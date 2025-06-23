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Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
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Удар РФ по Киеву: погибли три женщины и четверо мужчин. Самая молодая жертва - 22-летняя девушка. ФОТО

По состоянию на 13 часов в результате российского удара в Киеве погибли семь человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, среди погибших три женщины и четверо мужчин. Самая молодая жертва - 22-летняя девушка.

"Спасательная операция продолжается, под завалами дома в Шевченковском районе Киева могут быть люди", - уточнили в прокуратуре.

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Дом в Киеве после обстрела

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.

Автор: 

Киев (25792) обстрел (28205) прокуратура (5039) жертвы (2119)


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Топ комментарии
+20
Горіть в пеклі, москалі!!!! Всі і до останнього коліна!! Амінь!!!🙏🙏🙏
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23.06.2025 13:51 Ответить
+9
Як проголосував Київ?

На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.
Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.
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23.06.2025 14:01 Ответить
+7
+ 100 !!

то навіщо клясти клятих москалів ?
альо, українці, ви не знали про існування кацапів і йла до 2019-го року ?
знали !
п'ять років вже йшла війна, вже загинули десятки тисяч українців, але ви обрали ЗЄлєнського !!!

ви довірили своє благополуччя, майно і найдорожче - свої життя і життя своїх дітей, ЗЄлєнському !!!

тепер кровью вмиваємось за той вибір

.
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23.06.2025 14:22 Ответить
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Горіть в пеклі, москалі!!!! Всі і до останнього коліна!! Амінь!!!🙏🙏🙏
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23.06.2025 13:51 Ответить
https://t.me/kazansky2017/17745 Денис Казанський:

Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.

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23.06.2025 14:58 Ответить
Спочиивайте із спокоєм.

але кияни все одно будуть розмовляти кацапською

.
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23.06.2025 13:58 Ответить
Як проголосував Київ?

На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.
Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.
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23.06.2025 14:01 Ответить
я ні
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23.06.2025 14:04 Ответить
дивно, що в кожному обстрілі Києва винен тільки Зеленський й більш ніхто..., от якби він підписав капітуляцію ще у 22 році, тоді його вини за обстріли точно б не було...
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23.06.2025 14:20 Ответить
ти все не так зрозуміла
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23.06.2025 14:23 Ответить
Зеленський: Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги

https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg

18.02.22
Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
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23.06.2025 14:28 Ответить
Президент Зеленський, як Верховний Головнокомандувач ЗС України ВС на протязі трьох років НЕ ВИДІЛЯВ КОШТИ ДЛЯ ФІНАНСУВАННЯ ВІЙСЬКОВОГО ЗАМОВЛЕННЯ, фактично роззброюючи армію напередодні війни.

"Доля веде розумних. Дурнів вона волочить" Г. Сковорода.
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23.06.2025 15:04 Ответить
зе-предатель на посту президента отвечает только за свою тушку и тушки своих друзей, так это должно быть?
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23.06.2025 15:32 Ответить
+ 100 !!

то навіщо клясти клятих москалів ?
альо, українці, ви не знали про існування кацапів і йла до 2019-го року ?
знали !
п'ять років вже йшла війна, вже загинули десятки тисяч українців, але ви обрали ЗЄлєнського !!!

ви довірили своє благополуччя, майно і найдорожче - свої життя і життя своїх дітей, ЗЄлєнському !!!

тепер кровью вмиваємось за той вибір

.
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23.06.2025 14:22 Ответить
Я те чмо не вибирала. Притомні мої родичі теж.
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24.06.2025 01:27 Ответить
Смерть Путину!
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23.06.2025 14:09 Ответить
Де відповідт зеркальна, по кацапськім житловим будинкам, зелупи зрадники?
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23.06.2025 14:10 Ответить
Москалям знищувати українців допомогають ті хто ща три роки так і не забезпечив КОЖНИЙ РАЙОН МІСТА РЕАЛЬНИМ СПРАВЖНІМ УКРИТТЯМ ДЛЯ ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ!!!
Гроші блдь на це зіжрані як і на міражі-укріплення, а укриттів не має!!!!!!!!!!
Зараз взяла книгу де описують.укриття в Великій Британії під час другої світової війни. В кожному, в кожному будинку, розчищалися підвали, укріплювлись цокольні поверхи, оснащувались, і замість міністерст епності, мовних патрулів, кілька сот незрозумі амбудсманів і і бізненес нянь та іншої ху...і, в кожному такому критті чергували правоохоронець, санітар, народні дружини, примішення були доглянуті і завжди відчиненні.
А в нас купа ху...і невпихуємої з величезним штатом дублюючих один одного відомств, або взаналі під кожного фунта «рога і копита» за державний рахунок!!!!
Купа пустуючих покинутих цокольних приміщень особливо в прикордоних з раісією містах, бо бізнес зник, аое на них, без вікон, завжди є грати і надійний замок аби там тільки коти срали!!
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23.06.2025 14:19 Ответить
якщо час від часу не будуть гинути цівільні люди, то з чим тоді їздити на збори ПАРЄ
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23.06.2025 14:37 Ответить
Немає більш мерзеної істоти чим кацапські варвари ,що б ви всі виздихали разом з терористом путіном ,влада абсолютно бездіяльна відповіді по ворогу немає він відчув свою безкарністью ,а хтось думає про рейтинги нафіга ти йшов в ті президенти ?
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23.06.2025 14:25 Ответить
Де знищені НПЗ??!!

Зєлю геть. Вибори
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23.06.2025 14:27 Ответить
Безугла вже встигла дзявкнути, що загиблі (нехай спочивають з миром) неправильно загинули?
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23.06.2025 14:42 Ответить
https://www.5.ua/dv/tresh/354095 "Карма": Безугла цинічно прокоментувала влучання російської ракети у квартиру Тополі (фото)
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23.06.2025 15:01 Ответить
Коли вже її карма наздожене,, Це проти всіх законів природи, не можна безкінечно шити бруд і залишатися безкарною,,
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23.06.2025 15:51 Ответить
А що, Абрамович не дає згоди бомбити Москву ? Поки не буде адекватної
відповіді, бомбудування буде постійно.
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23.06.2025 15:03 Ответить
Щоб не руйнували міст, владі треба порадитись з психологами; вони можуть дати пораду. Наприклад, демонстративно запрошувати путіна і лаврові на похорон.
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23.06.2025 15:19 Ответить
 
 