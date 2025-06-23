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Новини Фото Масований ракетний обстріл
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Зеленський про нічний удар РФ по Києву та Київщині: сьогодні говоритиму у Британії про захист та посилення тиску на РФ. ФОТОрепортаж

Сьогодні вночі російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало "ракетно-бомбові" кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив глава держави.

наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву
наслідки удару по Києву

За його словами, рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно.

"Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - додав Зеленський.

Також читайте: Ворог масовано атакував Київ: 6 загиблих, пошкоджені будинки та станція метро (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Він також зауважив, що сьогодні під час візиту в Британію говоритиме з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту.

"А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - резюмує президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24558) Київ (19791) Київська область (4131) обстріл (29527)


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Топ коментарі
+17
Потужне Бла Бла Бла...
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23.06.2025 10:06 Відповісти
+17
потужно-незламний морадер!
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23.06.2025 10:12 Відповісти
+12
Де українська далекобійна зброя, про яку ти, пане президенте, весь час "пудриш" мозок всім українцям? Коли подібні картинки таких жахіть будуть заповнені Інетом стосовно Москви, Санкт-Петербургу, Ростова на Дону, Воронежу тощо? Коли, Володимире???
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23.06.2025 10:12 Відповісти
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23.06.2025 10:06 Відповісти
Так у нього ключове "говоритиму", а не "робитиму все".
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23.06.2025 10:30 Відповісти
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg
18.02.22

Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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23.06.2025 15:38 Відповісти
Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Тискуни, натискачі та затискувачі

