Зеленский в Великобритании встретится с королем Чарльзом III и Стармером
Президент Владимир Зеленский в рамках визита в Великобританию проведет встречу с королем Чарльзом III и премьером Киром Стармером.
Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Во время визита президент Украины встретится с королем Чарльзом III, премьер-министром Киром Стармером, спикерами обеих палат парламента Линдси Гойлом и лордом Джоном Макфолом", - сказал он.
Также президент посетит украинских военных, которые проходят подготовку в Великобритании, и представителей аналитических центров.
Топ комментарии
+8 Алекс Скела
показать весь комментарий23.06.2025 13:25 Ответить Ссылка
+8 Ukrainian Tarot
показать весь комментарий23.06.2025 13:26 Ответить Ссылка
+6 Марина #594701
показать весь комментарий23.06.2025 13:32 Ответить Ссылка
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Цікаво, куди почне літати, коли його всі країни пошлють..у Ватикан? Офшори?
Докийого немає
Може просто нехоче в Києві ночувати?
Співпадіння???
Я б скумбрію й скумбіят у Києві оселила, була б моя воля. І нашийники з вибухівкою - тато періметр перетинає, голів немає.
зе! Та його гопкомпанія забагато заборгували. Й повинні вілповідати на рівні з пуйлом.