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Новости Фото Массированный ракетный обстрел
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Зеленский о ночном ударе РФ по Киеву и Киевской области: сегодня буду говорить в Великобритании о защите и усилении давления на РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и громад.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы - российское руководство демонстративно осуждало "ракетно-бомбовые" шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и громад. Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил глава государства.

последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву
последствия удара по Киеву

По его словам, спасатели сейчас разбирают завалы и оказывают помощь везде, где нужно.

"Этот удар повредил объекты в четырех областях. Всего было 352 дрона, среди них 159 шахедов, за эту ночь, 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - добавил Зеленский.

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Он также отметил, что сегодня во время визита в Британию будет говорить с партнерами именно об этом - о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты.

"А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", - резюмирует президент.

Автор: 

Зеленский Владимир (21064) Киев (25791) Киевская область (4237) обстрел (28195)


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Топ комментарии
+17
Потужне Бла Бла Бла...
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23.06.2025 10:06 Ответить
+17
потужно-незламний морадер!
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23.06.2025 10:12 Ответить
+12
Де українська далекобійна зброя, про яку ти, пане президенте, весь час "пудриш" мозок всім українцям? Коли подібні картинки таких жахіть будуть заповнені Інетом стосовно Москви, Санкт-Петербургу, Ростова на Дону, Воронежу тощо? Коли, Володимире???
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23.06.2025 10:12 Ответить
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Потужне Бла Бла Бла...
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23.06.2025 10:06 Ответить
Так у нього ключове "говоритиму", а не "робитиму все".
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23.06.2025 10:30 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg
18.02.22

Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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23.06.2025 15:38 Ответить
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Тискуни, натискачі та затискувачі

