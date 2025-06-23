Зеленський про нічний удар РФ по Києву та Київщині: сьогодні говоритиму у Британії про захист та посилення тиску на РФ. ФОТОрепортаж
Сьогодні вночі російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Після ударів по об’єктах ядерної програми в Ірані було багато галасу з Москви – російське керівництво демонстративно засуджувало "ракетно-бомбові" кроки. Сьогодні Москва мовчить після того, як російська армія завдала абсолютно цинічного удару російсько-іранськими "шахедами" та ракетами по цивільній інфраструктурі Києва та інших наших міст і громад. Тільки в Києві було пошкоджено п’ять багатоквартирних будинків. Це звичайні житлові будинки. Станом на зараз відомо про шістьох убитих людей. Ще одна людина вбита цим ударом у Білій Церкві в Київській області. Там "шахед" влучив у лікарню. Мої співчуття всім рідним та близьким", - зазначив глава держави.
За його словами, рятувальники наразі розбирають завали й надають допомогу всюди, де потрібно.
"Цей удар пошкодив об’єкти в чотирьох областях. Загалом було 352 дрони, серед них 159 шахедів, за цю ніч, 16 ракет. За попередніми даними, була застосована й балістика з Північної Кореї. Значна частина дронів і ракет була збита нашими захисниками неба. Але не всі. І кожному в країнах поруч із Росією, Іраном, Північною Кореєю варто думати про те, чи зможуть там захистити життя, якщо ця коаліція вбивць збережеться й продовжить поширення терору", - додав Зеленський.
Він також зауважив, що сьогодні під час візиту в Британію говоритиме з партнерами саме про це – про наш захист, який повинен стати основою значно сильнішого спільного захисту.
"А також будемо домовлятися про нові й сильні кроки тиску на Росію за цю війну та заради припинення ударів", - резюмує президент.
Будь ласка, зачекайте...
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18.02.22
Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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В своїй пустій макитрі цей Говнокомандувач вже переміг...
як раз нові фотки руїн можна показати - як вчасно
До яких пір це буде продовжуватись? Де належна відповідь? Зруйнуйте повністю порт у новоросійську, аеропорти у Москві, хімічний чи військовий завод, але повністю... не одним дроном і двома ракетами. а ще краще жилі квартали у мацкві !!!! Скільки можна жувати соплі? Зелений віслюк тільки їздить по світу без всякого толку і гроші витрачає!!!! Де зброя, хрипло? Де відповідь???? P S. А чому ще не один дрон, чи ракета не залетіли у Кончу Заспу?? Єдине місце , яке хотілось би бачити повністю зруйнованим!!!!
Маю немало друзів і знайомих за кордоном: кажуть, що нічого крім зневаги про теперішнє керівництво України там уже не почуєш. Ні від провладних, ні від опозиційних чинників. Так низько Україну не опускала ще жодна влада...