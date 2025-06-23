Удар РФ по Киеву: погибли три женщины и четверо мужчин. Самая молодая жертва - 22-летняя девушка. ФОТО

По состоянию на 13 часов в результате российского удара в Киеве погибли семь человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Киева.

Как отмечается, среди погибших три женщины и четверо мужчин. Самая молодая жертва - 22-летняя девушка.

"Спасательная операция продолжается, под завалами дома в Шевченковском районе Киева могут быть люди", - уточнили в прокуратуре.

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При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование проводят следователи ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области.