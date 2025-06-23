Зеленський у Великій Британії зустрінеться із королем Чарльзом III та Стармером
Президент Володимир Зеленський в рамках візиту до Великої Британії проведе зустріч із королем Чарльзом III та прем'єром Кіром Стармером.
Про це заявив прессекретар глави держави Сергій Никифоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Під час візиту президент України зустрінеться із королем Чарльзом ІІІ, премʼєр-міністром Кіром Стармером, спікерами обох палат парламенту Ліндсі Гойлом та лордом Джоном Макфолом", - сказав він.
Також президент відвідає українських військових, які проходять підготовку у Великій Британії, та представників аналітичних центрів.
Топ коментарі
+8 Алекс Скела
показати весь коментар23.06.2025 13:25 Відповісти Посилання
+8 Ukrainian Tarot
показати весь коментар23.06.2025 13:26 Відповісти Посилання
+6 Марина #594701
показати весь коментар23.06.2025 13:32 Відповісти Посилання
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Цікаво, куди почне літати, коли його всі країни пошлють..у Ватикан? Офшори?
Докийого немає
Може просто нехоче в Києві ночувати?
Співпадіння???
Я б скумбрію й скумбіят у Києві оселила, була б моя воля. І нашийники з вибухівкою - тато періметр перетинає, голів немає.
зе! Та його гопкомпанія забагато заборгували. Й повинні вілповідати на рівні з пуйлом.