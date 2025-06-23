Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером

Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Великої Британії проведе зустріч із королем Чарльзом III та прем'єром Кіром Стармером.

Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Під час візиту президент України зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", - сказав він.

Також президент відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії, та представників аналітичних центрів.

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