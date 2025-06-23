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Новости Атаки Ирана на Израиль
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Барро: Ядерная программа Ирана угрожает Европе, но решение - только дипломатическое

Госсекретарь Франции по делам Европы Жан-Ноэль Барро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что ядерная программа Ирана представляет прямую угрозу как для Ближнего Востока, включая Израиль, так и для Европы.

Об этом сообщает Le Figaro, передает Цензор.НЕТ.

В то же время, по убеждению французского министра, единственным путем урегулирования ситуации должны оставаться дипломатические переговоры.

"Ядерная программа Ирана представляет угрозу существованию Израиля, для всего региона и Европы. Военный путь не является выходом из ситуации, только переговоры позволят надолго урегулировать ядерную программу Ирана", - подчеркнул Барро.

Он призвал все стороны конфликта к сдержанности и немедленному прекращению ударов. Также глава МИД Франции обратился к Ирану с просьбой воздержаться от действий, которые могут еще больше дестабилизировать ситуацию.

"Не следует полагаться только на силу и бомбы, чтобы добиться смены режима", - отметил министр.

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Автор: 

Европа (1940) ядерная безопасность (516) Барро Жан-Ноэль (41)


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Топ комментарии
+7
Ви вже своєю дипломатією задовбали , вибачте за слово, Украіну
, Ізраіль та Іран !!
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23.06.2025 11:43 Ответить
+6
Ізраїль сказав терпілами не будем - нех сюсюкатись з Іраном
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23.06.2025 11:44 Ответить
+6
Безхребетність Європи вже починає бісити .
Невже вам там у Європі не зрозуміло і досі , що - диктатури дипломатію не розуміють !! Не розуміють і не розумітимуть ніколи , вона їм пох , і чхати вони на неї хотіли . Вони розуміють тільки силу , силу і ще раз - СИЛУ , млять !!
Дипломатія на думку диктаторів це прояв слабкості . !!
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23.06.2025 11:55 Ответить
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Ви вже своєю дипломатією задовбали , вибачте за слово, Украіну
, Ізраіль та Іран !!
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23.06.2025 11:43 Ответить
Ізраїль сказав терпілами не будем - нех сюсюкатись з Іраном
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23.06.2025 11:44 Ответить
А почему нужно с Израилем сюсюкаться? Давайте тогда ни с кем не будем сюсюкаться? Или это другое, как сказал наш украинский потужный?
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23.06.2025 12:10 Ответить
А хто з ним вась - вась - сусіди хочуть його задавити
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23.06.2025 12:13 Ответить
Соседи хотят задавить Израиль ( если я правильно понял), То почему Израиль приглашает гопоту из другого района разобраться с соседями?
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23.06.2025 12:15 Ответить
Цих "гопників" в другій країні 10 млн і до біса в Конгресі - от вони йдуть на виручку своїм
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23.06.2025 12:19 Ответить
А США він закликав "утриматися від дій, що можуть ще більше дестабілізувати ситуацію"?