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
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23.06.2025 10:07 Відповісти
Просто лицемірні мерзоти, яким вигідне повільне знищення України, бо ***** до них не лізе, поки тут застряг. Посібники геноциду.
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23.06.2025 11:55 Відповісти
Де українська далекобійна зброя, про яку ти, пане президенте, весь час "пудриш" мозок всім українцям? Коли подібні картинки таких жахіть будуть заповнені Інетом стосовно Москви, Санкт-Петербургу, Ростова на Дону, Воронежу тощо? Коли, Володимире???
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23.06.2025 10:12 Відповісти
Он вам нічЯво нє обіщщал.
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23.06.2025 10:21 Відповісти
Чим кацапи дістають Київ ? Далекобійною зброєю ? Ні, звичайними Шахедами. Ну, пару ракет Іскандер тактичної дальності. Наш шлях що у двічі більший ? Втричі ? У нас немає звичайного аналога Шахеду - це сором ! Найпотужних менеджерів та Лідора, якийсам гуляє по столицям світу, а іншим ЗАСЬ ! Бо іміджу буде КАПУТ ! ? Так у нього КАПУТ буде у всьому.
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23.06.2025 10:31 Відповісти
потужно-незламний морадер!
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23.06.2025 10:12 Відповісти
Щось з минулого обстрілу я не помітив тиску, а тепер новий тиск чекає
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23.06.2025 10:13 Відповісти
Тиск заради тиску - це головна думка цього СПІЧУ нашого Лідора. Бо він вже ОСОБИСТО натиснув на Орбана, вірніше на краник нафтопроводу Кацапія - Угорщина для збільшення тиску у трубі. Оце вам такий ТИСК ЗЄЛЄНСКІЙ, малята !
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23.06.2025 10:24 Відповісти
От нафуя оця піссдьошь??? Що посилити, який тиск, на кого і як ця лябода повпливає??? Трохи вже подізабелла вся ця пустовня.
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23.06.2025 10:13 Відповісти
В очко собі поговори. Потрібно бити у відповіть по рашистським містам. Тільки тоді міжнародна спільнота протре очі коли рашисти будуть верещати. Інакше ти тільки підігруєш *****.
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23.06.2025 10:16 Відповісти
Сьогоднішній масований обстріл це результат того що на минулий обстріл коли загинуло багато мирних людей не було абсолютно ніякої адекватної реакції і відповіді як від західних країн так і від України. Тобто в очах ***** ви фактично всі підтримали московський режим і обстріли цивільних будинків. І далі це буде ще гірше і кривавіше. Допоки Україна не перестане себе вважати боксерською грушея а почне бити у відповідь щоб Сосія палала а рашисти вмивались своєю кров'ю
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23.06.2025 10:23 Відповісти
Хто такий Зєлєнській ? Багато скажуть - наш президент. Проте вони знають хто взагалі вважається президентом країни ? Лялька, клоун, невіглас, нездара ? Ні - буде їх відповідь. Тоді відкрити очі потрібно й зняти політичні окуляри. Для мене особисто важливо, щоб люди відносились до президента не як до сусідів: цей "УРОД", а цей СИМПАТЯГА. Бо "урод" може бути ввічливим, гарним господарем, а їх СИМПАТЯГА ледацюгою, негідником та невігласом. Дивіться на Зєлю, а оцінюйте по результатам ! В цьому вам допомагають ЗМІ, але оцінювати РЕЗУЛЬТАТИ треба вам, друзі. І вчиться міняти погляди, не будьте впертими баранами !!!
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23.06.2025 10:19 Відповісти
пздіти не ракети робити, так же ж, лідор ?
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23.06.2025 10:19 Відповісти
«Нарощуємо все, що стосується наших дронів. Наступного року Україна виробить як мінімум 30 тисяч далекобійних дронів. Я хочу подякувати всім наших компаніям приватним і державним. Поставлено завдання зробити не менше ніж 3 тисячі крилатих ракет і ракет-дронів», - сказав Зеленський. (листопад 2024)
В своїй пустій макитрі цей Говнокомандувач вже переміг...
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23.06.2025 10:21 Відповісти
сьогодні говоритиму у Британії про захист та посилення тиску на РФ. ФОТОрепортаж Джерело: https://censor.net/ua/p3559363
як раз нові фотки руїн можна показати - як вчасно
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23.06.2025 10:23 Відповісти
Прив"яжіть ОЦЕ до ОПи на Банковій, подивимось, як воно попрацює замість ППО
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23.06.2025 10:24 Відповісти
Ворог знищує Україну в одностороньому порядку, відповіді по містах рф немає ,інформаційна політика на зарубіжні країни про злочини рашизму відтсутня,провалено і переведення економіки на військові рейки хоч було три роки ,та що там головне рейтинг і збагачення.
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23.06.2025 10:27 Відповісти
Поки цей організм при владі нічого не зміниться, оборона не покращиться, власна зброя не вироблятиметься, гроші розкрадатимуть, кацапи й далі вбиватимуть цілими будинками. Цей організм такий же ворог, як кацапи
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23.06.2025 10:29 Відповісти
Це було ясно ще з Оманських домовленостей.
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23.06.2025 11:02 Відповісти
Гастролер кожну неділю на відпочинку
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23.06.2025 10:54 Відповісти
Зрозуміло що цей клоун завчасно зліняв з України
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23.06.2025 10:56 Відповісти
Ця мерзота Гундоса завжди тікає перед обстрілом. Це держзрадник і маріонетка *****, яка сидить тут лише для знищення країни. Тільки повний ідіот вже цього не бачить.
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23.06.2025 11:52 Відповісти
Треба обов'язково сказати !!!
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23.06.2025 11:01 Відповісти
Як ми раді, що вава вчасно здристнув
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23.06.2025 11:16 Відповісти
13 #375637

До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
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23.06.2025 11:26 Відповісти
на мокшів ***** байдуже, а от порт в новоросійську, НПЗ або газорозподільчий хаб - це те що треба
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23.06.2025 12:28 Відповісти
Повна імпотентність і бездіяльність зеленої ******* на 4 році війни - це геноцид українців і знищення країни. Або імпічмент цій гундосій мразоті і створення Уряду порятунку, або з країною можете попрощатися, бо кацапня одними шахедами буде множити міста на нуль. В кого є діти, забирайте їх і виїзджайте, тут їм життя не буде, з зеленої потолоччю.
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23.06.2025 11:50 Відповісти
Йшов шостий рік потужного триндежу та грабіжу
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23.06.2025 12:19 Відповісти
слід говорити про захист і посилення тиску від нашого недостатньо потужного лідора
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23.06.2025 12:57 Відповісти
Гастролювати і говорити ти будеш. Лише хто тебе у цьому світі уже слухає?
Маю немало друзів і знайомих за кордоном: кажуть, що нічого крім зневаги про теперішнє керівництво України там уже не почуєш. Ні від провладних, ні від опозиційних чинників. Так низько Україну не опускала ще жодна влада...
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23.06.2025 13:21 Відповісти
Да шоб ти вже скоріше сдох, зелений виродок....
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23.06.2025 13:48 Відповісти
 
 