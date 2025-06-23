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Новини Атаки Ірану на Ізраїль
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Барро: Ядерна програма Ірану загрожує Європі, але вирішення - тільки дипломатичне

Держсекретар Франції у справах Європи Жан-Ноель Барро

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ядерна програма Ірану становить пряму загрозу як для Близького Сходу, включно з Ізраїлем, так і для Європи. 

Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.

Водночас, на переконання французького міністра, єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори.

"Ядерна програма Ірану становить загрозу існуванню Ізраїлю, для всього регіону та Європи. Військовий шлях не є виходом із ситуації, тільки переговори дозволять надовго врегулювати ядерну програму Ірану", - наголосив Барро.

Він закликав усі сторони конфлікту до стриманості та негайного припинення ударів. Також очільник МЗС Франції звернувся до Ірану з проханням утриматися від дій, що можуть ще більше дестабілізувати ситуацію.

"Не слід покладатися тільки на силу і бомби, щоб домогтися зміни режиму", - зазначив міністр.

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Автор: 

Європа (1899) ядерна безпека (586) Барро Жан-Ноель (41)


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Топ коментарі
+7
Ви вже своєю дипломатією задовбали , вибачте за слово, Украіну
, Ізраіль та Іран !!
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23.06.2025 11:43 Відповісти
+6
Ізраїль сказав терпілами не будем - нех сюсюкатись з Іраном
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23.06.2025 11:44 Відповісти
+6
Безхребетність Європи вже починає бісити .
Невже вам там у Європі не зрозуміло і досі , що - диктатури дипломатію не розуміють !! Не розуміють і не розумітимуть ніколи , вона їм пох , і чхати вони на неї хотіли . Вони розуміють тільки силу , силу і ще раз - СИЛУ , млять !!
Дипломатія на думку диктаторів це прояв слабкості . !!
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23.06.2025 11:55 Відповісти
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Ви вже своєю дипломатією задовбали , вибачте за слово, Украіну
, Ізраіль та Іран !!
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23.06.2025 11:43 Відповісти
Ізраїль сказав терпілами не будем - нех сюсюкатись з Іраном
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23.06.2025 11:44 Відповісти
А почему нужно с Израилем сюсюкаться? Давайте тогда ни с кем не будем сюсюкаться? Или это другое, как сказал наш украинский потужный?
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23.06.2025 12:10 Відповісти
А хто з ним вась - вась - сусіди хочуть його задавити
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23.06.2025 12:13 Відповісти
Соседи хотят задавить Израиль ( если я правильно понял), То почему Израиль приглашает гопоту из другого района разобраться с соседями?
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23.06.2025 12:15 Відповісти
Цих "гопників" в другій країні 10 млн і до біса в Конгресі - от вони йдуть на виручку своїм
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23.06.2025 12:19 Відповісти
А США він закликав "утриматися від дій, що можуть ще більше дестабілізувати ситуацію"?

