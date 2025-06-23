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Новости Визит Зеленского в Британию
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Зеленский в Великобритании встретится с королем Чарльзом III и Стармером

Зеленский отправился в Великобританию. Какие встречи запланированы

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию проведет встречу с королем Чарльзом III и премьером Киром Стармером.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом", - сказал он.

Также президент посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителей аналитических центров.

Также читайте: Зеленский о ночном ударе РФ по Киеву и Киевщине: сегодня буду говорить в Британии о защите и усилении давления на РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Великобритания (5046) Зеленский Владимир (21064) Сергей Никифоров (157) Чарльз III (20)


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Топ комментарии
+8
Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером
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23.06.2025 13:25 Ответить
+8
Мабуть король Чарльз - єдиний хто ще може терпіти 🤡 завдяки бездоганному вихованню
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23.06.2025 13:26 Ответить
+6
Від обстрілів тікає...

Цікаво, куди почне літати, коли його всі країни пошлють..у Ватикан? Офшори?
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23.06.2025 13:32 Ответить
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Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером
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23.06.2025 13:25 Ответить
Від обстрілів тікає...

Цікаво, куди почне літати, коли його всі країни пошлють..у Ватикан? Офшори?
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23.06.2025 13:32 Ответить
Мабуть король Чарльз - єдиний хто ще може терпіти 🤡 завдяки бездоганному вихованню
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23.06.2025 13:26 Ответить
Та ти знаєш , друже, порівнянно з трумпом навіть Зе виглядає більш-меньш пристойно. Сам в шоці , що таке може бути
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23.06.2025 13:27 Ответить
Чисту футболку не забудь вбрати!
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23.06.2025 13:30 Ответить
Його всього начасі вже до пралки..
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23.06.2025 13:33 Ответить
а який сенс? поручкатися з королем? коаліція охочих? така користь від цих мандрівок як у тій казці як жаби подорожували https://youtu.be/q4wLLa7VWNc
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23.06.2025 13:31 Ответить
Україну під обстріли..а Київ взагалі зрівняти до стану Маріка

Докийого немає
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23.06.2025 13:34 Ответить
так до Короля в футболці і штанах хакі =НЕ ПУСТЯТЬ
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23.06.2025 13:36 Ответить
Цю тварюку гундосу треба прикувати на Майдані, тоді й Київ буде захищений!
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23.06.2025 13:38 Ответить
А дЄрмака на Дарницькій площі.
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23.06.2025 13:45 Ответить
Навіщо бідоносець постійно кудись їде, якщо результатов від поїздок нуль або меньше? При цьому існуючи проблеми в середені країни ніхто не вирішує...
Може просто нехоче в Києві ночувати?
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23.06.2025 13:40 Ответить
Набридло в бункері спати. Йому кохфе, круасани, вежа Ейфеля потрібні
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23.06.2025 13:46 Ответить
что то Зеленский зачастил к Королю... с премьером то понятно, так как это управление, и все решения от правительства принимаются... а к Королю то зачем? или Чарльзу третьему, нравятся номера которые он может делать? номер с роялем показать решил наш Главком?
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23.06.2025 13:45 Ответить
Шут їде до короля!!!!
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23.06.2025 13:59 Ответить
я дивлюсь вже якась тенденція намалювалась, як тільки масований обстріл України/Києва найвеличнішого ніколи немає...
Співпадіння???
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23.06.2025 14:10 Ответить
Чому його випусеають с концтабору
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23.06.2025 14:32 Ответить
Зє підкрадається до Гааги, щоб не пропустити вечерю, свіжі фотки зробити, лохторат буде плескати потужним досягненням
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23.06.2025 14:33 Ответить
Та йому начхати на Гаагу й на нас. Він хоче змитись, подалі. Але ближче до своїх грошей.

Я б скумбрію й скумбіят у Києві оселила, була б моя воля. І нашийники з вибухівкою - тато періметр перетинає, голів немає.

зе! Та його гопкомпанія забагато заборгували. Й повинні вілповідати на рівні з пуйлом.
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23.06.2025 14:54 Ответить
лайк не Зєлєнскому, а королю Чарльзу III та Стармеру, які розуміють хто насправді в Україні "тягне службу".. і це - точно не зеленські чи дермакі-арагніди, це - знак визнання Британією жертовності українців та наших геройських Сил Оборони..
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23.06.2025 14:56 Ответить
Де вони руки відмивають, після того як поздоровкаються ?
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23.06.2025 15:54 Ответить
 
 