Адже "єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори".
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23.06.2025 11:48 Ответить
иди в сраку куколд бкззубый, в каменный век иран и его программу а сам бы вычестил свой джамаат парижский сначала от гавна имммгрансткого
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23.06.2025 11:48 Ответить
З фанатиками дипломатія не працює.
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23.06.2025 11:50 Ответить
Ну яка дипломатія може бути із мавпою з гранатою?
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23.06.2025 11:52 Ответить
Толєрасти на кшталт цього жана-ноеля вважають, що мавпа погодиться поміняти гранату на банани. Але забувають, що мавпа, навіть якщо і погодиться, все одно жбурне гранату - бо мавпі треба звільнити лапу для бананів.
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23.06.2025 12:01 Ответить
Воно й видно - від дипломатії стурбованості у світі зараз запанували мир і злагода!
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23.06.2025 11:54 Ответить
Безхребетність Європи вже починає бісити .
Невже вам там у Європі не зрозуміло і досі , що - диктатури дипломатію не розуміють !! Не розуміють і не розумітимуть ніколи , вона їм пох , і чхати вони на неї хотіли . Вони розуміють тільки силу , силу і ще раз - СИЛУ , млять !!
Дипломатія на думку диктаторів це прояв слабкості . !!
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23.06.2025 11:55 Ответить
Все вони розуміють. І обсираються. Так боялися впрягтися за Україну, а тут доведеться впрягтися за Ізраїль, проти тієї самої Вісі зла.
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23.06.2025 12:05 Ответить
Так , розуміють звісно . Це я так , просто - випустив емоції .
Більшість європейських політиків все розуміють , бо самі ж часто заявляють те про що говорю і я . Особливо балтійці і скандинави .
Але вже порядком осточортіло те що вони - сьогодні говорять одне , а завтра вже зовсім інше . Ніякої послідовності .
А диктатори ж бачать що немає міцного опору , а є лише одні дебільні заяви про дипломатичне вирішення , і гнуть далі своє . Ще завзятіше .
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23.06.2025 12:32 Ответить
Ой, там вже Китай через своїх проксі влазить. І якщо США зараз не розберуться з Іраном остаточно, їх репутація у світі буде помножена на нуль. Вони втратять цей регіон, і нетільки. І тоді почнеться нова ера домінування диктаторських виродків, Сі, *****, Кімів та ін. Довигодовували диктаторські режими?
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23.06.2025 12:00 Ответить
То пошліть до Хамєйні парочку джедаїв.
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23.06.2025 12:01 Ответить
Як сказав вчора ввечері О. Невзоров, високоточні американські 13-тонні 'пенетратори' все ж промахнулися десь на 2,5 тис. км, влучивши у Фродо замість Новоогарьово: знищення відомого бункера разом з його вмістом враз вирішило дуже багато проблем, включно з близькосхідною.
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23.06.2025 12:03 Ответить
Как на данном этапе развития ядерная программа Ирана угрожает Европе? Вруны!
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23.06.2025 12:06 Ответить
Як пише видання The Atlantic, високопоставлені представники іранського режиму, під впливом ізраїльських і американських ударів, обговорюють питання про усунення аятоли Алі Хаменеї від керівництва Ісламською республікою.

До змови причетні військові та політичні фігури, представники ділових кіл і духовенства. "Тегеран сповнений змовами. Вони підтримують контакти з європейцями. Усі розуміють, що дні Хаменеї полічені. Навіть якщо він збереже посаду, влади у нього не буде", - заявляє іранське джерело.

Можливим наступником називають колишнього президента Хасана Роухані, представника «прагматичного» табору. При цьому джерела заявляють: Роухані не бере участі в дискусіях про можливу зміну верховного лідера.

Джерела також повідомляють, що хочуть досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом. Вони не приховують страху перед викриттям, але заявляють, що готові піти на ризик, щоб привернути увагу міжнародної спільноти та прозондувати її реакцію.

Одне з джерел розповіло, що мирна угода зі США та Ізраїлем навіть після зміни лідера може виявитися малодосяжною. Однак вони впевнені, що навіть з урахуванням цього Хаменеї має бути відсторонений від влади.
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23.06.2025 12:07 Ответить
а щось окрім стурбованності дипломати змогли придумати за ці роки? Сьогодні Рашка вбива Україну, завтра Іран буде вбивати Ізраїль. Тож Ізраїль подивився на це, та вирішив не чекати.
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23.06.2025 12:23 Ответить
Сравнили хер с пальцем! Израиль без США как Беларусь без кацапстана! или КДНР без КНР
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23.06.2025 12:28 Ответить
Продовжити жевати шмарклі докі обдзюрені рушники не підірвуть заряд у центрі Парижу?
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23.06.2025 12:23 Ответить
через сцикунство европи стосовно путіна тепер можна все в тому числі нападати якщо ти на єврей на всіх хто тобі не подобається.
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23.06.2025 12:36 Ответить
А у вас є свій розум?,подумайте де більша для вас загроза.Підсилюйте Україну яка знаходиться в Європі та стримує нового гітлера, інакше незабаром побачите кацапів у сувальському коридорі.
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23.06.2025 12:42 Ответить
новини з майбутнього: іран підірвав атомну бомбу в Парижі, але офіційні особи франції все ж вважають, що єдиний шлях врегулювання ситуації - це дипломатичні переговори
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23.06.2025 12:50 Ответить
Колись США Японію так заспокоювала,дипломатією в 12 кілотон
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23.06.2025 14:09 Ответить
 
 