Адже "єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори".
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23.06.2025 11:48 Відповісти
иди в сраку куколд бкззубый, в каменный век иран и его программу а сам бы вычестил свой джамаат парижский сначала от гавна имммгрансткого
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23.06.2025 11:48 Відповісти
З фанатиками дипломатія не працює.
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23.06.2025 11:50 Відповісти
Ну яка дипломатія може бути із мавпою з гранатою?
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23.06.2025 11:52 Відповісти
Толєрасти на кшталт цього жана-ноеля вважають, що мавпа погодиться поміняти гранату на банани. Але забувають, що мавпа, навіть якщо і погодиться, все одно жбурне гранату - бо мавпі треба звільнити лапу для бананів.
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23.06.2025 12:01 Відповісти
Воно й видно - від дипломатії стурбованості у світі зараз запанували мир і злагода!
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23.06.2025 11:54 Відповісти
Безхребетність Європи вже починає бісити .
Невже вам там у Європі не зрозуміло і досі , що - диктатури дипломатію не розуміють !! Не розуміють і не розумітимуть ніколи , вона їм пох , і чхати вони на неї хотіли . Вони розуміють тільки силу , силу і ще раз - СИЛУ , млять !!
Дипломатія на думку диктаторів це прояв слабкості . !!
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23.06.2025 11:55 Відповісти
Все вони розуміють. І обсираються. Так боялися впрягтися за Україну, а тут доведеться впрягтися за Ізраїль, проти тієї самої Вісі зла.
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23.06.2025 12:05 Відповісти
Так , розуміють звісно . Це я так , просто - випустив емоції .
Більшість європейських політиків все розуміють , бо самі ж часто заявляють те про що говорю і я . Особливо балтійці і скандинави .
Але вже порядком осточортіло те що вони - сьогодні говорять одне , а завтра вже зовсім інше . Ніякої послідовності .
А диктатори ж бачать що немає міцного опору , а є лише одні дебільні заяви про дипломатичне вирішення , і гнуть далі своє . Ще завзятіше .
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23.06.2025 12:32 Відповісти
Ой, там вже Китай через своїх проксі влазить. І якщо США зараз не розберуться з Іраном остаточно, їх репутація у світі буде помножена на нуль. Вони втратять цей регіон, і нетільки. І тоді почнеться нова ера домінування диктаторських виродків, Сі, *****, Кімів та ін. Довигодовували диктаторські режими?
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23.06.2025 12:00 Відповісти
То пошліть до Хамєйні парочку джедаїв.
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23.06.2025 12:01 Відповісти
Як сказав вчора ввечері О. Невзоров, високоточні американські 13-тонні 'пенетратори' все ж промахнулися десь на 2,5 тис. км, влучивши у Фродо замість Новоогарьово: знищення відомого бункера разом з його вмістом враз вирішило дуже багато проблем, включно з близькосхідною.
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23.06.2025 12:03 Відповісти
Как на данном этапе развития ядерная программа Ирана угрожает Европе? Вруны!
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23.06.2025 12:06 Відповісти
Як пише видання The Atlantic, високопоставлені представники іранського режиму, під впливом ізраїльських і американських ударів, обговорюють питання про усунення аятоли Алі Хаменеї від керівництва Ісламською республікою.

До змови причетні військові та політичні фігури, представники ділових кіл і духовенства. "Тегеран сповнений змовами. Вони підтримують контакти з європейцями. Усі розуміють, що дні Хаменеї полічені. Навіть якщо він збереже посаду, влади у нього не буде", - заявляє іранське джерело.

Можливим наступником називають колишнього президента Хасана Роухані, представника «прагматичного» табору. При цьому джерела заявляють: Роухані не бере участі в дискусіях про можливу зміну верховного лідера.

Джерела також повідомляють, що хочуть досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом. Вони не приховують страху перед викриттям, але заявляють, що готові піти на ризик, щоб привернути увагу міжнародної спільноти та прозондувати її реакцію.

Одне з джерел розповіло, що мирна угода зі США та Ізраїлем навіть після зміни лідера може виявитися малодосяжною. Однак вони впевнені, що навіть з урахуванням цього Хаменеї має бути відсторонений від влади.
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23.06.2025 12:07 Відповісти
а щось окрім стурбованності дипломати змогли придумати за ці роки? Сьогодні Рашка вбива Україну, завтра Іран буде вбивати Ізраїль. Тож Ізраїль подивився на це, та вирішив не чекати.
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23.06.2025 12:23 Відповісти
Сравнили хер с пальцем! Израиль без США как Беларусь без кацапстана! или КДНР без КНР
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23.06.2025 12:28 Відповісти
Продовжити жевати шмарклі докі обдзюрені рушники не підірвуть заряд у центрі Парижу?
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23.06.2025 12:23 Відповісти
через сцикунство европи стосовно путіна тепер можна все в тому числі нападати якщо ти на єврей на всіх хто тобі не подобається.
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23.06.2025 12:36 Відповісти
А у вас є свій розум?,подумайте де більша для вас загроза.Підсилюйте Україну яка знаходиться в Європі та стримує нового гітлера, інакше незабаром побачите кацапів у сувальському коридорі.
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23.06.2025 12:42 Відповісти
новини з майбутнього: іран підірвав атомну бомбу в Парижі, але офіційні особи франції все ж вважають, що єдиний шлях врегулювання ситуації - це дипломатичні переговори
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23.06.2025 12:50 Відповісти
Колись США Японію так заспокоювала,дипломатією в 12 кілотон
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23.06.2025 14:09 Відповісти
 
 