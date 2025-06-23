Барро: Ядерная программа Ирана угрожает Европе, но решение - только дипломатическое

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу как для Ближнего Востока, включая Израиль, так и для Европы.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по убеждению французского министра, единственным путем урегулирования ситуации должны оставаться дипломатические переговоры.

"Ядерная программа Ирана представляет угрозу существованию Израиля, для всего региона и Европы. Военный путь не является выходом из ситуации, только переговоры позволят надолго урегулировать ядерную программу Ирана", - подчеркнул Барро.

Он призвал все стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению ударов. Также глава МИД Франции обратился к Ирану с просьбой воздержаться от действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию.

"Не следует полагаться только на силу и бомбы, чтобы добиться смены режима", - отметил министр.

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