Зеленский о ночном ударе РФ по Киеву и Киевской области: сегодня буду говорить в Великобритании о защите и усилении давления на РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и громад.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"После ударов по объектам ядерной программы в Иране было много шума из Москвы - российское руководство демонстративно осуждало "ракетно-бомбовые" шаги. Сегодня Москва молчит после того, как российская армия нанесла абсолютно циничный удар российско-иранскими "шахедами" и ракетами по гражданской инфраструктуре Киева и других наших городов и громад. Только в Киеве было повреждено пять многоквартирных домов. Это обычные жилые дома. По состоянию на сейчас известно о шести убитых людях. Еще один человек убит этим ударом в Белой Церкви в Киевской области. Там "шахед" попал в больницу. Мои соболезнования всем родным и близким", - отметил глава государства.



















По его словам, спасатели сейчас разбирают завалы и оказывают помощь везде, где нужно.

"Этот удар повредил объекты в четырех областях. Всего было 352 дрона, среди них 159 шахедов, за эту ночь, 16 ракет. По предварительным данным, была применена и баллистика из Северной Кореи. Значительная часть дронов и ракет была сбита нашими защитниками неба. Но не все. И каждому в странах рядом с Россией, Ираном, Северной Кореей стоит думать о том, смогут ли там защитить жизнь, если эта коалиция убийц сохранится и продолжит распространение террора", - добавил Зеленский.

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Он также отметил, что сегодня во время визита в Британию будет говорить с партнерами именно об этом - о нашей защите, которая должна стать основой значительно более сильной общей защиты.

"А также будем договариваться о новых и сильных шагах давления на Россию за эту войну и ради прекращения ударов", - резюмирует президент.