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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23.06.2025 10:07 Ответить
Просто лицемірні мерзоти, яким вигідне повільне знищення України, бо ***** до них не лізе, поки тут застряг. Посібники геноциду.
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23.06.2025 11:55 Ответить
Де українська далекобійна зброя, про яку ти, пане президенте, весь час "пудриш" мозок всім українцям? Коли подібні картинки таких жахіть будуть заповнені Інетом стосовно Москви, Санкт-Петербургу, Ростова на Дону, Воронежу тощо? Коли, Володимире???
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23.06.2025 10:12 Ответить
Он вам нічЯво нє обіщщал.
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23.06.2025 10:21 Ответить
Чим кацапи дістають Київ ? Далекобійною зброєю ? Ні, звичайними Шахедами. Ну, пару ракет Іскандер тактичної дальності. Наш шлях що у двічі більший ? Втричі ? У нас немає звичайного аналога Шахеду - це сором ! Найпотужних менеджерів та Лідора, якийсам гуляє по столицям світу, а іншим ЗАСЬ ! Бо іміджу буде КАПУТ ! ? Так у нього КАПУТ буде у всьому.
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23.06.2025 10:31 Ответить
потужно-незламний морадер!
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23.06.2025 10:12 Ответить
Щось з минулого обстрілу я не помітив тиску, а тепер новий тиск чекає
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23.06.2025 10:13 Ответить
Тиск заради тиску - це головна думка цього СПІЧУ нашого Лідора. Бо він вже ОСОБИСТО натиснув на Орбана, вірніше на краник нафтопроводу Кацапія - Угорщина для збільшення тиску у трубі. Оце вам такий ТИСК ЗЄЛЄНСКІЙ, малята !
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23.06.2025 10:24 Ответить
От нафуя оця піссдьошь??? Що посилити, який тиск, на кого і як ця лябода повпливає??? Трохи вже подізабелла вся ця пустовня.
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23.06.2025 10:13 Ответить
В очко собі поговори. Потрібно бити у відповіть по рашистським містам. Тільки тоді міжнародна спільнота протре очі коли рашисти будуть верещати. Інакше ти тільки підігруєш *****.
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23.06.2025 10:16 Ответить
Сьогоднішній масований обстріл це результат того що на минулий обстріл коли загинуло багато мирних людей не було абсолютно ніякої адекватної реакції і відповіді як від західних країн так і від України. Тобто в очах ***** ви фактично всі підтримали московський режим і обстріли цивільних будинків. І далі це буде ще гірше і кривавіше. Допоки Україна не перестане себе вважати боксерською грушея а почне бити у відповідь щоб Сосія палала а рашисти вмивались своєю кров'ю
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23.06.2025 10:23 Ответить
Хто такий Зєлєнській ? Багато скажуть - наш президент. Проте вони знають хто взагалі вважається президентом країни ? Лялька, клоун, невіглас, нездара ? Ні - буде їх відповідь. Тоді відкрити очі потрібно й зняти політичні окуляри. Для мене особисто важливо, щоб люди відносились до президента не як до сусідів: цей "УРОД", а цей СИМПАТЯГА. Бо "урод" може бути ввічливим, гарним господарем, а їх СИМПАТЯГА ледацюгою, негідником та невігласом. Дивіться на Зєлю, а оцінюйте по результатам ! В цьому вам допомагають ЗМІ, але оцінювати РЕЗУЛЬТАТИ треба вам, друзі. І вчиться міняти погляди, не будьте впертими баранами !!!
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23.06.2025 10:19 Ответить
пздіти не ракети робити, так же ж, лідор ?
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23.06.2025 10:19 Ответить
«Нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Я хочу подякувати всім наших компаніям приватним і державним. Поставлено завдання зробити не менше ніж 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів», - сказав Зеленський. (листопад 2024)
В своїй пустій макитрі цей Говнокомандувач вже переміг...
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23.06.2025 10:21 Ответить
сьогодні говоритиму у Британії про захист та посилення тиску на РФ. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3559363
як раз нові фотки руїн можна показати - як вчасно
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23.06.2025 10:23 Ответить
Прив"яжіть ОЦЕ до ОПи на Банковій, подивимось, як воно попрацює замість ППО
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23.06.2025 10:24 Ответить
Ворог знищує Україну в одностороньому порядку, відповіді по містах рф немає ,інформаційна політика на зарубіжні країни про злочини рашизму відтсутня,провалено і переведення економіки на військові рейки хоч було три роки ,та що там головне рейтинг і збагачення.
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23.06.2025 10:27 Ответить
Поки цей організм при владі нічого не зміниться, оборона не покращиться, власна зброя не вироблятиметься, гроші розкрадатимуть, кацапи й далі вбиватимуть цілими будинками. Цей організм такий же ворог, як кацапи
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23.06.2025 10:29 Ответить
Це було ясно ще з Оманських домовленостей.
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23.06.2025 11:02 Ответить
Гастролер кожну неділю на відпочинку
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23.06.2025 10:54 Ответить
Зрозуміло що цей клоун завчасно зліняв з України
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23.06.2025 10:56 Ответить
Ця мерзота Гундоса завжди тікає перед обстрілом. Це держзрадник і маріонетка *****, яка сидить тут лише для знищення країни. Тільки повний ідіот вже цього не бачить.
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23.06.2025 11:52 Ответить
Треба обов'язково сказати !!!
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23.06.2025 11:01 Ответить
Як ми раді, що вава вчасно здристнув
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23.06.2025 11:16 Ответить
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:26 Ответить
на мокшів ***** байдуже, а от порт в новоросійську, НПЗ або газорозподільчий хаб - це те що треба
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23.06.2025 12:28 Ответить
Повна імпотентність і бездіяльність зеленої ******* на 4 році війни - це геноцид українців і знищення країни. Або імпічмент цій гундосій мразоті і створення Уряду порятунку, або з країною можете попрощатися, бо кацапня одними шахедами буде множити міста на нуль. В кого є діти, забирайте їх і виїзджайте, тут їм життя не буде, з зеленої потолоччю.
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23.06.2025 11:50 Ответить
Йшов шостий рік потужного триндежу та грабіжу
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23.06.2025 12:19 Ответить
слід говорити про захист і посилення тиску від нашого недостатньо потужного лідора
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23.06.2025 12:57 Ответить
Гастролювати і говорити ти будеш. Лише хто тебе у цьому світі уже слухає?
Маю немало друзів і знайомих за кордоном: кажуть, що нічого крім зневаги про теперішнє керівництво України там уже не почуєш. Ні від провладних, ні від опозиційних чинників. Так низько Україну не опускала ще жодна влада...
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23.06.2025 13:21 Ответить
Да шоб ти вже скоріше сдох, зелений виродок....
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23.06.2025 13:48 Ответить
 
 