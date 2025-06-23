Зеленский в Великобритании встретится с королем Чарльзом III и Стармером

Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию проведет встречу с королем Чарльзом III и премьером Киром Стармером.

Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом", - сказал он.

Также президент посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителей аналитических центров.

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