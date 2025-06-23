Барро: Ядерна програма Ірану загрожує Європі, але вирішення - тільки дипломатичне
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що ядерна програма Ірану становить пряму загрозу як для Близького Сходу, включно з Ізраїлем, так і для Європи.
Про це повідомляє Le Figaro, передає Цензор.НЕТ.
Водночас, на переконання французького міністра, єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори.
"Ядерна програма Ірану становить загрозу існуванню Ізраїлю, для всього регіону та Європи. Військовий шлях не є виходом із ситуації, тільки переговори дозволять надовго врегулювати ядерну програму Ірану", - наголосив Барро.
Він закликав усі сторони конфлікту до стриманості та негайного припинення ударів. Також очільник МЗС Франції звернувся до Ірану з проханням утриматися від дій, що можуть ще більше дестабілізувати ситуацію.
"Не слід покладатися тільки на силу і бомби, щоб домогтися зміни режиму", - зазначив міністр.
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, Ізраіль та Іран !!
Адже "єдиним шляхом врегулювання ситуації мають залишатися дипломатичні переговори".
Невже вам там у Європі не зрозуміло і досі , що - диктатури дипломатію не розуміють !! Не розуміють і не розумітимуть ніколи , вона їм пох , і чхати вони на неї хотіли . Вони розуміють тільки силу , силу і ще раз - СИЛУ , млять !!
Дипломатія на думку диктаторів це прояв слабкості . !!
Більшість європейських політиків все розуміють , бо самі ж часто заявляють те про що говорю і я . Особливо балтійці і скандинави .
Але вже порядком осточортіло те що вони - сьогодні говорять одне , а завтра вже зовсім інше . Ніякої послідовності .
А диктатори ж бачать що немає міцного опору , а є лише одні дебільні заяви про дипломатичне вирішення , і гнуть далі своє . Ще завзятіше .
До змови причетні військові та політичні фігури, представники ділових кіл і духовенства. "Тегеран сповнений змовами. Вони підтримують контакти з європейцями. Усі розуміють, що дні Хаменеї полічені. Навіть якщо він збереже посаду, влади у нього не буде", - заявляє іранське джерело.
Можливим наступником називають колишнього президента Хасана Роухані, представника «прагматичного» табору. При цьому джерела заявляють: Роухані не бере участі в дискусіях про можливу зміну верховного лідера.
Джерела також повідомляють, що хочуть досягти угоди з президентом США Дональдом Трампом. Вони не приховують страху перед викриттям, але заявляють, що готові піти на ризик, щоб привернути увагу міжнародної спільноти та прозондувати її реакцію.
Одне з джерел розповіло, що мирна угода зі США та Ізраїлем навіть після зміни лідера може виявитися малодосяжною. Однак вони впевнені, що навіть з урахуванням цього Хаменеї має бути відсторонений від влади.