцного опору , а є лише одні дебільні заяви про дипломатичне вирішення , і гнуть далі своє . Ще завзятіше .
До змови причетні військові та політичні фігури, представники ділових кіл і духовенства. "Тегеран сповнений змовами. Вони підтримують контакти з європейцями. Усі розуміють, що дні Хаменеї полічені. Навіть якщо він збереже посаду, влади у нього не буде", - заявляє іранське джерело.
Можливим наступником називають колишнього президента Хасана Роухані, представника «прагматичного» табору. При цьому джерела заявляють: Роухані не бере участі в дискусіях про можливу зміну верховного лідера.
Джерела також повідомляють, що хочуть досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом. Вони не приховують страху перед викриттям, але заявляють, що готові піти на ризик, щоб привернути увагу міжнародної спільноти та прозондувати її реакцію.
Одне з джерел розповіло, що мирна угода зі США та Ізраїлем навіть після зміни лідера може виявитися малодосяжною. Однак вони впевнені, що навіть з урахуванням цього Хаменеї має бути відсторонений від влади.