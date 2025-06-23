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Новини Візит Зеленського до Британії
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Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером

Зеленський вирушив до Великої Британії. Які зустрічі плануються

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Великої Британії проведе зустріч із королем Чарльзом III та прем'єром Кіром Стармером.

Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час візиту президент України зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", - сказав він.

Також президент відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії, та представників аналітичних центрів.

Також читайте: Зеленський про нічний удар РФ по Києву та Київщині: сьогодні говоритиму у Британії про захист та посилення тиску на РФ. ФОТОрепортаж

Автор: 

Велика Британія (5687) Зеленський Володимир (24558) Сергій Никифоров (163) Чарльз III (23)


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Топ коментарі
+8
Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером
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23.06.2025 13:25 Відповісти
+8
Мабуть король Чарльз - єдиний хто ще може терпіти 🤡 завдяки бездоганному вихованню
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23.06.2025 13:26 Відповісти
+6
Від обстрілів тікає...

Цікаво, куди почне літати, коли його всі країни пошлють..у Ватикан? Офшори?
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23.06.2025 13:32 Відповісти
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Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером
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23.06.2025 13:25 Відповісти
Від обстрілів тікає...

Цікаво, куди почне літати, коли його всі країни пошлють..у Ватикан? Офшори?
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23.06.2025 13:32 Відповісти
Мабуть король Чарльз - єдиний хто ще може терпіти 🤡 завдяки бездоганному вихованню
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23.06.2025 13:26 Відповісти
Та ти знаєш , друже, порівнянно з трумпом навіть Зе виглядає більш-меньш пристойно. Сам в шоці , що таке може бути
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23.06.2025 13:27 Відповісти
Чисту футболку не забудь вбрати!
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23.06.2025 13:30 Відповісти
Його всього начасі вже до пралки..
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23.06.2025 13:33 Відповісти
а який сенс? поручкатися з королем? коаліція охочих? така користь від цих мандрівок як у тій казці як жаби подорожували https://youtu.be/q4wLLa7VWNc
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23.06.2025 13:31 Відповісти
Україну під обстріли..а Київ взагалі зрівняти до стану Маріка

Докийого немає
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23.06.2025 13:34 Відповісти
так до Короля в футболці і штанах хакі =НЕ ПУСТЯТЬ
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23.06.2025 13:36 Відповісти
Цю тварюку гундосу треба прикувати на Майдані, тоді й Київ буде захищений!
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23.06.2025 13:38 Відповісти
А дЄрмака на Дарницькій площі.
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23.06.2025 13:45 Відповісти
Навіщо бідоносець постійно кудись їде, якщо результатов від поїздок нуль або меньше? При цьому існуючи проблеми в середені країни ніхто не вирішує...
Може просто нехоче в Києві ночувати?
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23.06.2025 13:40 Відповісти
Набридло в бункері спати. Йому кохфе, круасани, вежа Ейфеля потрібні
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23.06.2025 13:46 Відповісти
что то Зеленский зачастил к Королю... с премьером то понятно, так как это управление, и все решения от правительства принимаются... а к Королю то зачем? или Чарльзу третьему, нравятся номера которые он может делать? номер с роялем показать решил наш Главком?
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23.06.2025 13:45 Відповісти
Шут їде до короля!!!!
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23.06.2025 13:59 Відповісти
я дивлюсь вже якась тенденція намалювалась, як тільки масований обстріл України/Києва найвеличнішого ніколи немає...
Співпадіння???
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23.06.2025 14:10 Відповісти
Чому його випусеають с концтабору
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23.06.2025 14:32 Відповісти
Зє підкрадається до Гааги, щоб не пропустити вечерю, свіжі фотки зробити, лохторат буде плескати потужним досягненням
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23.06.2025 14:33 Відповісти
Та йому начхати на Гаагу й на нас. Він хоче змитись, подалі. Але ближче до своїх грошей.

Я б скумбрію й скумбіят у Києві оселила, була б моя воля. І нашийники з вибухівкою - тато періметр перетинає, голів немає.

зе! Та його гопкомпанія забагато заборгували. Й повинні вілповідати на рівні з пуйлом.
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23.06.2025 14:54 Відповісти
лайк не Зєлєнскому, а королю Чарльзу III та Стармеру, які розуміють хто насправді в Україні "тягне службу".. і це - точно не зеленські чи дермакі-арагніди, це - знак визнання Британією жертовності українців та наших геройських Сил Оборони..
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23.06.2025 14:56 Відповісти
Де вони руки відмивають, після того як поздоровкаються ?
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23.06.2025 15:54 Відповісти
 
 