Удар РФ по Киеву: погибли три женщины и четверо мужчин. Самая молодая жертва - 22-летняя девушка. ФОТО
По состоянию на 13 часов в результате российского удара в Киеве погибли семь человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.
Как отмечается, среди погибших три женщины и четверо мужчин. Самая молодая жертва - 22-летняя девушка.
"Спасательная операция продолжается, под завалами дома в Шевченковском районе Киева могут быть люди", - уточнили в прокуратуре.
При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.
Топ комментарии
+20 Oleksandra Miatenko
показать весь комментарий23.06.2025 13:51 Ответить Ссылка
+9 tanix pristavka
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+7 mg42ua
показать весь комментарий23.06.2025 14:22 Ответить Ссылка
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Напоминаю, что лучшая расплата за убийство спящих мирных жителей - это донат на дроны для ЗСУ, чтобы как можно больше российских террористов вернулись домой в цинковых ящиках.
Гневные комментарии мало что могут изменить. Изменить ситуацию поможет радикальное сокращение поголовья убийц женщин и детей.
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але кияни все одно будуть розмовляти кацапською
.
На виборчі дільниці у столиці України прийшли 1 мільйон 423 017 виборців.
Із них 60,17% віддали свої голоси Володимиру Зеленському.
https://images.cnscdn.com/8/c/c/4/8cc41054e665a87da4541f0ce5ed354d/original.jpg
18.02.22
Джерело: https://censor.net/ua/n3317208
"Доля веде розумних. Дурнів вона волочить" Г. Сковорода.
то навіщо клясти клятих москалів ?
альо, українці, ви не знали про існування кацапів і йла до 2019-го року ?
знали !
п'ять років вже йшла війна, вже загинули десятки тисяч українців, але ви обрали ЗЄлєнського !!!
ви довірили своє благополуччя, майно і найдорожче - свої життя і життя своїх дітей, ЗЄлєнському !!!
тепер кровью вмиваємось за той вибір
.
Гроші блдь на це зіжрані як і на міражі-укріплення, а укриттів не має!!!!!!!!!!
Зараз взяла книгу де описують.укриття в Великій Британії під час другої світової війни. В кожному, в кожному будинку, розчищалися підвали, укріплювлись цокольні поверхи, оснащувались, і замість міністерст епності, мовних патрулів, кілька сот незрозумі амбудсманів і і бізненес нянь та іншої ху...і, в кожному такому критті чергували правоохоронець, санітар, народні дружини, примішення були доглянуті і завжди відчиненні.
А в нас купа ху...і невпихуємої з величезним штатом дублюючих один одного відомств, або взаналі під кожного фунта «рога і копита» за державний рахунок!!!!
Купа пустуючих покинутих цокольних приміщень особливо в прикордоних з раісією містах, бо бізнес зник, аое на них, без вікон, завжди є грати і надійний замок аби там тільки коти срали!!
Зєлю геть. Вибори
відповіді, бомбудування буде постійно.