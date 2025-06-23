Барро: Ядерна програма Ірану загрожує Європі, але вирішення - тільки дипломатичне

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ядерна програма Ірану становить пряму загрозу як для Близького Сходу, включно з Ізраїлем, так і для Європи.

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, на переконання французького міністра, єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори.

"Ядерна програма Ірану становить загрозу існуванню Ізраїлю, для всього регіону та Європи. Військовий шлях не є виходом із ситуації, тільки переговори дозволять надовго врегулювати ядерну програму Ірану", - наголосив Барро.

Він закликав усі сторони конфлікту до стриманості та негайного припинення ударів. Також очільник МЗС Франції звернувся до Ірану з проханням утриматися від дій, що можуть ще більше дестабілізувати ситуацію.

"Не слід покладатися тільки на силу і бомби, щоб домогтися зміни режиму", - зазначив міністр.

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